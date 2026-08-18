Молоко після 30 років: пити чи відмовитися / © Credits

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Молоко асоціюється з дитинством: каші, какао перед сном, склянка теплого молока для підвищення кальцію. У ньому справді є білок, жири, лактоза, кальцій та інші поживні речовини, тому для дитячого організму молочні продукти можуть бути важливою частиною раціону.

Однак з віком наш організм змінюється. І те, що чудово працювало у дитинстві, не обов’язково має залишатися щоденною звичкою на все життя. За словами лікаря Юрія Габорця, після 30 років у частини людей може знижуватися активність ферменту лактази, який допомагає розщеплювати лактозу — молочний цукор. У результаті звична склянка молока може перетворитися на здуття, дискомфорт і неприємні відчуття у животі.

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Молоко раптом перестає «заходити»

Здатність перетравлювати лактозу у дорослому віці дуже індивідуальна. У когось вона зберігається практично без змін, а хтось із роками помічає, що після молока почувається зовсім не так добре, як раніше.

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Якщо після склянки молока з’являються здуття, бурчання у животі, дискомфорт або інші неприємні симптоми, це може бути сигналом, що організм гірше переносить лактозу. Лікар також звертає увагу на слабкість і сонливість після молока, якщо такі відчуття регулярно повторюються, варто переглянути кількість продукту у раціоні та за потреби обговорити симптоми з фахівцем.

Втім, є нюанс, адже не кожному дорослому потрібно відмовлятися від молока після 30 років. Сам по собі вік не означає, що молоко раптом стає шкідливим. Значення мають індивідуальна переносність, кількість і загальний раціон.

Кефір може бути кращим варіантом

Якщо після молока ви почуваєтеся не дуже добре, альтернативою можуть стати кисломолочні продукти, зокрема кефір. У процесі ферментації частина лактози розщеплюється, але продукт містить живі культури мікроорганізмів. Через це деяким людям кефір переносити легше, ніж звичайне молоко.

Він може бути хорошим способом додати до раціону білок і кальцій, а ферментовані молочні продукти загалом можуть бути частиною різноманітного харчування. Але й тут без фанатизму, бо кефір — не чарівний еліксир, який потрібно пити літрами. Однієї порції цілком може бути достатньою.

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Отже, молоко не є продуктом, який автоматично потрібно викреслювати з меню після 30 років. Якщо ви спокійно випиваєте склянку молока, не маєте неприємних симптомів і загалом харчуєтеся збалансовано, сама наявність молока у вашому раціоні не є проблемою.

А от якщо після нього регулярно виникає здуття, біль у животі, діарея чи інший дискомфорт, не варто героїчно продовжувати пити його «бо там є кальцій». Варто зменшити кількість, спробувати безлактозні варіанти чи інші молочні продукти.

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