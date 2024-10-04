Які вітаміни та мінерали найкорисніші для жіночого здоровʼя

На сторінці Core Neuro Health розповіли, що правильні добавки можуть суттєво підтримати організм жінки на різних етапах життя та в різному віці.

Магній: незамінний мікроелемент для жіночого здоров'я

Магній відіграє критично важливу роль у регуляції майже всіх гормонів у жіночому організмі. Він допомагає підтримувати баланс естрогену та прогестерону, що є особливо важливим під час менструального циклу і в період менопаузи. Недостатній рівень магнію може призвести до гормональних дисбалансів, що викликає такі симптоми, як перепади настрою, безсоння та підвищена тривожність.

Магній також має позитивний вплив на енергію, роботу серцево-судинної системи, а також допомагає зменшити м’язові спазми і біль під час менструацій. Включення магнію до раціону може бути особливо корисним для жінок, які активно займаються спортом або ведуть активний спосіб життя.

Вітамін D: важливий для молодих і зрілих жінок

Вітамін D має величезне значення для загального здоров'я, особливо для жінок. Він ппередусім корисний для людей до 30 років, особливо тих, хто страждає від депресії. Вітамін D може покращити настрій і загальний емоційний стан, що своєю чергою впливає на імунну систему.

Для жінок у віці 55-60 років вітамін D стає ще важливішим, адже в цей період ризик розвитку остеопорозу та інших захворювань, пов'язаних зі зниженням кісткової маси, зростає. Цей вітамін допомагає покращити засвоєння кальцію, що критично важливо для підтримки здоров’я кісток.

Інші корисні добавки

Окрім магнію та вітаміну D, жінкам можуть бути корисні:

Омега-3 жирні кислоти підтримують серцево-судинну систему, зменшують запалення та покращують роботу мозку.

Кальцій необхідний для зміцнення кісток і зубів, особливо у жінок під час менопаузи.

Вітаміни групи B підтримують енергію та метаболізм, а також важливі для здоров'я шкіри, волосся і нігтів.

Правильний підбір добавок може суттєво покращити жіноче здоров'я на різних етапах життя. Здоровий спосіб життя, збалансоване харчування та консультація з лікарем допоможуть знайти оптимальні добавки для кожної жінки. Перед вживанням будь-яких вітамінів і добавок обовʼязково проконсультуйтеся з лікарем.

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