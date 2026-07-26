Названо головну небезпеку хот-догів: справа не лише у калоріях

Названо головну небезпеку хот-догів / © Associated Press

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Є продукти, які асоціюються з літом, і хот-дог безперечно один із них. Проте після кількох сосисок із гриля багато хто замислюється, а чи справді вони настільки шкідливі, як про це говорять.

Дієтологиня Джулія Зумпано з Cleveland Clinic наголошує, що хот-доги не є найкращим вибором для щоденного раціону. Водночас це зовсім не означає, що їх потрібно назавжди викреслити зі свого меню. Важливо лише знати міру та робити усвідомленіший вибір.

Хот-доги вважаються некорисними

Основна проблема традиційних хот-догів — висока калорійність у поєднанні зі значною кількістю насичених жирів. Однак найбільше запитань викликає саме їхній склад. Фахівці звертають увагу одразу на кілька факторів:

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Перероблене м’ясо. Регулярне споживання ковбасних виробів пов’язують із підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань та колоректального раку. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відносить перероблене м’ясо, зокрема хот-доги, до канцерогенів.

Надлишок солі . Один яловичий хот-дог може містити до 20% рекомендованої добової норми натрію. Надмірне споживання солі сприяє підвищенню артеріального тиску, а це збільшує ризик інфаркту та інсульту.

Нітрати та нітрити. Ці консерванти використовують для тривалого зберігання м’ясних виробів. Під час приготування за високих температур вони можуть утворювати сполуки, які впливають на підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань.

Крім того, хот-доги належать до категорії ультраоброблених продуктів. Для їх виробництва використовують велику кількість рафінованих інгредієнтів, харчових добавок і промислових технологій.

За словами Джулії Зумпано, регулярне споживання ультраобробленої їжі, особливо переробленого м’яса, впливає на підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння та деяких видів раку. Саме тому значення має не один хот-дог, а харчові звички, яких людина дотримується щодня.

Корисніші альтернативи

Якщо повністю відмовлятися від хот-догів не хочеться, варто звертати увагу на склад продукту. Вдалими варіантами можуть стати:

хот-доги з курятини чи індички

рослинні альтернативи

сосиски зі зниженим вмістом натрію

продукти без нітратів і нітритів

органічні хот-доги

Не менш важливо читати етикетку. Якщо список інгредієнтів надто довгий та містить багато незрозумілих назв, такий продукт краще купувати рідше чи взагалі уникати.

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Важливість начинки

Змінити поживну цінність хот-дога можуть навіть звичайні добавки. Найкращим соусом можна вважати гірчицю, бо у ній значно менше калорій та цукру, ніж у кетчупі, а також менше жирів, ніж у майонезі чи вершкових соусах.

Свіжі овочі, як от цибуля, томати та солодкий перець, додають клітковину, вітаміни та свіжий смак без надлишку натрію, який часто міститься у готових соусах. З них навіть можна приготувати легку овочеву сальсу.

Ще один вдалий вибір — квашена капуста. Вона не лише додає приємної кислинки, а й містить пробіотики, які підтримують здоров’я кишківника.

Саме начинка може зробити хот-дог значно збалансованішим.

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Повна відмова від хот-догів

Добра новина полягає у тому, що цього можна не робити, дієтологи не закликають назавжди викреслювати хот-доги зі свого життя. Натомість радять залишити їх для особливих моментів, наприклад, сімейного барбекю, літнього пікніка, вечора біля багаття чи перегляду футбольного матчу на стадіоні. Адже іноді хот-дог — це не просто їжа, а частина атмосфери, спогадів і відпочинку.

Хот-дог навряд чи можна назвати здоровою їжею, однак і робити з нього головного ворога раціону не варто. Якщо він з’являється на столі лише час від часу, а основу вашого харчування складають овочі, фрукти, цільнозернові продукти та якісні джерела білка, один літній хот-дог навряд чи зашкодить.

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