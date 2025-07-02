Набір ваги під час постійних тривог: як обстріли, стрес і втома впливають на наше тіло / © Credits

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Про найпоширеніші причини набору ваги серед українців у часи воєнного стану розповіла лікарка-ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко в інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Фактор №1: кортизол — гормон стресу, який «ламає» обмін речовин

Кортизол — це гормон, який допомагає тілу впоратися зі стресом. У нормі він найвищий зранку, дає нам енергію прокинутися, а до вечора поступово знижується і готує нас до сну. Проте під час нічних тривог, обстрілів і постійної небезпеки цикл його вироблення порушується.

«Коли ми прокидаємося кілька разів за ніч через повітряну тривогу чи вибухи, рівень кортизолу знову стрибає вгору. А це руйнує природний ритм і перешкоджає відновленню організму», — пояснює Самойленко.

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Що це означає для тіла:

Жир відкладається переважно в зоні живота.

Підвищується апетит, особливо на солодке та жирне.

Сповільнюється метаболізм.

Змінюється форма тіла (феномен «кортизолового живота» та «набрякового обличчя»).

Фактор №2: поганий сон — таємний союзник зайвих кілограмів

Погана якість сну — ще один ключовий механізм набору ваги:

Порушення вироблення лептину та греліну — гормонів, які регулюють апетит.

За втомою йде переїдання: організм намагається компенсувати нестачу енергії їжею.

Людина, яка спала 4–5 годин, споживає більше наступного дня.

«Люди з поганим сном мають підвищений потяг до швидких вуглеводів, особливо зранку. Їм складніше контролювати обсяг порцій і вибір продуктів», — зазначає Наталя Самойленко.

Фактор №3: зниження фізичної активності через хронічну втому

Стрес і втома вбивають мотивацію навіть у найсвідоміших. Причина в тому ж таки кортизолі, який за тривалого підвищення зменшує рівень дофаміну й серотоніну— гормонів задоволення та енергії. Людина не просто менше займається спортом — вона втрачає навіть побутову активність: обирає лижання на дивані замість прогулянки, ліфт замість сходів.

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Фактор №4: зміни в харчовій поведінці та нерегулярні приймання їжі

Ще один наслідок війни — хаос у харчуванні:

Люди їдять тоді, коли встигають, а не тоді, коли треба.

Зміщення головного приймання їжі на вечір.

Перекуси на стресі (емоційне переїдання).

Частіше обирають прості й калорійні продукти (хліб, печиво, фастфуд).

Все це призводить до інсулінорезистентності, коли клітини гірше засвоюють глюкозу і тіло запасає її у вигляді жиру.

Психологічна втома — основа всіх фізичних змін

Постійне відчуття тривоги, напруженість, інформаційне перенавантаження — це психоемоційне виснаження, яке тягне за собою:

втрачену мотивацію дбати про себе

«зависання» у соцмережах замість руху

емоційні зриви

порушення режиму

Ми всі живемо в умовах, які вимагають від організму надзусиль. Тож якщо тіло відповідає на це зайвими кілограмами — це не слабкість, це реакція на виживання. Не карайте себе. Піклуйтеся про себе і пам’ятайте: кожен крок до відновлення — це вже перемога.

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▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ