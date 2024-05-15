Найбільші страхи та упередження щодо лікування катаракти: коментує офтальмохірург

Багатьох, хто втрачає зір через катаракту, лякає необхідність хірургічного втручання. Проте захворювання молодшає і вражає категорію населення, що активно працює. Чи можна зволікати з лікуванням і чого очікувати після заміни кришталика?

Про найбільші упередження щодо катаракти та що треба знати про хворобу й лікування ми дізналися в експерта з цього напряму, кандидата медичних наук, офтальмохірурга офтальмологічного центру “Ексімер” в Одесі Івана Левицького.

Суть лікування катаракти

Хвороби можна позбутися єдиним шляхом – хірургічно прибрати з ока тьмяний кришталик і встановити штучний. Роблять це зараз методом факоемульсифікації. “Фако” з грецької означає кришталик, емульсифікація – фрагментація і перетворення на емульсію.

Отже, власний кришталик, перетворений на емульсію, відсмоктують з кришталикової капсули, а потім імплантують туди штучну інтраокулярну лінзу (ІОЛ) – ретельно підібрану, розраховану для кожного ока, під потреби людини та з урахуванням її бажань.

Певні етапи операції можуть виконуватися на спеціальному лазері, що підвищує точність і знижує травматичність хірургії катаракти. Проте це не є обов'язковим пунктом. Далі, як ми вже дізналися, хірург за допомогою факомашини аспірує та видаляє тьмяний кришталик.

Краще почекати, щоб катаракта дозріла?

Ця думка була дуже розповсюджена 10 років тому, коли йшлося про старі класичні методики хірургії, а не про сучасну факоемульсифікацію. Питання, чи робити операцію, має постати, щойно вам почала заважати катаракта.

Привід запідозрити зміни в кришталику та звернутися до офтальмолога:

з'явилися хоч якісь мінімальні погіршення зору, особливо у вечірній і нічний час;

складно виконувати роботу з дрібними предметами, читати, шити;

втратили змогу без дискомфорту виконувати рутинні справи.

На жаль, вплинути на швидкість прогресування катаракти медикаментозним шляхом неможливо, тож нема сенсу відтерміновувати операцію на початкових стадіях хвороби.

Навпаки, чим м'якший кришталик, тим менш травматичним є хірургічне втручання, тим легше для пацієнта, для ока і тим коротший відновлювальний період після операції. Насправді саме за початкової катаракти є змога краще розрахувати штучний кришталик. Адже за перезрілих форм точність може трохи знижуватися.

Зволікання з видаленням катаракти, крім збільшення ризику травматичності хірургії, призводить лише до того, що ви відтягуєте час, коли почнете знову нормально бачити та відновите свою функціональність.

Катаракта / Фото: Credits

Катаракта лише у людей похилого віку, навіщо зайвий раз звертатися до окуліста?

Насправді катаракта молодшає. І це не пов’язано з комп'ютером, як багато хто думає. Якщо порівняти спосіб життя наших дідів-прадідів, то ми побачимо, що у них не було такої кількості роботи на близьку відстань, не було такого зорового навантаження. До того ж вони лягали спати, щойно сідало сонце, на противагу сучасним людям, які дуже багато працюють – по 12-16 годин. І це ставить свої вимоги до якості зору, а також впливає на те, як швидко ми ухвалюємо рішення про потребу обстеження.

Починаючи від 40 років, візит до офтальмолога має бути плановим, незалежно від того, турбує щось чи ні. Адже це вік, коли відбуваються зміни в організмі, розвивається пресбіопія, або вікова далекозорість, з’являється необхідність в окулярах для читання. Тоді ж можуть проявлятися вікові зміни, пов'язані з катарактою. Але треба йти не в оптику, щоб просто підібрати окуляри, а саме до офтальмолога, щоб провести комплексне обстеження очей.

Після заміни кришталика я матиму ідеальний зір чи однаково доведеться носити окуляри?

Як зазначає експерт, іноді пояснення, що заміна кришталика не гарантує 100-відсотковий зір, відбирає більше часу, ніж сама хірургічна процедура. Адже пацієнти очікують справжнього дива від штучного кришталика, проте існують закони фізики, які лікарю несила змінити.

Якщо є перезріла катаракта та супутні захворювання ока або коли через перезрілу катаракту ці супутні захворювання неможливо виявити, діагностика дуже ускладнюється. Тоді адекватно спрогнозувати результат – надскладне завдання. Ось чому офтальмологи закликають не чекати, доки катаракта дозріє.

Офтальмохірург офтальмологічного центру “Ексімер” в Одесі Іван Левицький

А чи доведеться ще додатково носити окуляри, залежить від типу кришталика, який імплантують.

Існують кришталики, які мають кілька фокусів, завдяки чому можна їздити за кермом, користуватися комп'ютером і телефоном, читати книжки без окулярів чи майже без них. А є інші типи кришталиків, які забезпечують трохи вищу якість сутінкового та нічного зору, але не дають змоги читати, писати, користуватися смартфоном без окулярів.

Якщо ми говоримо, наприклад, про професійного водія, може, варто пожертвувати зором на близьку відстань, але мати максимальну якість зору за будь-яких погодних умов. Отже, підбір кришталика залежить від професії людини та її потреб. Треба розуміти, що є проміжний зір, і завдання лікаря – проаналізувати з пацієнтом, чого той очікує отримати після хірургічного втручання.

Параметри ока, супутні захворювання, професія, хобі людини, її очікування регулюють вибір штучного кришталика.

Не треба боятися операції. Сучасні технології дають змогу вже наступного дня після хірургічного втручання мати функціональний зір, а за кілька днів – основний. Повноцінне відновлення триватиме близько місяця. В цей період ви зможете самі себе обслуговувати й давати помірні зорові та інтелектуальні навантаження. Перебувати у стаціонарі немає потреби. Головне – забезпечити комфортні й чисті умови, дотримуватися правил гігієни та рекомендацій лікаря, зокрема уникати сильних фізичних навантажень і вчасно закрапувати очі.

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