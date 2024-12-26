Морква: цікаві факти та користь для здоровʼя

Морква — це смачний та доступний овоч, а також справжній суперпродукт. Її помаранчевий колір натякає на багатий вміст бета-каротину та інших корисних речовин, які роблять моркву незамінним компонентом здорового харчування.

Якщо у вашому холодильнику вже кілька днів лежить пакет моркви, настав час дістати його та використати за призначенням. Цей овоч не тільки легкий у приготуванні, але й довго зберігається та має безліч корисних властивостей для всього організму, про які розповіло видання Real Simple.

Потенційна небезпека надмірного вживання

Хоча морква безпечна для більшості людей, надмірне споживання цього коренеплоду може мати несподівані наслідки. Високе споживання бета-каротину може надати шкірі жовтувато-помаранчевого відтінку — стан, який називається каротинемією. Втім, цей стан не становить загрози для здоров'я та шкіра повернеться до нормального кольору, щойно споживання моркви зменшиться.

Органічна чи звичайна морква

Рекомендується вибирати органічну моркву, оскільки вона містить менше пестицидів. Якщо ж ви купуєте звичайну моркву, ретельно мийте її перед вживанням.

Переваги моркви для здоров’я

Покращує зір

Морква багата бета-каротином — сполукою, яке перетворюється в організмі на вітамін А. Вітамін А відіграє ключову роль у підтриманні здоров’я очей та зниженні ризику вікової макулярної дегенерації. Половина чашки сирої тертої моркви забезпечує більш ніж половину рекомендованої дози вітаміну А для дорослих.

Здоров'я шкіри

Вітамін А також необхідний для підтримання здорової шкіри. Люди, які споживають більше вітаміну А та каротиноїдів, мають нижчий ризик розвитку раку шкіри. Регулярне споживання моркви допомагає забезпечити достатнє надходження цього важливого вітаміну.

Травлення

У моркві міститься 2 грами клітковини на пів склянки, яка складається як із розчинної (пектин), так і нерозчинної клітковини. Розчинна клітковина сприяє відчуттю ситості, уповільнює випорожнення шлунка, тоді як нерозчинна клітковина допомагає уникнути закрепів, додає об'єм випорожненням. Завдяки цьому морква є чудовим засобом для підтримання здоров'я травної системи.

Здоров'я серця

Морква багата на калій, який важливий для підтримання здоров'я серцево-судинної системи. Крім того, вона містить фітонутрієнти, такі як каротиноїди та поліфеноли, які мають антиоксидантні властивості. У поєднанні з клітковиною морква сприяє зниженню рівня холестерину, що допомагає запобігти серцевим захворюванням.

Стабілізує рівень цукру у крові

Морква має низький глікемічний індекс, тому вона майже не впливає на рівень цукру у крові. Це робить її ідеальним перекусом для людей з діабетом і тих, хто прагне уникнути різких коливань рівня глюкози.

Як включити моркву до свого раціону

Дорослим рекомендується споживати 2-3 склянки овочів щодня. Морква — чудовий вибір для цього.

Закуски : моркву можна вживати сирою з хумусом, гуакамоле чи йогуртовим соусом.

: моркву можна вживати сирою з хумусом, гуакамоле чи йогуртовим соусом. Запечена морква : запікайте моркву з оливковою олією, сіллю або медом для ароматного гарніру.

: запікайте моркву з оливковою олією, сіллю або медом для ароматного гарніру. Додаток до випічки : натерта морква чудово підходить для пирогів, мафінів або оладок.

: натерта морква чудово підходить для пирогів, мафінів або оладок. Салати та рагу: додавайте терту моркву до салатів або тушкуйте її разом з іншими овочами для супів і гарнірів.

додавайте терту моркву до салатів або тушкуйте її разом з іншими овочами для супів і гарнірів. Маринована морква: маринуйте моркву для пікантного смаку.

Морква — доступний, смачний та корисний продукт, який варто включити до свого раціону. Вона допомагає підтримувати здоров’я очей, шкіри, серця, травної системи та стабілізувати рівень цукру у крові. Незалежно від того, як ви вирішите її вживати — сирою, запеченою або у вигляді пюре — морква стане чудовим доповненням до вашого меню.

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