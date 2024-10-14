Не просто припливи: лікарі розкрили зв'язок між менопаузою та зубним болем, про який ми не підозрювали

Стоматологи розкрили зв'язок між менопаузою та зубним болем, зміни, які можна очікувати в менопаузі, та способи лікування таких проблем, як чутливість, сухість у роті та багато іншого.

Припливи, перепади настрою та безсоння можуть бути одними з найбільш очевидних симптомів менопаузи, але гормональні зміни можуть викликати найнесподіваніші проблеми у певних областях тіла, включаючи зуби, ясна, рот та язик.

Про такі маловідомі проблеми, до яких краще бути готовою, розповідає Woman&Home.

Проблеми зі здоров'ям ротової порожнини під час менопаузи неймовірно поширені. Багато жінок звертаються за косметичною стоматологією віком від 45 до 55 років, оскільки саме в цей час вони помічають найзначніші зміни у своїх зубах, каже доктор Сем Джетва, президент Британської академії косметичної стоматології.

Деякі з цих змін включають підвищену чутливість зубів, карієс, біль та запалення ясен (відоме як гінгівіт).

Чи впливає менопауза на зуби та ясна

Так, менопауза може вплинути на кожну частину тіла жінки, включаючи зуби, ясна і рот. Під час менопаузи рівень естрогену природно знижується, і оскільки гормон необхідний для підтримки щільності кісток, це може сприяти втраті кісткової маси в щелепній кістці, а також в інших частинах тіла, таких як хребет і стегна.

Втрата кісткової тканини в щелепі збільшує ризик виникнення низки стоматологічних проблем, включаючи зуби, що хитаються, їх втрату і початок захворювань ясен, всі з яких мають неприємні або хворобливі симптоми.

Зубний біль

На жаль, менопауза і зубний біль можуть йти рукою до руки, і карієс є однією з найпоширеніших причин, оскільки зуби та ясна стають дуже сприйнятливими до гормональних змін в організмі. Згідно з дослідженням, це знижує здатність організму боротися з незначними інфекціями та підтримувати баланс «гарних» та «поганих» бактерій у роті.

Менопауза може призвести до зниження вироблення слини, а вона необхідна для змивання частинок їжі та нейтралізації кислот. Без неї ризик розвитку карієсу збільшується, стверджує лікарка загальної практики та фахівчиня із жіночого здоров'я, докторка Діпалі Місра-Шарп.

Гормональні зміни також роблять ясна більш чутливими та схильними до набряків, що може бути болісним та викликати зубний біль.

Чутливість зубів

Чутливість зубів – часто проявляється як гостре відчуття, коли ви їсте або п'єте щось холодне – виникає, коли захисний шар емалі стирається та оголюється шар м'якого дентину всередині зуба.

Емаль закінчується там, де з'єднуються зуби та ясна. Якщо у вас рецесія ясен, коріння зубів буде оголене. Оскільки вони не мають захисного шару, це обов'язково викличе певну чутливість.

Деякі жінки можуть виявити, що занадто ретельне чищення зубів і вживання певних продуктів харчування призводить до стирання цього захисного шару, що призводить до їхньої чутливості.

Втрата кісткової тканини в щелепі через зниження рівня естрогену також може спричинити підвищену чутливість, а також розхитування та випадання зубів, застерігає Джетва. Він рекомендує використовувати зубну щітку з м'якою щетиною, якщо ваші ясна болять, а також антибактеріальний ополіскувач для ротової порожнини.

Зв'язок між менопаузою та зубним болем / Фото: Credits

Скрегіт і ламання

Бруксизм — скрегіт зубами або стискання щелепи — пов'язаний з тривогою, стресом і безсонням. Ці три стани, як багато хто, на жаль, вже знає, стрімко загострюються під час менопаузи.

Доктор Джетва каже, що бруксизм може пошкодити зуби, зношуючи емаль, роблячи зуби пласкими, сколюючи їх і іноді призводячи до їх розхитування. У таких випадках лікар або стоматолог можливо порадять вам капу, ботокс для жувальних м'язів або косметичні брекети, якщо скрегіт зубами викликаний прикусом.

Скрегіт зубами або стискування зубів може призвести до болю в обличчі, шиї та плечах, головного болю та порушення сну.

У Сари Шах, яка є тренеркою з менопаузи, були серйозні проблеми із зубами, коли вона пережила її, Сарі знадобився певний час, щоб зрозуміти, що причина була у зміні її гормонального фону. Стоматологічне лікування, якого вона потребувала, включало пломбування зубів, імплантат для їх заміни, вирівнювання зубів після скреготіння, необхідність носити ретейнер щоночі, щоб зупинити скрегіт і зміщення зубів назад.

Якщо ви турбуєтеся про свої зуби під час менопаузи, найкраще регулярно ходити до стоматолога. Таким чином, ви зможете запобігти проблемі до її виникнення.

Втрата зубів

Втрата зубів, на жаль, є побічним ефектом втрати кісткової тканини щелепи. Гормональні зміни також можуть зробити вас сприйнятливішими до захворювань ясен, що може призвести до пародонтиту — більш важкого типу захворювання ясен, яке вражає кістку, яка підтримує ваші зуби.

На жаль, проблеми із зубами частіше відчувають жінки. Навіть якщо вони набагато ретельніше стежать за гігієною ротової порожнини. Це тому, що причина стоматологічних проблем лежить у зміні гормонального фону в період менопаузи.

Інфекції порожнини рота

Проблеми зі здоров'ям ротової порожнини, пов'язані з менопаузою, торкаються не тільки зубів і ясен. Зменшення вироблення слини та гормональні зміни можуть зробити вас більш сприйнятливими до інфекцій ротової порожнини, таких як молочниця (кандидоз порожнини рота), яка є дріжджовою інфекцією в роті, каже доктор Місра-Шарп.

Це зменшення слини також може призвести до появи більшої кількості виразок, ран чи порізів у роті, що може бути болючим, каже вона.

Як уникнути зубного болю

Один зі способів захистити зуби в період менопаузи – уникати ерозії емалі на зубах. Коли ви втрачаєте емаль, м'який дентин оголюється, і це зазвичай призводить до чутливості зубів та болю.

Уникайте будь-якої їжі або напоїв, які можуть вплинути на емаль ваших зубів, особливо кислих, таких як цитрусові, рекомендує доктор Джетва. Яблука, виноград, чорниця, ананас, персики, гранати, газовані напої, фруктові соки, продукти на основі оцту та деякі корисні для кишечника продукти, такі як квашена капуста, також краще уникати захисту зубів.

Збільште споживання кальцію та вітаміну D

Продукти, багаті на вітамін D / Фото: Credits

Вітамін D і кальцій, які при необхідності можна приймати разом як одну добавку, необхідні для підтримки міцних зубів і кісток.

Переконайтеся, що ваш раціон включає багато продуктів, багатих кальцієм (наприклад, молочні продукти, листову зелень і збагачені продукти), і отримуйте достатньо вітаміну D або з сонячного світла, або з добавок, каже докторка Місра-Шарп.

Якщо ви користуєтеся сонцезахисним кремом для обличчя цілий рік, вам, найімовірніше, знадобиться добавка з вітаміном D навіть у сонячні місяці. Однак проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж додавати будь-які додаткові добавки до свого раціону або суттєво його змінювати.

Зберігайте воду

Коли справа доходить до захисту зубів у період менопаузи, правильне вироблення слини має важливе значення. У деяких людей під час менопаузи виникає сухість у роті, що означає, що слини замало захисту зубів від бактерій.

Докторка Місра-Шарп радить пити багато води і використовувати замінники слини або зволожувальні засоби, які можуть допомогти і які може призначити ваш лікар.

Регулярний професійний догляд

"Це звучить просто, але забезпечення найкращої гігієни ротової порожнини — один із найкращих способів уникнути проблем із зубами під час менопаузи. Коли справа доходить до правильного чищення зубів, вам потрібно чистити їхню зовнішню та внутрішню частини, язик (можна скребком для язика, якщо ви готові, але зубна щітка підійде) та піднебіння", – каже доктор Джетва.

Місра-Шарп і Джетва також радять використовувати антибактеріальний ополіскувач для ротової порожнини, а доктор Джетва каже, що слід переконатися, що ваша зубна паста містить правильну кількість фториду.

Якщо вам потрібна додаткова допомога, зверніться до свого стоматолога. Фахівці можуть проводити фторування для зміцнення емалі.

Косметичне лікування зубів також може бути потрібним, якщо вони пошкоджені або їх необхідно видалити. Це може допомогти як зміцнити зуби, так і дозволити їм мати естетично привабливий вигляд – усунути будь-які сколи, тріщини та зміну кольору.

Чи може гормональна терапія допомогти зберегти зуби

Гормозамісна терапія (ЗГТ) заповнює гормони, втрачені під час менопаузи, тому вона може бути корисним інструментом, якщо ви боретеся з проблемами зубів, спричиненими гормональними змінами під час менопаузи.

Заміщення естрогену може допомогти зберегти щільність кісток, включаючи кістки, які підтримують ваші зуби. Деякі дослідження показують, що ЗГТ може знизити ризик захворювань ясен та втрати зубів, пом'якшуючи наслідки дефіциту естрогену, говорить доктор Місра-Шарп.

У дослідженні було виявлено, що рівень захворювань ясен у жінок, які приймають ЗГТ, був на 44% нижчим, ніж у тих, хто не приймав.

Страждають не лише зуби

Під час менопаузи можуть постраждати не лише ваші зуби. Ви також можете відчувати зміни та проблеми з вашим ротом та мовою.

Сухість у роті. Місра-Шарп каже, що зниження вироблення слини може спричинити сухість, утруднення ковтання чи мови, липке відчуття у роті та підвищену потребу у воді. Сухість у роті також може викликати неприємний запах із рота (галітоз) і зробити вас більш схильними до карієсу.

Місра-Шарп каже, що зниження вироблення слини може спричинити сухість, утруднення ковтання чи мови, липке відчуття у роті та підвищену потребу у воді. Сухість у роті також може викликати неприємний запах із рота (галітоз) і зробити вас більш схильними до карієсу. Синдром печіння у роті. Неприємний симптом, який, за даними деяких досліджень, може виникнути у 15% жінок під час менопаузи. Доктор Джетва каже, що це відчуття печіння, а іноді поколювання та оніміння у роті. Місра-Шарп зазначає, що причина цього незрозуміла, але, мабуть, вона пов'язана з гормональним дисбалансом. Зниження рівня естрогену може призвести до зміни функції нервів у роті, спричиняючи відчуття печіння.

Неприємний симптом, який, за даними деяких досліджень, може виникнути у 15% жінок під час менопаузи. Доктор Джетва каже, що це відчуття печіння, а іноді поколювання та оніміння у роті. Місра-Шарп зазначає, що причина цього незрозуміла, але, мабуть, вона пов'язана з гормональним дисбалансом. Зниження рівня естрогену може призвести до зміни функції нервів у роті, спричиняючи відчуття печіння. Зміна смаку. Деякі жінки можуть помітити зміни смаку та відчути металевий чи гіркий присмак у роті, каже докторка Місра-Шарп. Наші смакові рецептори та нюх можуть змінюватись з віком, і це може погіршитися під час менопаузи. Наші смакові рецептори не відновлюються так швидко, як до менопаузи, що означає, що у нас менше рецепторів, за допомогою яких ми відчуваємо смак їжі та напоїв.

Якщо у вас виникли проблеми з ротовою порожниною, обов'язково зверніться до сімейного лікаря і обговоріть це зі своїм стоматологом.

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