На що здатен SPF і коли він точно не спрацює

Ви, певно, замислювалися колись над тим, як правильно захистити шкіру від сонця. Однак інформація, яку можна знайти, часто містить багато незрозумілих термінів, а обіцянки брендів здаються спокусливими.

Науковець Олександр Коляда розповів своїм підписникам, чи варто боятися використовувати SPF захист і чи має він якусь користь для шкіри. Крім того, існує дві абсолютно протилежні думки щодо нього: хтось вважає, що без його використання може виникнути рак шкіри, інші натомість говорять про те, що виникнути він може саме з використанням SPF. Кого слухати, кому вірити — незрозуміло.

Насправді сонцезахисні засоби – це про баланс і розумний підхід, каже Олександр.

5 головних фактів, які ви маєте знати про SPF:

Порівняння брендів

За словами автора, разом з колегами вони провели дослідження та виявили, що, на жаль, майже у всіх брендів цифра захисту, вказана на тюбику, не відповідає дійсності. Це стосується як дорогих, так і дешевих брендів. Заявлена цифра виявилася дещо завищеною. Це не означає, що SPF не працюватиме, але ви маєте розуміти, що захист буде не такий, як ви очікували.

Різниця у фізичних і хімічних фільтрах сонцезахисних засобів

Фізичні сонцезахисні засоби працюють шляхом відбивання та розсіювання ультрафіолетових променів від поверхні шкіри. Основні інгредієнти таких засобів — цинковий оксид і титановий діоксид. Зазвичай вони менш подразливі та підходять чутливій шкірі. Однак, можуть залишати білий відтінок.

Хімічні сонцезахисні засоби поглинають ультрафіолетові промені. Основні інгредієнти — це оксибензон, авобензон, октокрилен тощо. Вони мають легку текстуру, не залишають білого відтінку, але можуть викликати подразнення чи алергічні реакції.

Що таке SPF

SPF (Sun Protection Factor) — це показник ефективності сонцезахисного засобу, який вказує, як довго продукт може захищати шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Наприклад, SPF 30 означає, що шкіра, покрита цим засобом, буде захищена від ультрафіолетового випромінення (UV) в 30 разів довше, ніж без захисту.

Типи ультрафіолетового випромінювання та вплив на шкіру

UV-A (довжина хвилі 320-400 нм): Глибоко проникає в шкіру, спричиняє старіння та утворення зморшок.

UV-B (довжина хвилі 290-320 нм): Проникає поверхнево, викликає сонячні опіки та може спричинити рак шкіри.

UV-C (довжина хвилі 100-290 нм): Найбільш шкідливе, але поглинається озоновим шаром і не досягає земної поверхні.

Коли SPF не працює

Сонцезахисний засіб може втрачати ефективність за умови тривалого контакту з сонячним світлом.

Вода та піт можуть змивати засіб, навіть якщо він водостійкий, та зменшити його дію.

Якщо крем наноситься занадто тонким шаром, його ефективність знижується.

Застарілі продукти можуть втратити свою захисну здатність.

Читайте також: