Напій №1, який рятує від застуди: що пити, коли тіло бореться з хворобою

Коли ви згортаєтеся на дивані з коробкою серветок, останнє, про що ви думаєте, — що пити. Але саме рідина, яку ми вживаємо, може суттєво вплинути на швидкість одужання.

Станіслава Бондаренко
Від імбирного чаю до апельсинового соку і навіть неонових спортивних напоїв — вибір великий. Але видання Real Simple розповіло, який же насправді найефективніший напій і вибір тут одностайній — вода.

Вода — перший помічник у боротьбі з хворобою

Коли ми хворіємо, хай то буде застуда, грип, алергія чи інша інфекція, організм втрачає багато рідини та потребує додаткової енергії для боротьби з хворобою. Тому води має бути достатньо.

Симптоми на кшталт потіння, гарячки, нудоти чи діареї призводять до втрати рідини та електролітів. Якщо не пити достатньо води, слиз стає густішим, кровообіг погіршується, а імунні клітини важче досягають місця інфекції. Вода допомагає уникнути зневоднення, яке сильно ускладнює боротьбу організму з інфекцією.

Що вода робить для організму

  • Підтримує об’єм крові та доставлення поживних речовин. Вода забезпечує стабільну циркуляцію крові, а це допомагає організму доставляти кисень, електроліти та імунні клітини туди, де вони найбільше потрібні. Це дозволяє швидше реагувати на інфекцію.

  • Підтримує імунітет. Недостатнє споживання води підвищує рівень кортизолу — гормону стресу, який пригнічує імунні функції. Водночас належне зволоження допомагає підтримувати баланс кишкової мікрофлори та кількість імунних клітин, а це критично для боротьби з вірусами та бактеріями.

  • Регулює температуру тіла та роботу лімфатичної системи. Вода допомагає організму підтримувати температуру під час гарячки та покращує лімфоток — це ключ до транспортування імунних клітин і виведення токсинів.

  • Запобігає м’язовим спазмам та запорам. Під час хвороби організм особливо потребує рідини. Вода зволожує кишківник, запобігає запорам, підтримує м’язи та нирки, знижує ризик каменів і інфекцій.

  • Покращує настрій та когнітивні функції. Навіть легке зневоднення може вплинути на короткочасну пам’ять, концентрацію, уважність і настрій. Тож вода — не лише ліки для тіла, а й для мозку.

Як зробити воду смачнішою, коли хворієте

Пити воду легко, коли все в порядку. А коли болить горло чи нудить, все зовсім інакше.

  • З лимоном і медом — мед обволікає горло, лимон додає смаку та трохи вітаміну С.

  • З огірком або імбиром — огірок освіжає та заспокоює, імбир допомагає під час нудоти.

  • Температура води — тепла вода комфортніша за застуди, прохолодна, але не крижана, за розладу шлунку.

  • Малі порції, але часто — маленькі ковтки легше переносити, ніж великі.

Вода — ваш головний союзник, коли організм бореться з хворобою. Вона допомагає залишатися зволоженими, підтримує імунітет, покращує настрій і навіть пришвидшує відновлення. Тож тримайте поруч склянку чистої води, а ваше одужання буде швидким і комфортним.

