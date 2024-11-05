Найкращій нічний перекус за інсулінорезистентності

Інколи ввечері ми відчуваємо голод і потяг до чогось смачненького, проте перекус перед сном може вплинути на рівень цукру в крові.

Видання EatingWell розповіло, що правильний вибір їжі на ніч може підтримати ваш організм у боротьбі з інсулінорезистентністю, а також допомогти зберегти стабільний рівень цукру у крові під час сну.

Що таке інсулінорезистентність

Інсулінорезистентність виникає тоді, коли клітини організму стають менш чутливими до інсуліну – гормону, який допомагає регулювати рівень глюкози в крові. Коли клітини втрачають здатність ефективно реагувати на інсулін, рівень цукру в крові залишається підвищеним, що може спричинити діабет II типу, високий кров’яний тиск та холестерин.

Зазвичай інсулінорезистентність розвивається через надмірну вагу, малорухливий спосіб життя та харчування, багате на цукор та прості вуглеводи, але з низьким вмістом клітковини та корисних жирів. На щастя, здорові перекуси можуть допомогти керувати цим станом та підтримувати стабільний рівень цукру у крові.

На що звернути увагу під час вибору перекусу

Для тих, хто має інсулінорезистентність, ідеальний перекус повинен допомагати стабілізувати рівень цукру у крові, що дозволить уникнути різких стрибків глюкози. Продукти з низьким глікемічним індексом (ГІ) поступово вивільняють глюкозу, що підтримує збалансований рівень енергії.

Основні характеристики ідеального перекусу:

Низький глікемічний індекс.

Високий вміст клітковини та білка. Білок і клітковина допомагають довше залишатися ситими, оскільки повільніше засвоюються. Це допомагає зменшити нічний голод та стабілізувати метаболізм.

Здорові жири. Мононенасичені жири, які містяться в авокадо, горіхах та насінні, корисні для здоров'я та не спричиняють різких стрибків рівня цукру у крові. Вони також не містять шкідливих рафінованих цукрів, які можуть впливати на резистентність до інсуліну.

Сир — ідеальний варіант для перекусу пізно ввечері

Коли ви голодні ввечері, зверніть увагу на варіанти з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом білка. Сир містить мінімум вуглеводів і водночас є багатим джерелом білка. Він допомагає не тільки зменшити вечірній апетит, але й покращує контроль рівня глюкози в крові протягом ночі. Баланс білка та низький рівень вуглеводів у сирі сприяють тому, щоб уникнути нічних стрибків цукру у крові та забезпечити відчуття ситості.

Позитивний вплив сиру на якість сну

Сир не тільки корисний для регуляції рівня цукру, але й може сприяти покращенню сну, що позитивно впливає на резистентність до інсуліну. Він містить амінокислоту триптофан, яка може покращити якість сну та допомагає легше засинати. Якісний сон сприяє покращенню чутливості до інсуліну, що забезпечує стабільний рівень цукру в крові вранці

Інші варіанти корисних перекусів

Горіхи та насіння. Вони є чудовим джерелом здорових жирів, клітковини та білка, які підтримують стабільний рівень глюкози.

Авокадо. Містить мононенасичені жири, які сприяють ситості та не викликають різких змін рівня цукру в крові.

Невеликий шматок сиру з овочами. Сир з низьким вмістом жиру чи натуральний йогурт із додаванням огірка та селери — ідеальний варіант з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом білка.

Розуміючи, які закуски підтримують стабільний рівень цукру в крові, можна легко впоратися з інсулінорезистентністю та навіть покращити якість сну, що загалом сприятиме здоров’ю та гарному самопочуттю.

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