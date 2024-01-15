Найкращий чай від болю в горлі: 6 рекомендованих лікарями засобів, які працюють

Хоч би як ми намагалися залишатися здоровими, час від часу у нас у всіх трапляються така прикра неприємність, як біль у горлі.

Відчуття дряпання і першіння у поєднанні з болісним запаленням може утруднити ковтання і зробити голос хрипким. Залежно від основної причини симптоми можуть тривати тиждень чи довше.

Ви, напевно, чули, що чашка теплого чаю допомагає природним чином полегшити симптоми. Але який саме чай найкорисніший у разі болю у горлі, з'ясував Womans World.

Що викликає біль у горлі

Біль у горлі – одна з найпоширеніших гострих проблем зі здоров'ям, її викликає запалення та/або подразнення. Симптоми можуть бути легкими і тривати кілька днів, а в інших випадках вони можуть бути серйозними і ускладнювати повсякденну діяльність, наприклад, здатність розмовляти та приймати їжу.

Хоча є багато факторів, що викликають болі в горлі, до яких належать, наприклад, сухе повітря в приміщенні або звичка спати з відкритим ротом, основною причиною є вірусні захворювання, зокрема застуда та грип. Вони можуть викликати постназальне затікання або скупчення слизу в задній частині горла, що призводить до подразнення.

Чим корисний чай у разі болю у горлі

Чашка гарячого чаю – перевірений часом спосіб заспокоїти біль у горлі, – каже Соналі Рудер, докторка медичних наук, лікарка швидкої допомоги. А коли справа доходить до цілющих напоїв, найкращим вибором зазвичай є трав'яні чаї. Вони навіть приносять більше полегшення, ніж інші напої, зменшуючи запалення горла, покриваючи слизову оболонку горла і допомагаючи очистити слиз.

Справжній чай vs трав'яний

Справжні чаї – чорні чи зелені – можуть заспокоїти біль у горлі. Але ви отримаєте сильніше полегшення, вибравши натомість трав'яний відвар. Трав'яні чаї не вважаються чаями, тому що вони виробляються не з тієї ж рослини, що і справжній чай, пояснює Кел Орі, авторкуа бестселера "Цілюща сила чаю". Трав'яні чаї походять із різних частин рослини, включаючи кору, квіти, листя, коріння, насіння та стебла.

Перевага відварів або трав'яних відварів полягає в тому, що вони містять органічні сполуки, які мають зміцнюють імунітет і протизапальні властивості. Це робить їх ідеальними природними засобами для полегшення болю в горлі, а також зменшення набряку і запалення.

Найкращий чай від болю в горлі залежить від основної причини та тяжкості симптомів. Всі теплі рідини заспокоюють біль у горлі, але деякі інгредієнти більш ефективні у боротьбі з інфекціями та запаленнями, ніж інші. Ось що рекомендують експерти.

У разі вірусу пийте чай із бузини

Чай із бузини виготовляється з крихітних ягід бузини насиченого кольору. Він має терпкий смак, схожий на чорницю, і добре поєднується з такими спеціями, як кориця та гвоздика. Доктор Рудер каже, що чай з бузини багатий поліфенолами, антоціанами і флавоноїдами, які дають потужний імпульс вашій імунній системі, допомагаючи боротися з мікробами, що вторгаються.

Дослідження показало, що люди, які приймали екстракт бузини, мали менш серйозні симптоми застуди та грипу та одужували швидше, ніж ті, хто його не приймав.

Болі в горлі, пов'язані з вірусами, наприклад, викликані застудою, грипом і COVID-19, добре піддаються лікуванню трав'яним чаєм, таким як бузина. Тепла пара допомагає розслабити закладені дихальні шляхи та допомогти вам почуватися краще. Чай із бузини також містить фенольні сполуки, що мають протимікробну та противірусну дію. Іншими словами, вони борються з вірусом, тому ви швидше одужуєте.

Під час застуди пийте чай із лимоном

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Якщо ви захворіли на застуду, відвар, настояний на лимоні, може полегшити ваші симптоми. Лимонний чай багатий на вітамін С, який чудово допомагає боротися з застудою та болем у горлі, пояснює Міра Калтон, CN, співавторка книжки «Диво мікроелементів». Чай із лимоном містить потужні флавоноїди, які можуть допомогти боротися з болем у горлі, викликаним запаленням.

Чашка чаю з лимоном може навіть прискорити ваше одужання. Дослідження показують, що споживання вітаміну С скорочує тривалість хвороби, дозволяючи вам швидше очуватися здоровим.

У разі запалень пийте зелений чай

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Хоча трав'яні чаї зазвичай краще лікують ангіну, ніж справжні, зелений чай – виняток із цього правила. Це тому, що він містить кілька сполук рослинного походження, що мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Конкретний поліфенол, відповідальний багато з цих ефектів, називається эпигаллокатехин-3-галлат. Він має протизапальну дію, яка допомагає зменшити запалення горла, забезпечуючи полегшення симптомів.

Зелений чай багатий на вітаміни і мінерали і допомагає боротися з хворобами. Полоскання горла зеленим чаєм може також допомогти запобігти біль у горлі, що підтверджується дослідженнями в галузі анестезіології та знеболювання.

Під час ангіни пийте чай із кореня солодки

Чай із кореня солодки, також відомий як чай із солодкого кореня, виготовляється з кореня рослини солодки. Він має унікальний смак, що нагадує фенхель, який добре поєднується з паличкою кориці або апельсиновою цедрою. І це ідеальний заспокійливий напій, якщо ви страждаєте від ангіни.

Корінь солодки бореться з бактеріями, які викликають такі інфекції, як фарингіт. Дослідження показало, що корінь солодки зменшує кількість бактерій, що викликають запалення горла.

Переваги кореня солодки можна пояснити безліччю фітохімічних речовин, які допомагають боротися із запаленнями та вбивають клітини бактерій. Також в солодці міститься гліциризин, який має протизапальні властивості і може допомогти зменшити подразнення та запалення у горлі.

Під час кашлю пийте ромашковий чай

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Якщо біль у горлі спричинений сильним кашлем, може допомогти ромашковий чай. Цей чай містить антиоксиданти, а також має протизапальні властивості. Як бонус він також може трохи заспокоїти кашель, оскільки діє як спазмолітик.

Ромашковий чай має природну заспокійливу дію і має протизапальні властивості, допомагаючи зменшити набряк у разі болю в горлі. Оскільки ромашка також сприяє розслабленню, це ідеальний напій випити його перед сном.

У разі алергії пийте чай зі слизького в'яза

Слизький (червоний) в'яз — дерево, що росте в Північній Америці. Корінні народи використовували його кору в лікувальних травах протягом сотень років і не дарма. У злегка солодкій, землистій рослині міститься унікальна сполука, яка пригнічує біль у горлі, викликану алергією та іншими подразниками.

Цей корисний слиз перетворюється на гель під час змішування з водою і створює захисну плівку в горлі, тим самим заспокоюючи симптоми болю в горлі, викликаного фізичними подразниками, такими як пилок, дим або забруднення довкілля. Цікаво, що чай з кореня алтею має такий самий високий рівень корисного слизу.

Скільки чаю потрібно пити, щоб полегшити біль у горлі

Якщо у вас болить горло, безпечно випивати дві або більше чашок трав'яного чаю на день. Більшість трав'яних чаїв містять менше 1 міліграму кофеїну на чашку, тому вам не потрібно турбуватися про те, що вони не дадуть вам спати ночами або змусять вас відчувати занепокоєння. Якщо ви оберете чайну суміш, що містить кофеїн, намагайтеся обмежити її трьома чашками або менше на день.

Солодка добавка, що покращує ефект

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Який би напій ви не пили, ви можете зробити його ще кориснішим, додавши ложку натурального антибактеріального меду. Він м'яко покриває горло, захищаючи його від роздратування.



Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування чи профілактики.

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