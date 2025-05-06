Мокрота у горлі: причини появи та ефективні способи полегшення симптомів / © Credits

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Але не завжди це просто «симптом застуди» — мокрота може бути ознакою різних проблем: від сухого повітря у квартирі до серйозних захворювань дихальної чи травної системи. Видання Tua Saúde розповіло, чому виникає мокротиння у горлі, що це може означати та як полегшити неприємні симптоми.

Недостатнє споживання води

Коли організм зневоднений, слизова оболонка горла пересихає, а мокротиння стає густішим. Вода — ключовий компонент слизу та її нестача робить мокротиння липким та важким для відкашлювання.

Допомога:

Пийте 1,5–2 л води на день впродовж доби. Додайте до води скибку лимона чи кілька листочків м’яти для приємнішого смаку. Також допомагають трав’яні чаї (ромашка, шавлія), які мають протизапальні властивості.

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Сухе повітря чи кондиціонери

Зимою та влітку, коли працює опалення чи кондиціонери, повітря у приміщенні стає занадто сухим. Це провокує подразнення дихальних шляхів і накопичення слизу.

Допомога:

Використовуйте зволожувач повітря чи просто розміщуйте відкриті ємності з водою у кімнаті. Добре діє змочений рушник на батареї. Не забувайте провітрювати житло, навіть у холодну пору року.

Синусит

Запалення навколоносових пазух спричиняє надмірне утворення слизу, який стікає по задній стінці горла. Зазвичай супроводжується закладеним носом, болем у ділянці очей чи лоба, неприємним запахом із рота.

Допомога:

Промивання носа сольовими розчинами, вдихання пари з ефірними оліями (евкаліпт, чайне дерево), а в складніших випадках — антибіотики за призначенням лікаря.

Застуда та грип

Класична причина виникнення мокротиння — вірусні інфекції. Вони викликають запалення горла, підвищену температуру та сильний кашель.

Допомога:

Рясне пиття, відпочинок, натуральні сиропи з редьки чи меду, а також медикаменти (парацетамол, ібупрофен, спреї з морською водою).

Ангіна (стрептококова інфекція)

Бактеріальна інфекція, яка викликає сильний біль у горлі, білий наліт на мигдаликах та гнійне мокротиння.

Допомога:

Антибіотики за призначенням лікаря. Самолікування може призвести до ускладнень — ревматизму чи ураженню нирок.

Алергічний риніт

Реакція на пил, шерсть, пилок або інші алергени викликає рясне слизове виділення з носа, яке часто потрапляє у горло.

Допомога:

Антигістамінні препарати, очищення носа, зменшення контакту з алергенами (часте прибирання, зволоження повітря, заміна подушок і ковдр на гіпоалергенні).

Фарингіт

Запалення задньої стінки горла часто супроводжується свербінням, болем, першінням та накопиченням мокротиння.

Допомога:

Пастилки з антисептиком, полоскання (сольовий розчин, сода з йодом), теплі напої. У разі бактеріального фарингіту — антибіотики.

ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба)

Печія, кислий присмак у роті та мокротиння вранці — типові ознаки. Шлункова кислота подразнює горло та викликає рясне виділення слизу.

Допомога:

Уникати їжі перед сном, зменште споживання кави, алкоголю, жирної та кислої їжі. Лікар може призначити антациди чи інші препарати.

Подразливі речовини (дим, пил, хімікати)

Довготривалий контакт із забрудненим повітрям спричиняє хронічне подразнення слизової, яке стимулює надмірне утворення мокротиння.

Допомога:

Провітрюйте приміщення, уникайте куріння, використовуйте маски у забруднених зонах. Якщо курите — подумайте про припинення. Вам можуть допомогти нікотинові пластирі чи консультація з лікарем.

Проблеми з легенями

Бронхіт, астма, пневмонія — серйозні захворювання, які викликають появу надмірної кількості слизу, утруднене дихання, хрипи та загальну слабкість.

Допомога:

Не займайтеся самолікуванням. За підозри на легеневе захворювання — негайно зверніться до лікаря. Можуть бути призначені бронхолітики, антибіотики, муколітики чи гормональні інгалятори.

Зловживання судинозвужувальними краплями

Краплі на основі нафазоліну чи оксиметазоліну полегшують дихання, але за тривалого використання викликають звикання та ефект віддачі — стан тільки погіршується.

Допомога:

Користуйтесь такими засобами не довше 5–7 днів і тільки за призначенням лікаря. У разі залежності — зверніться до отоларинголога.

Про що свідчить колір мокротиння

Прозоре: норма чи алергія

Біле: застуда

Жовте/зелене: бактеріальна інфекція

Коричневе/кров’янисте: можлива серйозна легенева патологія — потрібна консультація лікаря

Мокротиння у горлі — це не хвороба, а симптом. І хоча часто воно нешкідливе та минає саме, іноді може сигналізувати про серйозніші проблеми. Іноді ми забуваємо про себе, але піклування про власне здоров’я — це перший крок до гармонії, краси та впевненості у собі.

Якщо симптоми тривають понад 10 днів, супроводжуються болем, високою температурою чи зміною кольору мокротиння — не зволікайте з візитом до лікаря.