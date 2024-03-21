Набряки: причини та способи вирішення проблеми

Набряки - це симптом, який може вказувати на різні порушення у функціонуванні організму. Підвищення рівня набряків у тілі може бути результатом різних факторів.

Набряки - це не просто косметична проблема, вони можуть свідчити про серйозні порушення у функціонуванні організму.

Які основні причини набряків і можливі шляхи їх вирішення розповіла лікарка, дієтологиня-ендокринологиня Катерина Толстікова.

Незбалансоване харчування

Переважання в раціоні продуктів, що містять велику кількість солі, цукру, простих вуглеводів або навіть білка може призвести до затримки рідини в організмі, що сприяє формуванню набряків.

Порушення шлунково-кишкового тракту та лімфатичної системи

Запальні захворювання, мальабсорбція (порушення абсорбції поживних речовин в кишечнику), аутоімунні процеси можуть порушувати нормальне функціонування шлунково-кишкового тракту та лімфатичної системи, що призводить до накопичення рідини та набряків.

Гормональний дисбаланс

Високий рівень лептину, пролактину або кортизолу, може сприяти затримці рідини в організмі та формуванню набряків.

Хвороби

Генетичні або неспецифічні захворювання, які впливають на роботу нирок, серцево-судинну систему або лімфатичну систему, можуть бути причиною набряків через порушення водного балансу та роботи органів.

Якщо ви помітили набряки, що є нескладними та не супроводжуються змінами в артеріальному тиску або іншими симптомами, і з вашим аналізом все гаразд, це може свідчити про несправність харчування та способу життя. Зверніть увагу на те, що ви їсте, внесіть корективи у свій режим та збалансуйте харчування, щоб позбутися набряків.

Необхідно усвідомлювати, що для ефективного контролю над набряками, що спровоковані лептином та пролактином, потрібно створити регулярний графік приймання їжі та споживати її повільно.

Немає миттєвого рішення для цієї проблеми. Як підкреслила Катерина Толстікова, організм - це складна система, і кожна дія впливає на її функціонування. Важливо працювати з кореневими причинами, а не лише з симптомами, щоб досягти повного відновлення.

За будь-яких проблем одразу звертайтеся до лікаря.

Читайте також: