Міжзубний йоржик — альтернатива зубної нитки / © Credits

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Якщо ви регулярно чистите зуби, проте зубна нитка так і залишається у списку звичок, які постійно відкладаєте на потім, поспішаємо запевнити, навіть фахівці з догляду за ротовою порожниною визнають, що класична порада «чистьте зуби та користуйтеся ниткою» підходить не всім, про це розповіло видання The New York Times, наприклад, можна замінити нитку на міжзубний йоржик, ба більше, стоматологи радять спробувати саме цей варіант

Чим міжзубні йоржики кращі за нитку

Міжзубні йоржики — це маленькі щіточки, які допомагають очищати простір між зубами. Багатьом людям ними простіше правильно користуватися, адже вони можуть краще діставати до важкодоступних ділянок.

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Досліджень, які порівнюють різні засоби для очищення міжзубних проміжків, поки небагато. Проте йоржики можуть бути ефективнішими за нитку в зменшенні запалення ясен. Це важливо, бо звичайна зубна щітка не повністю очищає проміжки між зубами. Там накопичується наліт, який сприяє запаленню та розвитку захворювань ясен. Проблеми з яснами також стати причиною, зокрема діабету та серцево-судинних хвороб.

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Водночас зубна нитка залишається корисним інструментом, особливо там, де проміжки між зубами дуже вузькі. Тож ідеться не про те, що її потрібно всім замінити, а про можливість знайти зручніший спосіб догляду.

Як обрати свій засіб

Універсального рішення немає, будова зубів і ширина проміжків у всіх різні. Деяким людям підійдуть йоржики різного розміру, іншим знадобиться зубна нитка чи іригатор — пристрій, який очищає проміжки струменем води.

Найкраще попросити стоматолога показати, який інструмент підходить саме вам і як ним користуватися. Йоржик не повинен застрягати чи травмувати ясна, а його розмір має відповідати проміжку між зубами.

Не варто також ускладнювати догляд без потреби. Якщо нова процедура здається надто складною, є ризик, що ви швидко від неї відмовитеся. Краще обрати простий і зручний спосіб, який легко стане частиною щоденної рутини.

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