Топ-5 найкорисніших продукти для здоровʼя 2025 року: вибір наших читачів / © Associated Press

Саме ці п’ять продуктів зібрали найбільше переглядів і обговорень. Читачі уважно шукали відповіді, що насправді працює для здоров’я, а де лише маркетинг і, здається, ми знайшли спільний знаменник: користь, простота та наукова підтримка.

Тож представляємо топ-5 продуктів, які привернули найбільшу увагу аудиторії у 2025-му.

Льон

Льон / © Getty Images

У часи, коли медицина стає дедалі технологічнішою, інтерес до натуральних методів лікування не зникає. Навпаки, українці активно шукають природні способи полегшення симптомів і насіння льону стабільно залишається у фокусі.

Льон містить багато слизових речовин, які під час заварювання утворюють ніжний гель. Він вкриває слизову оболонку шлунка, зменшує подразнення та може допомагати за неприємних відчуттів під час гастриту.

Та варто пам’ятати, хоч льон і дійсно має помʼякшувальну та протизапальну дію, він не є повноцінним лікуванням виразки чи гастриту. Це підтверджують і гастроентерологи. Лляний відвар можна використовувати як допоміжний засіб, але тільки разом із терапією, призначеною лікарем.

Детальніше, за посиланням у статті.

Пшоно

Пшоно / © Credits

Пшоно раптово стало зіркою року і не лише серед людей, які дотримуються безглютенової дієти. Ця крупа може:

допомагати знижувати рівень цукру в крові,

зменшувати холестерин,

підтримувати здоровʼя серця,

бути оптимальним вибором для людей із целіакією чи непереносимістю глютену.

Пшоно — лужний продукт, легкий для травлення, ідеальний для каш, гарнірів, салатів і навіть десертів. У статті ми розповіли, як саме пшоно впливає на рівень енергії та мікробіом.

Весь матеріал можна переглянути за посиланням.

Кава

Кава / © Credits

Кава — головний ранковий ритуал мільйонів людей. Та у 2025 році читачів найбільше хвилювало запитання, чи корисна вона для серця.

Можна сказати, що помірне споживання кави може позитивно впливати на роботу серцево-судинної системи. Напій містить антиоксиданти, підтримує тонус судин, покращує концентрацію та знижує ризик деяких хронічних хвороб.

Однак важливо пам’ятати, що корисність кави залежить не лише від зерна, а й від того, що ми додаємо у чашку, як от цукор, вершки чи сиропи, які можуть нівелювати ефект.

У статті ми розповідали, кому кава підходить найкраще, а кому варто обирати альтернативи, читайте за посиланням.

Булгур

Булгур / © Credits

Булгур стрімко увірвався до українських кухонь як альтернатива рису та кускусу. Наші читачі з цікавістю вивчали його властивості. Булгур популярний бо:

він містить багато клітковини та складних вуглеводів;

допомагає довше зберігати ситість;

підтримує стабільний рівень глюкози;

добре поєднується як із мʼясними стравами, так і з овочевими салатами.

Булгур має приємний горіховий присмак і готується всього 10–15 хв. У матеріалі, який став одним із топових, ми розповідали про вплив булгуру на травлення та рівень енергії.

Цибуля

Цибуля / © Associated Press

Цибуля — справжній герой українських кухонь, хоч ми рідко замислюємося, наскільки вона корисна. І неспроста саме ця стаття увійшла в топ. Цибуля містить антиоксиданти, вітаміни, протизапальні сполуки та може:

підтримувати здоровʼя серця,

зміцнювати імунітет,

зменшувати рівень запалення в організмі,

знижувати ризик деяких хронічних захворювань.

Інколи найкорисніші продукти — не модні суперфуди, а те, що завжди поруч. У статті ви знайдете пояснення, як цибуля впливає на організм і чому її варто вживати регулярно.

Ці матеріали довели, що українці прагнуть не просто «модних» порад, а перевіреної та обґрунтованої інформації. Насіння льону, булгур, пшоно, цибуля чи кава — кожен із цих продуктів може принести користь, якщо підходити до нього усвідомлено. Здорове харчування у 2025 році — це не строгі дієти, а розумний вибір і повага до свого тіла.