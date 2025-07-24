Найкраща дієта для довголіття: яка система харчування допоможе нам подовжити життя

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Ми живемо довше, ніж покоління до нас, але, що важливо, ми також живемо здоровіше, і інтерес до найкращої дієти для довголіття зростає серед дорослих.

Довголіття — це не універсальний підхід. Наш шлях до кращого довгострокового здоров’я та добробуту — чи то найкращі фізичні вправи для довголіття, наш графік сну чи наш раціон — має бути персоналізованим відповідно до нашого способу життя та вподобань. Таким чином, ми з більшою ймовірністю продовжуватимемо це робити.

Яку дієту обрати, щоб жити довше, розповідає Woman&Home.

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Збалансоване харчування з низьким вмістом ультраоброблених продуктів, відмова від куріння та активний спосіб життя — все це є ключем до запобігання серйозним проблемам зі здоров’ям, але тепер експерти розбили точні групи продуктів, які слід їсти у 40 та 50 років, щоб допомогти нам здорово старіти. Дослідники відстежували раціон понад 100 000 людей протягом 30 років, щоб з’ясувати, чи існує зв’язок між тим, що вони їли в середині життя, та хронічними захворюваннями після 70 років.

Експерти розглянули вісім різних моделей харчування людей віком від 39 до 69 років, щоб з’ясувати, яка з них призводить до найкращих результатів для здоров’я з віком. Вони визначили «здорове старіння» як досягнення 70 років без серйозних хронічних захворювань та підтримку хорошого когнітивного, фізичного та психічного здоров’я. До хронічних захворювань належать рак, діабет, серцева недостатність, інсульт, ниркова недостатність та хвороба Паркінсона.

У своєму дослідженні вони виявили, що Індекс альтернативного здорового харчування (AHEI), який надає пріоритет фруктам, овочам, цільнозерновим продуктам, горіхам, бобовим та корисним жирам, вийшов на перше місце. Ця дієта також містить мало червоного та обробленого м’яса, солодких напоїв та солоної їжі. Тож загалом це була найкраща дієта для довголіття.

Учасники, які дотримувалися дієти «альтернативний індекс здорового харчування AHEI», мали на 86% вищий шанс здорового старіння у віці 70 років та у 2,2 раза вищий шанс здорового старіння у 75 років порівняно з тими, хто не дотримувався цієї конкретної дієтичної схеми.

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Однак Анн-Жулі Тессьє, професорка харчування та провідна авторка дослідження, швидко зазначила, що це не єдина дієта, рекомендована для довшого та здоровішого життя.

Високий бал за Індексом альтернативного здорового харчування означає вживання п’яти порцій овочів на день, додаткової порції зелених листових овочів, чотирьох порцій фруктів на день, п’яти-шести порцій цільнозернових продуктів на день, порції рослинного білка, такого як горіхи або бобові, порції риби щотижня та використання олій як основного кулінарного жиру, сказала вона.

Результати показують, що не існує універсальної дієти, здорові дієти можна адаптувати до індивідуальних потреб та уподобань.

Звичайно, багато факторів можуть призвести до проблем зі здоров’ям або запобігти їм у подальшому житті. Дієта — лише один із них. Наша генетика, спосіб життя, а також соціальні та екологічні фактори можуть спричинити хронічні захворювання. Однак, є багато чого, що ми всі можемо робити в середньому віці, щоб допомогти знизити наш біологічний вік, підтримуючи здоров’я кишечника, захищаючи функцію мозку, зберігаючи міцність м’язів і кісток і знижуючи рівень холестерину, включаючи фізичні вправи, хороший сон і зниження рівня стресу.

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