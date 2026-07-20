Не гірше за воду: 5 корисних літніх напоїв

корисні літні напої / © Associated Press

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Гідратація важлива протягом усього року, але влітку вона стає пріоритетом. Висока температура та вологість змушують нас більше пітніти, а разом із потом організм втрачає не лише рідину, а й електроліти. Наслідком може стати навіть легке зневоднення, яке часто проявляється головним болем, втомою та зниженням концентрації, про це розповіло видання Real Simple.

Для більшості людей звичайна вода залишається найкращим і найпростішим способом підтримувати водний баланс. Однак якщо хочеться різноманіття, хороша новина полягає у тому, що існує чимало літніх напоїв, які не лише освіжають, а й допомагають організму ефективніше засвоювати рідину.

Кокосова вода

Вона давно завоювала репутацію одного з найкращих напоїв для зволоження організму. Її головна перевага — природний вміст електролітів, насамперед калію, а також невеликої кількості натрію та магнію.

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Електроліти відповідають за баланс рідини у клітинах, підтримують роботу м’язів і нервової системи та допомагають компенсувати втрати після активного потовиділення. Для порівняння, одна порція кокосової води об’ємом близько 250 мл містить майже 600 мг калію — це приблизно 15% добової норми.

Пити її можна як самостійний напій чи використовувати як основу для літніх безалкогольних коктейлів. Один із найпростіших рецептів, це кокосова вода, газована вода та сік лайма. За бажанням можна додати дрібку солі для повнішого поповнення електролітів.

Смузі

Смузі — це більше, ніж просто модний літній напій, вони поєднують рідину, вуглеводи, електроліти та білок, який робить їх особливо корисними для підтримки водного балансу.

Цікаво, що вуглеводи часто недооцінюють у контексті гідратації. Насправді глюкоза допомагає тонкому кишківнику ефективніше засвоювати рідину. Саме тому до складу багатьох напоїв для регідратації входять і електроліти, і джерело вуглеводів.

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Для основи смузі варто використовувати молоко чи йогурт, які містять калій, кальцій і натрій. Альтернативою можуть стати рослинне молоко, кокосова вода, несолодкий сік або навіть охолоджений чай без цукру.

Ідеальні літні інгредієнти — ягоди, банани, персики, апельсини та кавун. Вони додають не лише смак, а й додаткову рідину та природні вуглеводи, що сприяють кращому зволоженню організму.

Вода з фруктами

Якщо звичайна вода здається надто нудною, варто спробувати фруктові додатки. Головний секрет такого напою полягає не стільки у додаткових поживних речовинах, скільки у тому, що ароматизована вода мотивує нас пити більше.

Фрукти віддають воді легкий смак і аромат, завдяки чому необхідна кількість рідини протягом дня набирається значно легше. Серед найвдаліших літніх поєднань:

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кавун і м’ята

огірок і лайм

полуниця та базилік

Достатньо додати інгредієнти у глечик із водою та залишити у холодильнику на кілька годин.

Холодний трав’яний чай

Ще один фаворит — трав’яний чай із льодом. Він майже повністю складається з води, не містить кофеїну та чудово втамовує спрагу у спекотний день. Крім того, залежно від виду чаю, можна отримати додатковий бонус у вигляді антиоксидантів. Експерти рекомендують відмовитися від готових пляшкових або порошкових версій та готувати напій самостійно з пакетованого чи листового чаю.

Щоб зробити смак цікавішим без зайвого цукру, додайте шматочок лимона, апельсина, свіжі ягоди чи невелику кількість натурального соку. Такі добавки забезпечать організм невеликою кількістю вуглеводів, а також вітаміном С і калієм.

Домашній спортивний напій

Після тривалого перебування на сонці чи інтенсивного тренування організму потрібне не лише поповнення запасів води, а й електролітів. Саме для цього створені спортивні напої. Однак багато готових варіантів містять чимало доданого цукру.

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Хороша альтернатива — приготувати власний напій удома. Рецепт максимально простий: змішайте трохи натурального апельсинового соку без цукру з водою чи кокосовою водою та додайте дрібку морської солі.

Сіль забезпечить організм натрієм, а природні цукри з апельсинового соку допоможуть покращити всмоктування води та натрію у кишківнику. Для насиченішого смаку можна додати трохи меду, кленового сиропу, свіжу м’яту чи базилік.

У літню спеку підтримувати водний баланс можна не лише за допомогою звичайної води. Кокосова вода, фруктові смузі, ароматизована вода, холодні трав’яні чаї та домашні спортивні напої допомагають організму отримувати рідину, електроліти та корисні поживні речовини. А головне, роблять процес гідратації значно приємнішим.

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