Насувається потужна магнітна буря: прогноз сонячної активності на 4-6 березня

Найближчим часом очікується потужна магнітна буря.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-6 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Період сильних магнітних бур продовжується. 4 березня очікується геомагнітна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. А до 5-6 березня геомагнітна активність можливо знизиться.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.
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