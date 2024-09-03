Найгірші продукти для вечері: розповідає фітнес-тренерка

На думку тренерки, існують продукти, які не рекомендується вживати на вечерю через їхній вплив на організм. Ці продукти можуть спричинити небажані ефекти, яких краще уникати у вечірній час.

Фітнес-тренерка Kateryna Demianiuk поділилася своїм рейтингом продуктів, яких слід уникати на вечерю, щоб зберегти своє здоров'я та підтримувати оптимальну фізичну форму.

Кисломолочні продукти

Ці продукти можуть різко підвищувати рівень інсуліну в організмі. Це спричинить набряки та негативно вплине на підшлункову залозу. Крім того, кисломолочні продукти можуть викликати здуття живота та лише короткочасне відчуття насичення, що не є бажаним для вечірнього приймання їжі. Вечеря повинна бути легкою та сприяти відновленню організму без зайвого навантаження.

Фрукти (смузі та фреші)

Хоча фрукти — здорова та корисна їжа, фруктоза, що міститься в них, засвоюється та накопичується у печінці. Ввечері печінка працює повільніше, а це може призвести до накопичення зайвого жиру. Крім того, фрукти можуть спричинити печію, здуття та відчуття голоду через швидкий процес засвоєння та підвищення рівня цукру у крові.

Рафіновані вуглеводи (випічка, солодощі, мед, цукор, борошно)

Рафіновані вуглеводи різко підвищують рівень цукру в крові, це навантажує серце та підшлункову залозу. Вони можуть посилити апетит, спричинити набряки та набір зайвої ваги. Вечеря, що містить такі продукти, може порушити нормальний обмін речовин і сприяти проблемам зі здоров'ям.

Багато важкої білкової їжі (свинина, великі стейки, гарніри з бобових)

Важка білкова їжа потребує довгого часу на перетравлення (5-6 годин). Це може погіршити якість сну, оскільки організм буде зайнятий перетравлюванням продуктів, а не відновленням. Такі продукти можуть навантажувати шлунок і викликати затримку рідини в організмі.

Продукти, що містять крохмаль (картопля, рис, пшениця, борошно, макарони)

Продукти, що містять крохмаль, можуть значно підвищувати рівень цукру в крові. Це може призвести до запалення шлунково-кишкового тракту та сприятиме набору зайвої ваги при переїданні. Вечеря з такими продуктами може негативно вплинути на ваш метаболізм і здоров’я.

Що краще їсти

Для оптимальної вечері підійдуть легкі та поживні страви. Найкраще обирати різноманітні овочі, бажано термічно оброблені, які сприяють легкому травленню та забезпечують організм необхідними вітамінами й мінералами. Легкі білкові продукти, такі як біла риба, птиця або яйця, забезпечуть необхідним білком без надмірного навантаження. Додавши невелику кількість складних вуглеводів, таких як гречка, кіноа, амарант або пшоно, ви забезпечите свій організм тривалим відчуттям ситості, крім того, ці продукти підтримають оптимальний рівень енергії вашого організму.

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