Найкраща поза для сну, щоб полегшити нічний біль у ногах

Якщо ви страждаєте на захворювання периферичних артерій або інші проблеми кровообігу, знаєте, що це не просто біль протягом дня.

Проблема з периферичними артеріями також може заважати спати ночами. І це може змусити вас задуматися про те, яке становище для сну найкраще вибрати, щоб полегшити біль.

Лікарі розповіли читачам Womans world, в якому положенні краще спати, якщо вас турбують судоми в ногах або переслідує біль.

Що таке захворювання периферичних артерій

Захворювання периферичних артерій — це стан, за якого судини, якими кров тече від серця до ніг і ступнів, звужуються або блокуються. Захворювання впливає на кровообіг, тому до ніг потрапляє недостатньо крові, пояснює Джозеф Рікотта, доктор медичних наук, фахівець із судинної хірургії.

Захворювання периферичних артерій розвивається, коли у артеріях накопичуються жирові бляшки. Це може статися, якщо у людини неконтрольований високий рівень холестерину, високий кров'яний тиск, діабет або вона курець, пояснює доктор Рікотта.

Більше того, ризик розвитку захворювань периферичних артерій у кожної людини поступово збільшується. З віком у наших артеріях утворюється більше відкладень бляшок, каже лікар Салехі – судинний хірург. А падіння рівня естрогену, яке відбувається під час менопаузи, може зробити жінок старше 50 років особливо схильними до захворювання периферичних артерій. Естроген допомагає кровоносним судинам залишатися більш розслабленими та відкритими. Коли він падає, шанси на розвиток захворювань периферичних артерій зростають.

Болять ноги: три поради, як полегшити свій стан / Фото: Credits

Симптоми захворювання периферичних артерій

Захворювання периферичних артерій відоме тим, що викликає біль, печіння, втому та дискомфорт у ликах та ступнях. Це відбувається через брак свіжої крові та кисню, що досягають м'язів ніг, пояснює доктор Рікотта. Спочатку симптоми зазвичай виявляються після того, як ви якийсь час ходите чи стоїте на ногах. Потім вони поступово слабшають під час відпочинку.

Однак у міру прогресування захворювання симптоми погіршуються. Тому люди зазнають болю, навіть коли вони не ходять, просто коли вони відпочивають чи сидять. Результат: оніміння, поколювання або спазми, коли ви лежите в ліжку, що може спричинити занепокоєння.

Найкраще положення для сну у разі захворювання периферичних артерій

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Певні пози для сну можуть ще більше обмежувати приплив крові до нижніх кінцівок. Ось як ранжуються найбільш поширені пози, від найкращої до гіршої:

1. На спині

Сон на спині – найкраща поза у разі захворювання периферичних артерій, погоджуються доктор Рікотта та лікар Салехі. Ваша вага рівномірно розподіляється по спині, що знижує тиск на кровоносні судини та збільшує приплив крові до кінцівок.

Також може допомогти підкладання однієї-двох подушок під ноги. Хоча це не збільшить приплив крові до кінцівок, але допоможе запобігти скупченню крові, коли вона досягне ступнів, що також може викликати спазми та поколювання. Кров повертається до серця трохи краще, коли ноги піднято.

2. На лівому боці

Сон на лівому боці – наступна найкраща поза у разі захворювання периферичних артерій. З цього боку ви не чините жодного тиску на жодні внутрішні органи, а знімаєте тиск із кровоносних судин. З іншого боку, сон на правому боці може призвести до стискання великих кровоносних судин, таких як аорта та порожниста вена. Це може утруднити кровотік та погіршити симптоми.

Просто стежте за тим, щоб ноги були притиснуті одна до одної (може допомогти подушка між ногами). Підгинання однієї ноги під іншу може порушити приплив крові до однієї ноги, що може викликати біль, якщо так спати протягом тривалого періоду часу.

3. На животі

Є велика ймовірність, що ви почуватиметеся краще, відмовившись від цієї звички, особливо якщо у вас є захворювання периферичних артерій. За будь-яких серцево-судинних проблем не слід спати на животі, застерігає доктор Рікотта. Це чинить тиск на ваше серце, і це також може призвести до того, що кров перестане вільно циркулювати.

Як полегшити симптоми захворювань периферичних артерій

Крім зміни пози для сну, ще чотири простих способи заспокоїти біль у ногах.

1. Одягніть шкарпетки

Якщо вас турбує біль у ногах, а також спостерігається апное уві сні (стан, за якого дихання зупиняється), поговоріть зі своїм лікарем, щоб переконатися, що розлад сну контролюється. Апное у сні пов'язані з погіршенням симптомів захворювання периферичних артерій, каже лікар Салехі. Невилікуване апное уві сні наражає вас на ризик недостатнього надходження кисню в кров під час сну, що може посилити симптоми судом ніг, пояснює він.

Один простий трюк, який може допомогти: надягніть компресійні шкарпетки. Дослідження показало, що носіння компресійних панчох довжиною до коліна вдень знижує симптоми апное уві сні на 36%. Коли ви лягаєте вночі, рідина, що скупчилася в ногах і кісточках, витікає з нижньої частини тіла до шиї. Там вона роздмухує тканини горла, викликаючи симптоми апное уві сні. Але якщо злегка стискати ноги протягом дня, вони запобігають скупченню рідини, і ви зможете спокійно спати.

2. Прогулянка після їжі

Регулярна ходьба підвищує витривалість м'язів ніг, тому вони менш схильні до болю та спазмів, пояснює лікар Салехі. Згідно з дослідженнями, ходьба стимулює зростання нових здорових кровоносних судин, що допомагає збільшити кровотік. Спробуйте завести звичку робити коротку прогулянку після обіду чи вечері.

А якщо ви на прогулянці і у вас починають боліти ноги, ви можете зупинитись на хвилину чи дві, але не здавайтеся. Ходьба в темпі, який викликає тимчасовий дискомфорт у м'язах ніг (але не біль), зробить їх сильнішим і зрештою допоможе вам впоратися з болем. Ідіть доти, доки не відчуєте дискомфорт, зробіть паузу, доки біль не вщухне, а потім відновіть прогулянку. Згодом ви зможете ходити значно далі без болю.

3. Встановіть нагадування про необхідність випити води

Звучить просто, але підтримання високого рівня рідини допомагає запобігти симптомам захворювання периферичних артерій. Гідратація є ключовим моментом, коли у вас є проблеми з периферичними артеріями, каже доктор Рікотта. Зневоднення змушує ваші кровоносні судини стискатися і кров стає густішою, що погіршує кровообіг.

4. Розімніть ікри

Наступного разу, коли ваші литки відчують спазми чи напруженість, розтягніть їх. Спробуйте зігнути пальці ніг до ніг на 10–20 секунд, а потім направити пальці ніг на такий самий час. Повторіть лише два чи три рази, рекомендує лікар Салехі. Для литкових м'язів це зменшує спазми і занепокоєння. Намагайтеся повторювати це щодня і постійно утримувати розтяжку трохи довше.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування чи профілактики.

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