Не намагайтеся обдурити стоматолога: лікар завжди дізнається, як ви чистите зуби

Як часто ви намагалися перед прийманням у стоматолога почистити зуби ретельніше, ніж зазвичай, щоб постати перед лікарем у кращому світлі.

Доктор Бенджамін Вінтерс, також відомий як Бентист, має власну практику і часто використовує соціальні мережі, щоб ділитися кумедними та пізнавальними відеороликами.

Вінтерс стверджує, що, хоч би як ви намагалися ретельно почистити зуби, використовуючи зокрема зубну нитку, перед прийманням у стоматолога, він завжди зможе за їхнім станом визначити, що робите ви це нерегулярно.

Стоматолог опублікував відеоролик, на якому жінка агресивно чистить зуби щіткою та ниткою, щоб позбавитися від нальоту, у спробі приховати від стоматолога свою багаторічну зневагу до правил гігієни порожнини рота.

Доктор стверджує, що це зовсім не допомагає. Він пояснив, що стоматологи завжди можуть точно сказати, наскільки ретельно та регулярно ви чистили зуби, бо наліт – це бруд, який залишається на зубах за 24 години відсутності чищення.

Наліт як цемент, спочатку він м'який і його легко відчистити щіткою та ниткою, але через 24–48 годин цей м'який цемент твердне і перетворюється на те, що стоматологи називають конкрементом – зубним каменем. Далі єдиний спосіб зняти його — провести професійне чищення у стоматолога. Тому дуже важливо регулярно і ретельно чистити зуби та користуватися зубною ниткою.

Тож не намагайтеся обдурити свого стоматолога. Коли він запитує вас, як часто ви чистите зуби, то, найімовірніше, вже знає відповідь.

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