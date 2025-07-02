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Набір ваги під час постійних тривог: як обстріли, стрес і втома впливають на наше тіло
Повномасштабне вторгнення змінило не лише наші будні, а й наші тіла. Зайва вага, зміни в апетиті, проблеми зі сном — це не просто побічні ефекти «важких часів». Це — наслідки тривалого стресу, який буквально перетворює нашу гормональну систему на поле бою.
Про найпоширеніші причини набору ваги серед українців у часи воєнного стану розповіла лікарка-ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко в інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.
Фактор №1: кортизол — гормон стресу, який «ламає» обмін речовин
Кортизол — це гормон, який допомагає тілу впоратися зі стресом. У нормі він найвищий зранку, дає нам енергію прокинутися, а до вечора поступово знижується і готує нас до сну. Проте під час нічних тривог, обстрілів і постійної небезпеки цикл його вироблення порушується.
«Коли ми прокидаємося кілька разів за ніч через повітряну тривогу чи вибухи, рівень кортизолу знову стрибає вгору. А це руйнує природний ритм і перешкоджає відновленню організму», — пояснює Самойленко.
Що це означає для тіла:
Жир відкладається переважно в зоні живота.
Підвищується апетит, особливо на солодке та жирне.
Сповільнюється метаболізм.
Змінюється форма тіла (феномен «кортизолового живота» та «набрякового обличчя»).
Фактор №2: поганий сон — таємний союзник зайвих кілограмів
Погана якість сну — ще один ключовий механізм набору ваги:
Порушення вироблення лептину та греліну — гормонів, які регулюють апетит.
За втомою йде переїдання: організм намагається компенсувати нестачу енергії їжею.
Людина, яка спала 4–5 годин, споживає більше наступного дня.
«Люди з поганим сном мають підвищений потяг до швидких вуглеводів, особливо зранку. Їм складніше контролювати обсяг порцій і вибір продуктів», — зазначає Наталя Самойленко.
Фактор №3: зниження фізичної активності через хронічну втому
Стрес і втома вбивають мотивацію навіть у найсвідоміших. Причина в тому ж таки кортизолі, який за тривалого підвищення зменшує рівень дофаміну й серотоніну— гормонів задоволення та енергії. Людина не просто менше займається спортом — вона втрачає навіть побутову активність: обирає лижання на дивані замість прогулянки, ліфт замість сходів.
Фактор №4: зміни в харчовій поведінці та нерегулярні приймання їжі
Ще один наслідок війни — хаос у харчуванні:
Люди їдять тоді, коли встигають, а не тоді, коли треба.
Зміщення головного приймання їжі на вечір.
Перекуси на стресі (емоційне переїдання).
Частіше обирають прості й калорійні продукти (хліб, печиво, фастфуд).
Все це призводить до інсулінорезистентності, коли клітини гірше засвоюють глюкозу і тіло запасає її у вигляді жиру.
Психологічна втома — основа всіх фізичних змін
Постійне відчуття тривоги, напруженість, інформаційне перенавантаження — це психоемоційне виснаження, яке тягне за собою:
втрачену мотивацію дбати про себе
«зависання» у соцмережах замість руху
емоційні зриви
порушення режиму
Ми всі живемо в умовах, які вимагають від організму надзусиль. Тож якщо тіло відповідає на це зайвими кілограмами — це не слабкість, це реакція на виживання. Не карайте себе. Піклуйтеся про себе і пам’ятайте: кожен крок до відновлення — це вже перемога.
▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ