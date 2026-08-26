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ТСН у соціальних мережах

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На Землю насувається потужна магнітна буря: прогноз сонячної активності 26-28 серпня

Через спалахи на Сонці найближчі дні можуть виявитися неспокійними для геомагнітного поля Землі. Землю накриє магнітна буря.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Магнітні бурі

Магнітні бурі / © www.credits

За останню добу на поверхні Сонця зафіксували одразу чотири спалахи середнього класу M. Найближчим часом Землю накриє магнітна буря.

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

За даними геослужби, Землю вже накриває потік швидкого сонячного вітру, який виходить із корональної діри. Саме він спричинить посилення геомагнітної активності.

Тож найближчі дні можуть виявитися неспокійними для геомагнітного поля Землі: після відносно спокійного 26 серпня активність, за прогнозом, зростатиме 27–28 серпня.

Якою буде магнітна буря 26-28 серпня

У середу, 26 серпня, геомагнітна обстановка, найімовірніше, залишатиметься відносно спокійною. Водночас можливі окремі періоди підвищеної активності. Сильної магнітної бурі цього дня поки не прогнозують.

У четвер, 27 серпня, ситуація може змінитися. Очікується посилення геомагнітної активності через потік швидкого сонячного вітру з корональної діри. За прогнозом, Землю може накрити магнітна буря.

У п’ятницю, 28 серпня, геомагнітні збурення, ймовірно, посиляться. Не виключені періоди підвищеної активності, які можуть досягати рівня слабкої магнітної бурі G1.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого очікувати від сонячної активності 24–26 серпня.

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