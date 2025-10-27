- Дата публікації
Напій №1, який рятує від застуди: що пити, коли тіло бореться з хворобою
Коли ви згортаєтеся на дивані з коробкою серветок, останнє, про що ви думаєте, — що пити. Але саме рідина, яку ми вживаємо, може суттєво вплинути на швидкість одужання.
Від імбирного чаю до апельсинового соку і навіть неонових спортивних напоїв — вибір великий. Але видання Real Simple розповіло, який же насправді найефективніший напій і вибір тут одностайній — вода.
Вода — перший помічник у боротьбі з хворобою
Коли ми хворіємо, хай то буде застуда, грип, алергія чи інша інфекція, організм втрачає багато рідини та потребує додаткової енергії для боротьби з хворобою. Тому води має бути достатньо.
Симптоми на кшталт потіння, гарячки, нудоти чи діареї призводять до втрати рідини та електролітів. Якщо не пити достатньо води, слиз стає густішим, кровообіг погіршується, а імунні клітини важче досягають місця інфекції. Вода допомагає уникнути зневоднення, яке сильно ускладнює боротьбу організму з інфекцією.
Що вода робить для організму
Підтримує об’єм крові та доставлення поживних речовин. Вода забезпечує стабільну циркуляцію крові, а це допомагає організму доставляти кисень, електроліти та імунні клітини туди, де вони найбільше потрібні. Це дозволяє швидше реагувати на інфекцію.
Підтримує імунітет. Недостатнє споживання води підвищує рівень кортизолу — гормону стресу, який пригнічує імунні функції. Водночас належне зволоження допомагає підтримувати баланс кишкової мікрофлори та кількість імунних клітин, а це критично для боротьби з вірусами та бактеріями.
Регулює температуру тіла та роботу лімфатичної системи. Вода допомагає організму підтримувати температуру під час гарячки та покращує лімфоток — це ключ до транспортування імунних клітин і виведення токсинів.
Запобігає м’язовим спазмам та запорам. Під час хвороби організм особливо потребує рідини. Вода зволожує кишківник, запобігає запорам, підтримує м’язи та нирки, знижує ризик каменів і інфекцій.
Покращує настрій та когнітивні функції. Навіть легке зневоднення може вплинути на короткочасну пам’ять, концентрацію, уважність і настрій. Тож вода — не лише ліки для тіла, а й для мозку.
Як зробити воду смачнішою, коли хворієте
Пити воду легко, коли все в порядку. А коли болить горло чи нудить, все зовсім інакше.
З лимоном і медом — мед обволікає горло, лимон додає смаку та трохи вітаміну С.
З огірком або імбиром — огірок освіжає та заспокоює, імбир допомагає під час нудоти.
Температура води — тепла вода комфортніша за застуди, прохолодна, але не крижана, за розладу шлунку.
Малі порції, але часто — маленькі ковтки легше переносити, ніж великі.
Вода — ваш головний союзник, коли організм бореться з хворобою. Вона допомагає залишатися зволоженими, підтримує імунітет, покращує настрій і навіть пришвидшує відновлення. Тож тримайте поруч склянку чистої води, а ваше одужання буде швидким і комфортним.