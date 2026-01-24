Мозок дорослішає до 30 років / © Associated Press

Ми звикли думати, що дорослішання закінчується десь у двадцять з гаком — навчання, кар’єра, «зріле» життя. Але нове дослідження Кембриджського університету перевертає це уявлення: мозок людини формально «дорослішає» лише після 30 років, про це розповіло видання Medical News Today. Виявляється, наш мозок проходить п’ять чітких фаз розвитку, від дитинства до глибокої старості, та кожна з них має свої можливості та обмеження. Розуміння цих змін допомагає краще пізнавати себе, розвивати навички та навіть краще коригувати здоров’я, адже наш «комп’ютер під скальпом» ніколи не стоїть на місці.

Дослідники виділяють п’ять ключових етапів у житті мозку, які визначають його пластичність і здатність формувати нові нейронні зв’язки:

Дитинство (0–9 років) — мозок росте неймовірними темпами, активно формуються та «обрізаються» нейронні зв’язки. Це період хаотичного навчання та освоєння світу, коли ефективність ще не максимальна. Підлітковий період (9–32 роки) — найнеймовірніша фаза пластичності мозку. Саме у цей період легко формуються нові зв’язки та мозок здатний швидко адаптуватися. При цьому тут частіше починаються психічні розлади. Цікаво, що цей етап триває значно довше, ніж традиційно вважалося, до самого початку третього десятка. Дорослість (32–66 років) — мозок стає стабільнішим, але менше «пластичним». Це час для максимального використання накопиченого досвіду та стабільності у прийнятті рішень. Раннє старіння (66–83 роки) — нейронні зв’язки починають працювати менш скоординовано, частина областей мозку тісніше взаємодіє, а ризик розвитку деменції та серцево-судинних проблем зростає. Пізнє старіння (83+ роки) — зміни відбуваються швидше, мозок стає менш гнучким, а це впливає на когнітивні здібності та здатність до відновлення після стресу чи травми.

Аналогія з мережею

Уявіть мозок як дорогу з ямками, де м’ячик — це наша увага чи мислення. Поки ми молоді, м’яч легко переміщується між ямками — це і є високий рівень ефективності. З віком «дороги» між ямками стають довшими, а м’язи мозку — менш пластичними.

Ефективність роботи мережі мозку не тотожна інтелекту. Дорослі стають мудрішими та краще застосовують накопичений досвід, навіть якщо здатність швидко формувати нові нейронні зв’язки вже не така висока.

Важливість для медицини

Нейрохірурги вже застосовують ці знання на практиці. Пластичність мозку впливає на швидкість відновлення після операцій:

Діти до 9 років швидко відновлюються після видалення пухлин і травм.

Пацієнти до 32 років демонструють оптимальну швидкість відновлення після складних операцій.

Старші люди потребують обережнішого планування хірургії та тривалішого відновлення.

Ці дані також стимулюють розробку нових методів лікування для літніх пацієнтів і допомагають прогнозувати результат операцій на основі віку та етапу розвитку мозку.

Це дослідження змінює наше уявлення про «дорослість». Мозок залишається пластичним і здатним вчитися до 30 років і навіть далі, але кожна епоха має свої сильні сторони. Молодість — це час максимальної адаптивності, дорослість — стабільності та мудрості, старіння — потреби у більшому піклуванні та підтримці. Розуміння цих фаз допомагає не лише нейрохірургам, а й кожному з нас краще цінувати здатності власного мозку на різних етапах життя.