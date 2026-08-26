На Землю насувається потужна магнітна буря: прогноз сонячної активності 26-28 серпня

Магнітні бурі / © www.credits

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За останню добу на поверхні Сонця зафіксували одразу чотири спалахи середнього класу M. Найближчим часом Землю накриє магнітна буря.

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

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За даними геослужби, Землю вже накриває потік швидкого сонячного вітру, який виходить із корональної діри. Саме він спричинить посилення геомагнітної активності.

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Тож найближчі дні можуть виявитися неспокійними для геомагнітного поля Землі: після відносно спокійного 26 серпня активність, за прогнозом, зростатиме 27–28 серпня.

Якою буде магнітна буря 26-28 серпня

У середу, 26 серпня, геомагнітна обстановка, найімовірніше, залишатиметься відносно спокійною. Водночас можливі окремі періоди підвищеної активності. Сильної магнітної бурі цього дня поки не прогнозують.

У четвер, 27 серпня, ситуація може змінитися. Очікується посилення геомагнітної активності через потік швидкого сонячного вітру з корональної діри. За прогнозом, Землю може накрити магнітна буря.

У п’ятницю, 28 серпня, геомагнітні збурення, ймовірно, посиляться. Не виключені періоди підвищеної активності, які можуть досягати рівня слабкої магнітної бурі G1.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого очікувати від сонячної активності 24–26 серпня.

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