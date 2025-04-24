Менінгіт: 22 симптоми, на які треба звернути увагу

Наслідки менінгіту: 22 симптоми, на які треба звернути увагу / © Associated Press

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Хвороба може розвиватися стрімко та кожна година без лікування зменшує шанси на повне одужання. Особливо небезпечний менінгіт для дітей, літніх людей та людей з ослабленим імунітетом. На що звернути увагу та чого очікувати від цього захворювання, розповіло видання Medical News Today.

Причини виникнення менінгіту

Бактеріальний менінгіт

Найнебезпечніший тип. Найчастіші збудники: Neisseria meningitidis (менінгокок), Streptococcus pneumoniae (пневмокок), Haemophilus influenzae. Передається повітряно-краплинним шляхом або через тісний контакт. Часто розвивається після отиту, синуситу, пневмонії.

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Вірусний менінгіт

Менш небезпечний, часто спричиняється ентеровірусами, герпесом, вірусами Епштейна-Барр, ВІЛ. У багатьох випадках проходить самостійно за кілька тижнів.

Грибковий менінгіт

Зустрічається рідше, зазвичай у людей з ослабленим імунітетом (наприклад, ВІЛ-позитивних або після хіміотерапії).

Паразитарний чи неінфекційний менінгіт

Може бути спричинений паразитами, травмами, пухлинами, вживанням деяких ліків або аутоімунними захворюваннями.

Симптоми менінгіту

Сильний головний біль — тупий чи нестерпний, часто поширюється на всю голову. Ригідність шиї — характерна нездатність нахилити голову вперед. Лихоманка — різке підвищення температури з ознобом. Фотофобія — сильна реакція очей на світло, викликає сльозотечу та біль. Сплутаність свідомості — людина не орієнтується у часі, місці, не впізнає рідних. Судоми — генералізовані чи локальні, небезпечні для мозку. Нудота та блювання — виникають без попередньої їжі, пов’язані з тиском на мозок. Порушення мовлення — мовлення стає повільним, сплутаним чи взагалі зникає. Висип — темно-червоний чи фіолетовий, зіркоподібний, не зникає за натискання (ознака сепсису). Оніміння кінцівок — порушення кровообігу чи ураження нервів. Підвищена сонливість — може перерости у кому. Біль у спині — пов’язаний з запаленням спинномозкових оболонок. Зниження артеріального тиску — ознака септичного шоку. Тахікардія — прискорене серцебиття на фоні лихоманки та інтоксикації. Зміна дихання — часте, поверхневе чи сповільнене. Гіперчутливість до звуків — навіть звичні шуми викликають роздратування. Порушення координації рухів — ходьба стає нестійкою. Біль у м’язах і суглобах — часто нагадує грип. Відмова від їжі та води — особливо небезпечно у дітей. Гіпотонія м’язів у дітей — млявість, дитина «тече» на руках. Випинання тім’ячка у немовлят — ознака підвищеного внутрішньочерепного тиску. Поза «собаки лежачої» — людина лежить з піднятими ногами і закинутою головою — ознака подразнення мозкових оболонок.

Наслідки менінгіту

Менінгіт здатен викликати тривалі чи постійні ускладнення, особливо під час пізнього чи неправильного лікування:

Глухота чи зниження слуху

Погіршення пам’яті, когнітивні розлади

Проблеми з мовленням

Паралічі

Сліпота

Психоемоційні розлади (депресія, тривога, агресія)

Рецидивні епілептичні напади

Інвалідність

Смерть (за умови швидкого менінгіту чи сепсису)

Особливості перебігу у дітей

Менінгіт у дітей часто розвивається стрімко та з неспецифічними симптомами:

Постійний пронизливий плач

Судоми, млявість

Відмова від грудей чи пляшечки

Висока температура без явної причини

Випинання тім’ячка (у немовлят)

Діагностика та лікування

Спинномозкова пункція (люмбальна) — ключовий метод для підтвердження діагнозу.

Загальні аналізи крові, сечі

КТ або МРТ головного мозку — за підозри на ускладнення

Лікування залежить від типу менінгіту:

За бактеріального — антибіотики внутрішньовенно

Протисудомні препарати

Глюкокортикостероїди — для зменшення набряку мозку

Жарознижувальні, знеболювальні

Інфузійна терапія для зняття інтоксикації

Профілактика

Вакцинація — проти менінгокока, пневмокока, гемофільної інфекції.

Особиста гігієна — миття рук, уникання контактів із хворими.

Своєчасне лікування інфекції (отитів, гайморитів, ангіни).

Підтримка імунітету — здорове харчування, відпочинок, уникнення стресу.

Менінгіт — це випробування для організму та для родини хворого. Проте сучасна медицина дає шанси на повне одужання, якщо діяти вчасно. Прислухайтеся до сигналів тіла, дбайте про здоров’я та не зволікайте з медичною допомогою — це може врятувати життя.