Навіщо їсти хумус і чим він корисний для здоровʼя / © Associated Press

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За ніжною текстурою та приємним смаком криється безліч поживних речовин, здатних підтримати здоров’я, зарядити енергією та навіть поліпшити роботу серця та травлення. Видання Real Simple розповіло про 10 вагомих причин, чому хумус варто їсти регулярно.

Потужне джерело рослинного білка

Основний інгредієнт хумусу — нут (турецький горох). У 100 г готового продукту — близько 8 г білка. Цей рослинний білок сприяє відновленню тканин, підтримці м’язової маси та забезпечує тривале насичення. Це особливо актуально для вегетаріанців та тих, хто скорочує споживання м’яса.

Поради: поєднуйте хумус із броколі чи червоним перцем — отримаєте збалансований білковий перекус із клітковиною та вітаміном С.

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Джерело вітамінів і мінералів

Хумус — справжній мінеральний коктейль. Він містить:

Залізо — для підтримки рівня гемоглобіну;

Кальцій — для міцних кісток і зубів;

Магній — знімає втому, покращує сон;

Фолат (вітамін B9) — незамінний під час вагітності, сприяє оновленню клітин;

Цинк — важливий для імунної системи та обміну речовин;

Вітаміни групи B — допомагають перетворювати їжу на енергію.

Антиоксидантна дія завдяки тахіні

Тахіні — паста з насіння кунжуту, яка є важливим інгредієнтом хумусу. Вона містить вітамін Е, який діє як природний антиоксидант і захищає клітини від вільних радикалів. Крім того, тахіні багата на лігнани — речовини, які мають протизапальну дію.

Підтримка здоров’я серця

Хумус містить мононенасичені жири з оливкової олії — ті самі, які роблять середземноморську дієту такою корисною. Вони сприяють зниженню рівня «поганого» холестерину (ЛПНЩ) та підвищенню «хорошого» (ЛПВЩ), зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Зниження рівня холестерину

Клітковина та рослинні сполуки нуту сприяють природному зниженню рівня холестерину. Регулярне вживання бобових (зокрема нуту) може знизити рівень ЛПНЩ на 4–5% за кілька тижнів.

Покращення травлення

Усього одна столова ложка хумусу містить майже грам клітковини. Цього достатньо, щоб підтримати здорову мікрофлору кишківника, уникнути закрепів і забезпечити тривале відчуття ситості. Клітковина також сприяє зниженню ризику появи діабету II типу.

Протизапальна дія

Насіння кунжуту, яке входить до складу хумусу, допомагає зменшити рівень запальних маркерів (CRP, IL-6), а це важливо для профілактики хронічних запалень, артриту, атеросклерозу та інших хвороб.

Стабілізація рівня цукру у крові

Завдяки гармонійному поєднанню білків, жирів та клітковини, хумус має низький глікемічний індекс. Це означає, що він не викликає різких стрибків рівня глюкози у крові — важливо для профілактики діабету та контролю апетиту.

Поліпшення засвоєння поживних речовин

Хумус містить не лише вітаміни та мінерали, а й біоактивні речовини, які покращують їхнє засвоєння. А якщо поєднати хумус із джерелом вітаміну С (як-от солодкий перець або помідори), організм краще засвоюватиме залізо з бобових.

Безглютенова та веганська альтернатива

Класичний хумус складається лише з нуту, тахіні, лимонного соку та оливкової олії — жодного глютену чи продуктів тваринного походження. Це робить його ідеальним варіантом для людей із целіакією, алергією чи тих, хто дотримується веганської дієти.

Як і з чим їсти хумус

Намазуйте на тости чи хліб;

Використовуйте як соус до овочів (морква, селера, перець);

Замініть ним майонез у сендвічах;

Додавайте до пасти чи зернових страв;

Змішуйте з оливковою олією як заправку до салатів.

Лайфгак: якщо готуєте хумус вдома, контролюйте кількість солі. У магазинних варіантах його часто забагато.

Поширені запитання

Чи містить хумус глютен? Ні, якщо йдеться про класичний рецепт. Але за покупки ароматизованих версій перевіряйте склад — деякі добавки можуть містити глютен.

Чи підходить хумус для веганів? Так, якщо до нього не додано тваринних інгредієнтів. Завжди читайте етикетку.

Чи треба зберігати хумус у холодильнику? Так. Хумус — продукт, який швидко псується. Відкриту упаковку варто зберігати у холодильнику не довше 4–5 днів.

Хумус поєднує користь, доступність і легкість приготування. Тож, якщо ви шукаєте ідеальний перекус, який одночасно підтримує здоров’я, допомагає травленню, доглядає за серцем і додає краси шкірі — баночка хумусу завжди стане у пригоді.