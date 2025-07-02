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ТСН у соціальних мережах

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Набір ваги під час постійних тривог: як обстріли, стрес і втома впливають на наше тіло

Повномасштабне вторгнення змінило не лише наші будні, а й наші тіла. Зайва вага, зміни в апетиті, проблеми зі сном — це не просто побічні ефекти «важких часів». Це — наслідки тривалого стресу, який буквально перетворює нашу гормональну систему на поле бою.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Набір ваги під час постійних тривог: як обстріли, стрес і втома впливають на наше тіло

Набір ваги під час постійних тривог: як обстріли, стрес і втома впливають на наше тіло / © Credits

Про найпоширеніші причини набору ваги серед українців у часи воєнного стану розповіла лікарка-ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко в інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Фактор №1: кортизол — гормон стресу, який «ламає» обмін речовин

Кортизол — це гормон, який допомагає тілу впоратися зі стресом. У нормі він найвищий зранку, дає нам енергію прокинутися, а до вечора поступово знижується і готує нас до сну. Проте під час нічних тривог, обстрілів і постійної небезпеки цикл його вироблення порушується.

«Коли ми прокидаємося кілька разів за ніч через повітряну тривогу чи вибухи, рівень кортизолу знову стрибає вгору. А це руйнує природний ритм і перешкоджає відновленню організму», — пояснює Самойленко.

Що це означає для тіла:

  • Жир відкладається переважно в зоні живота.

  • Підвищується апетит, особливо на солодке та жирне.

  • Сповільнюється метаболізм.

  • Змінюється форма тіла (феномен «кортизолового живота» та «набрякового обличчя»).

Фактор №2: поганий сон — таємний союзник зайвих кілограмів

Погана якість сну — ще один ключовий механізм набору ваги:

  • Порушення вироблення лептину та греліну — гормонів, які регулюють апетит.

  • За втомою йде переїдання: організм намагається компенсувати нестачу енергії їжею.

  • Людина, яка спала 4–5 годин, споживає більше наступного дня.

«Люди з поганим сном мають підвищений потяг до швидких вуглеводів, особливо зранку. Їм складніше контролювати обсяг порцій і вибір продуктів», — зазначає Наталя Самойленко.

Фактор №3: зниження фізичної активності через хронічну втому

Стрес і втома вбивають мотивацію навіть у найсвідоміших. Причина в тому ж таки кортизолі, який за тривалого підвищення зменшує рівень дофаміну й серотоніну— гормонів задоволення та енергії. Людина не просто менше займається спортом — вона втрачає навіть побутову активність: обирає лижання на дивані замість прогулянки, ліфт замість сходів.

Фактор №4: зміни в харчовій поведінці та нерегулярні приймання їжі

Ще один наслідок війни — хаос у харчуванні:

  • Люди їдять тоді, коли встигають, а не тоді, коли треба.

  • Зміщення головного приймання їжі на вечір.

  • Перекуси на стресі (емоційне переїдання).

  • Частіше обирають прості й калорійні продукти (хліб, печиво, фастфуд).

Все це призводить до інсулінорезистентності, коли клітини гірше засвоюють глюкозу і тіло запасає її у вигляді жиру.

Психологічна втома — основа всіх фізичних змін

Постійне відчуття тривоги, напруженість, інформаційне перенавантаження — це психоемоційне виснаження, яке тягне за собою:

  • втрачену мотивацію дбати про себе

  • «зависання» у соцмережах замість руху

  • емоційні зриви

  • порушення режиму

Ми всі живемо в умовах, які вимагають від організму надзусиль. Тож якщо тіло відповідає на це зайвими кілограмами — це не слабкість, це реакція на виживання. Не карайте себе. Піклуйтеся про себе і пам’ятайте: кожен крок до відновлення — це вже перемога.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ

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