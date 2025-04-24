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Менінгіт: 22 симптоми, на які треба звернути увагу
Менінгіт — це серйозне захворювання, яке виникає внаслідок запалення оболонок головного та спинного мозку. Його збудниками можуть бути бактерії, віруси, грибки чи паразити.
Хвороба може розвиватися стрімко та кожна година без лікування зменшує шанси на повне одужання. Особливо небезпечний менінгіт для дітей, літніх людей та людей з ослабленим імунітетом. На що звернути увагу та чого очікувати від цього захворювання, розповіло видання Medical News Today.
Причини виникнення менінгіту
Бактеріальний менінгіт
Найнебезпечніший тип. Найчастіші збудники: Neisseria meningitidis (менінгокок), Streptococcus pneumoniae (пневмокок), Haemophilus influenzae. Передається повітряно-краплинним шляхом або через тісний контакт. Часто розвивається після отиту, синуситу, пневмонії.
Вірусний менінгіт
Менш небезпечний, часто спричиняється ентеровірусами, герпесом, вірусами Епштейна-Барр, ВІЛ. У багатьох випадках проходить самостійно за кілька тижнів.
Грибковий менінгіт
Зустрічається рідше, зазвичай у людей з ослабленим імунітетом (наприклад, ВІЛ-позитивних або після хіміотерапії).
Паразитарний чи неінфекційний менінгіт
Може бути спричинений паразитами, травмами, пухлинами, вживанням деяких ліків або аутоімунними захворюваннями.
Симптоми менінгіту
Сильний головний біль — тупий чи нестерпний, часто поширюється на всю голову.
Ригідність шиї — характерна нездатність нахилити голову вперед.
Лихоманка — різке підвищення температури з ознобом.
Фотофобія — сильна реакція очей на світло, викликає сльозотечу та біль.
Сплутаність свідомості — людина не орієнтується у часі, місці, не впізнає рідних.
Судоми — генералізовані чи локальні, небезпечні для мозку.
Нудота та блювання — виникають без попередньої їжі, пов’язані з тиском на мозок.
Порушення мовлення — мовлення стає повільним, сплутаним чи взагалі зникає.
Висип — темно-червоний чи фіолетовий, зіркоподібний, не зникає за натискання (ознака сепсису).
Оніміння кінцівок — порушення кровообігу чи ураження нервів.
Підвищена сонливість — може перерости у кому.
Біль у спині — пов’язаний з запаленням спинномозкових оболонок.
Зниження артеріального тиску — ознака септичного шоку.
Тахікардія — прискорене серцебиття на фоні лихоманки та інтоксикації.
Зміна дихання — часте, поверхневе чи сповільнене.
Гіперчутливість до звуків — навіть звичні шуми викликають роздратування.
Порушення координації рухів — ходьба стає нестійкою.
Біль у м’язах і суглобах — часто нагадує грип.
Відмова від їжі та води — особливо небезпечно у дітей.
Гіпотонія м’язів у дітей — млявість, дитина «тече» на руках.
Випинання тім’ячка у немовлят — ознака підвищеного внутрішньочерепного тиску.
Поза «собаки лежачої» — людина лежить з піднятими ногами і закинутою головою — ознака подразнення мозкових оболонок.
Наслідки менінгіту
Менінгіт здатен викликати тривалі чи постійні ускладнення, особливо під час пізнього чи неправильного лікування:
Глухота чи зниження слуху
Погіршення пам’яті, когнітивні розлади
Проблеми з мовленням
Паралічі
Сліпота
Психоемоційні розлади (депресія, тривога, агресія)
Рецидивні епілептичні напади
Інвалідність
Смерть (за умови швидкого менінгіту чи сепсису)
Особливості перебігу у дітей
Менінгіт у дітей часто розвивається стрімко та з неспецифічними симптомами:
Постійний пронизливий плач
Судоми, млявість
Відмова від грудей чи пляшечки
Висока температура без явної причини
Випинання тім’ячка (у немовлят)
Діагностика та лікування
Спинномозкова пункція (люмбальна) — ключовий метод для підтвердження діагнозу.
Загальні аналізи крові, сечі
КТ або МРТ головного мозку — за підозри на ускладнення
Лікування залежить від типу менінгіту:
За бактеріального — антибіотики внутрішньовенно
Протисудомні препарати
Глюкокортикостероїди — для зменшення набряку мозку
Жарознижувальні, знеболювальні
Інфузійна терапія для зняття інтоксикації
Профілактика
Вакцинація — проти менінгокока, пневмокока, гемофільної інфекції.
Особиста гігієна — миття рук, уникання контактів із хворими.
Своєчасне лікування інфекції (отитів, гайморитів, ангіни).
Підтримка імунітету — здорове харчування, відпочинок, уникнення стресу.
Менінгіт — це випробування для організму та для родини хворого. Проте сучасна медицина дає шанси на повне одужання, якщо діяти вчасно. Прислухайтеся до сигналів тіла, дбайте про здоров’я та не зволікайте з медичною допомогою — це може врятувати життя.