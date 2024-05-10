Насувається потужна магнітна буря: прогноз на вихідні, 11-12 травня

У вихідні очікується висока геомагнітна активність. Численні викиди корональної маси на Сонце стануть причиною дуже сильної магнітної бурі.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-12 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У суботу, 11 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 8 (червоний рівень), що відповідає найпотужнішій магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей, яка зберігатиме свою активність і в неділю, 12 травня.

За даними The watchers, цій бурі привласнили рейтинг G4, а це друга за величиною геомагнітна буря за шкалою NOAA, і вона виникає приблизно 100 разів за сонячний цикл, що охоплює 11 років. Єдина класифікація вище G4 – це G5 – Extreme, яка виникає приблизно чотири рази за цикл.

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