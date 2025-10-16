Найкращий чай для здоров’я вашого серця / © Credits

Мова йде про зелений чай, його секрет у високому вмісті антиоксидантів, особливо епігалокатехін галату (EGCG) — сполуки, яка бореться із запаленнями, допомагає знизити рівень «поганого» холестерину та підтримує роботу судин, про це розповіло видання Real Simple. Зелений чай — чудовий вибір для тих, хто хоче зміцнити серцево-судинну систему. Його антиоксиданти зменшують запальні процеси та покращують баланс холестерину.

Вплив зеленого чаю на серце

Регулярне споживання зеленого чаю може знижувати рівень LDL — «поганого» холестерину, водночас підвищуючи рівень HDL — «доброго». Такий баланс допомагає уникнути утворення бляшок у судинах, які підвищують ризик серцевих захворювань.

EGCG, головний антиоксидант зеленого чаю, також захищає клітини від оксидативного стресу — процесу, який виникає, коли в організмі накопичуються вільні радикали. Цей стан може пошкоджувати стінки судин і сприяти розвитку серцево-судинних недуг.

Ба більше, зелений чай має м’яку протизапальну дію, допомагає знизити рівень запальних маркерів у крові. А, як відомо, хронічне запалення — один із ключових факторів розвитку серцевих хвороб.

Скільки чаю пити, щоб був ефект

Дві — чотири чашки на день — саме така кількість, за словами експертів, може реально вплинути на здоров’я серця. Головне — пити зелений чай без цукру. Краще замінити ним солодкі напої чи каву з вершками, адже надлишок цукру та насичених жирів створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему.

До того ж зелений чай містить менше кофеїну, ніж кава, тому він м’яко тонізує, не викликає різких перепадів тиску чи збудження. Це чудовий спосіб підтримати енергію протягом дня, особливо якщо ви вже перевищили свій «кавовий ліміт».

Коли чай стає щоденним ритуалом

Включити зелений чай у свій щоденний раціон просто. Він ідеально підходить до ранкових годин, коли потрібно прокинутися без стресу, чи ввечері, щоб розслабитися після роботи. Головне, зробити з цього звичку турботи про себе, а не короткочасний експеримент.

Кілька хвилин тиші, ароматний напій, ковток за ковтком і ви не лише заспокоюєте розум, а й підтримуєте серце, яке працює безупинно заради вас.

Зелений чай — не панацея, але одна з найпростіших і найприємніших звичок, яка може зміцнити ваше серце. Регулярність, помірність і натуральність — три принципи, яких варто дотримуватися.

Тож наступного разу, коли рука потягнеться до кави чи солодкої газованої води, спробуйте інший варіант — чашку теплого зеленого чаю.