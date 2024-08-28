Навіщо потрібне ортопедичне взуття і чим воно відрізняється від звичайного взуття

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Ортопедичне взуття призначене для людей з порушеннями опорно-рухового апарату або профілактики таких проблем. Вона розроблена з урахуванням анатомічних особливостей стопи та покликана покращити розподіл навантаження на суглоби та хребет. Вона також допомагає коригувати деформації стопи та знижує ризик розвитку захворювань суглобів та хребта.

Підтримка склепіння стопи

Ортопедичне взуття зазвичай забезпечене спеціальною устілкою, яка підтримує поздовжнє та поперечне склепіння стопи. Це допомагає запобігти плоскостопості, зменшує навантаження на суглоби ніг та хребет, та сприяє правильному розподілу ваги тіла.

Амортизація та поглинання ударів

Таке взуття часто має спеціальну амортизуючу підошву, яка знижує ударні навантаження на стопи, коліна та хребет під час ходьби. Це особливо важливо для людей, які страждають на захворювання суглобів, таких як артрит або артроз.

Широкий носок та комфорт

На відміну від звичайного взуття з вузьким носком, ортопедичні моделі мають ширшу передню частину, що дозволяє пальцям вільно розташовуватися всередині взуття, запобігаючи натирання та деформації.

Регулювання посадки

Ортопедичне взуття часто має ремінці, що регулюються, або липучки, що дозволяє адаптувати взуття під індивідуальні особливості стопи. Це забезпечує більш комфортну та точну фіксацію, що особливо важливо для людей з деформацією стопи, наприклад при вальгусній деформації великого пальця.

Стабільність та стійкість

Ортопедичне взуття забезпечує додаткову підтримку для людей з нестабільністю в області гомілкостопу або коліна. Вона допомагає запобігти травмам і падінням, підтримуючи правильне положення стопи та суглобів.

Коли потрібно носити ортопедичне взуття

Ортопедичне взуття рекомендоване як за існуючих проблем з опорно-руховою системою, так і для профілактики. При травмах, артритах, у період реабілітації разом із взуттям може носитись бандаж на коліно чи інші призначені лікарем речі.

Плоскостопість

Ортопедичне взуття допомагає коригувати плоскостопість та запобігати його розвитку у дітей та дорослих. Підтримка склепінь стопи сприяє правильному розподілу навантаження на суглоби ніг та хребет.

Артрит та артроз

Люди, які страждають від захворювань суглобів, таких як артрит або артроз, потребують взуття, яке зменшує навантаження на суглоби. Ортопедичне взуття з амортизацією та підтримкою може значно покращити їхню якість життя, знижуючи больові відчуття та втому.

Післяопераційна реабілітація

У період реабілітації після операцій на стопі, коліні чи хребті ортопедичне взуття допомагає прискорити процес відновлення, підтримуючи суглоби та знижуючи навантаження на травмовані ділянки.

Вагітність

Під час вагітності навантаження на ноги збільшується, що може призвести до набряків та деформації стопи. Ортопедичне взуття допомагає знизити дискомфорт та підтримувати правильне положення стопи.

Спорт та активні навантаження

Люди, які ведуть активний спосіб життя, або спортсмени, можуть використовувати ортопедичне взуття для запобігання травмам. Вона допомагає підтримувати правильну поставу та знижує ризик деформацій суглобів при інтенсивних фізичних навантаженнях.

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