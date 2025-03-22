Навіщо вашому організму цибуля та чи треба її вживати

Цибуля — один із тих продуктів, які поєднують у собі унікальний смак та потужні переваги для здоров’я. Насичена поживними речовинами, ця ароматна овочева культура є основним інгредієнтом у кухнях різних народів світу, адже вона не тільки надає стравам особливого смаку, а й позитивно впливає на організм.

Видання Real Simple розповіло, що завдяки своєму багатому складу цибуля може сприяти покращенню роботи серцево-судинної системи, зменшенню запалення, зміцненню імунітету та навіть зниженню ризику розвитку ракових захворювань. Вона доступна, проста у використанні та надзвичайно універсальна у кулінарії. Цибуля має цілий ряд корисних властивостей, які роблять її незамінним продуктом у здоровому харчуванні.

Поліпшення здоров’я серця. Цибуля містить природний поліфенол — кверцетин, який допомагає знижувати високий кров'яний тиск і рівень тригліцеридів, це сприяє зміцненню серцево-судинної системи. Особливо багаті на цю речовину червона та зелена цибуля.

Цибуля містить природний поліфенол — кверцетин, який допомагає знижувати високий кров'яний тиск і рівень тригліцеридів, це сприяє зміцненню серцево-судинної системи. Особливо багаті на цю речовину червона та зелена цибуля. Джерело потужних антиоксидантів. Цибуля є одним із найкращих джерел флавоноїдів, зокрема кверцетину, який має виражені антиоксидантні властивості. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, які руйнують клітини та запобігають розвитку хронічних захворювань. Жовта та червона цибуля містять найбільше антиоксидантів — в 11 разів більше, ніж біла цибуля.

Цибуля є одним із найкращих джерел флавоноїдів, зокрема кверцетину, який має виражені антиоксидантні властивості. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, які руйнують клітини та запобігають розвитку хронічних захворювань. Жовта та червона цибуля містять найбільше антиоксидантів — в 11 разів більше, ніж біла цибуля. Може зменшити ризик появи раку. Споживання цибулі, особливо червоної, може сприяти зниженню ризику розвитку раку товстої кишки та молочної залози. Це пояснюється високим вмістом кверцетину та антоціану, які здатні знищувати ракові клітини.

Споживання цибулі, особливо червоної, може сприяти зниженню ризику розвитку раку товстої кишки та молочної залози. Це пояснюється високим вмістом кверцетину та антоціану, які здатні знищувати ракові клітини. Зниження рівня холестерину. Регулярне вживання цибулі допомагає зменшити рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) у крові, запобігти утворенню атеросклеротичних бляшок та покращити здоров’я судин.

Регулярне вживання цибулі допомагає зменшити рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) у крові, запобігти утворенню атеросклеротичних бляшок та покращити здоров’я судин. Підвищення щільності кісток. Цибуля позитивно впливає на щільність кісткової тканини, а це особливо важливо для жінок у період менопаузи. Регулярне вживання цибулі може знизити ризик перелому стегон на 20%.

Цибуля позитивно впливає на щільність кісткової тканини, а це особливо важливо для жінок у період менопаузи. Регулярне вживання цибулі може знизити ризик перелому стегон на 20%. Антибактеріальні властивості. Завдяки високому вмісту кверцетину цибуля має потужні антибактеріальні властивості. Це робить її чудовим природним засобом у боротьбі з бактеріями та грибковими інфекціями.

Завдяки високому вмісту кверцетину цибуля має потужні антибактеріальні властивості. Це робить її чудовим природним засобом у боротьбі з бактеріями та грибковими інфекціями. Покращення здоров’я очей . Попри те, що від нарізання цибулі часто сльозяться очі, вона, навпаки, має позитивний вплив на їхнє здоров’я. Сполуки сірки та кверцетин, які містяться у ній, допомагають запобігати розвитку таких захворювань, як сухість очей та катаракта.

. Попри те, що від нарізання цибулі часто сльозяться очі, вона, навпаки, має позитивний вплив на їхнє здоров’я. Сполуки сірки та кверцетин, які містяться у ній, допомагають запобігати розвитку таких захворювань, як сухість очей та катаракта. Підтримка здоров’я кишківника . Цибуля містить пребіотики, такі як інулін та фруктоолігосахариди, які сприяють росту корисних бактерій у кишківнику. Це покращує травлення та зміцнює імунітет.

. Цибуля містить пребіотики, такі як інулін та фруктоолігосахариди, які сприяють росту корисних бактерій у кишківнику. Це покращує травлення та зміцнює імунітет. Протизапальні властивості. Цибуля допомагає зменшувати запалення в організмі завдяки здатності блокувати дію речовин, які викликають запальні процеси. Вона корисна за ревматоїдного артриту, остеоартриті та інших хронічних запальних захворюваннях.

Як вживати більше цибулі

Цибуля — один із найуніверсальніших продуктів. Вона чудово поєднується з багатьма стравами та може бути використана у різних варіантах:

Сира: додавайте її у салати, сандвічі чи закуски.

Смажена: підходить до м’ясних та овочевих страв.

Карамелізована: надає солодкуватий смак соусам та гарнірам.

Запечена: відмінний гарнір до риби та м’яса.

У супах та рагу: додає глибокого аромату та смаку.

Як правильно зберігати цибулю

Цілі цибулини найкраще зберігати у прохолодному, сухому місці та уникати прямого сонячного світла. Варто пам’ятати, що зберігання цибулі поруч із картоплею пришвидшує її псування через гази, які виділяє остання.

Якщо ви нарізали цибулю, залишки можна зберігати у герметичному контейнері в холодильнику до тижня чи заморозити для тривалого зберігання.

Включення цибулі у щоденний раціон — це простий і доступний спосіб покращити своє здоров’я. Вона підтримує роботу серця, зміцнює імунітет, зменшує запальні процеси та навіть може сприяти профілактиці раку. Окрім того, вона додає стравам насичений смак та аромат.

Тож не варто нехтувати цим чудовим овочем. Експериментуйте з її приготуванням і нехай вона стане вашим природним союзником у збереженні здоров’я.

Ми також писали про топ-5 видів цибулі та в чому їхня різниця.

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