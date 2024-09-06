На що здатен SPF і коли він точно не спрацює

Ви, певно, замислювалися колись над тим, як правильно захистити шкіру від сонця. Однак інформація, яку можна знайти, часто містить багато незрозумілих термінів, а обіцянки брендів здаються спокусливими.
Науковець Олександр Коляда розповів своїм підписникам, чи варто боятися використовувати SPF захист і чи має він якусь користь для шкіри. Крім того, існує дві абсолютно протилежні думки щодо нього: хтось вважає, що без його використання може виникнути рак шкіри, інші натомість говорять про те, що виникнути він може саме з використанням SPF. Кого слухати, кому вірити — незрозуміло.
Насправді сонцезахисні засоби – це про баланс і розумний підхід, каже Олександр.
5 головних фактів, які ви маєте знати про SPF:
Порівняння брендів
За словами автора, разом з колегами вони провели дослідження та виявили, що, на жаль, майже у всіх брендів цифра захисту, вказана на тюбику, не відповідає дійсності. Це стосується як дорогих, так і дешевих брендів. Заявлена цифра виявилася дещо завищеною. Це не означає, що SPF не працюватиме, але ви маєте розуміти, що захист буде не такий, як ви очікували.
Різниця у фізичних і хімічних фільтрах сонцезахисних засобів
Фізичні сонцезахисні засоби працюють шляхом відбивання та розсіювання ультрафіолетових променів від поверхні шкіри. Основні інгредієнти таких засобів — цинковий оксид і титановий діоксид. Зазвичай вони менш подразливі та підходять чутливій шкірі. Однак, можуть залишати білий відтінок.
Хімічні сонцезахисні засоби поглинають ультрафіолетові промені. Основні інгредієнти — це оксибензон, авобензон, октокрилен тощо. Вони мають легку текстуру, не залишають білого відтінку, але можуть викликати подразнення чи алергічні реакції.
Що таке SPF
SPF (Sun Protection Factor) — це показник ефективності сонцезахисного засобу, який вказує, як довго продукт може захищати шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Наприклад, SPF 30 означає, що шкіра, покрита цим засобом, буде захищена від ультрафіолетового випромінення (UV) в 30 разів довше, ніж без захисту.
Типи ультрафіолетового випромінювання та вплив на шкіру
- UV-A (довжина хвилі 320-400 нм): Глибоко проникає в шкіру, спричиняє старіння та утворення зморшок.
- UV-B (довжина хвилі 290-320 нм): Проникає поверхнево, викликає сонячні опіки та може спричинити рак шкіри.
- UV-C (довжина хвилі 100-290 нм): Найбільш шкідливе, але поглинається озоновим шаром і не досягає земної поверхні.
Коли SPF не працює
- Сонцезахисний засіб може втрачати ефективність за умови тривалого контакту з сонячним світлом.
- Вода та піт можуть змивати засіб, навіть якщо він водостійкий, та зменшити його дію.
- Якщо крем наноситься занадто тонким шаром, його ефективність знижується.
- Застарілі продукти можуть втратити свою захисну здатність.
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