Не тільки чорниця та морква: офтальмологиня розповіла, як харчування впливає на зір

Коли в дитинстві говорили, що газована солодка вода дуже шкідлива, здавалося, що це дорослі просто хочуть зіпсувати всі веселощі і змусити їсти кашу. Виявляється, не все так просто і газованка може вплинути навіть на зір. Але про все по черзі.

Лікарка медичного центру "Новий Зір" у Дніпрі, офтальмохірургиня Єрошенко Тетяна Миколаївна поділилася, як харчування пов'язане з зором та чи допоможе морква вилікувати короткозорість.

Різний вік — різні потреби

Харчування впливає на стан усього організму, адже це головне джерело енергії, завдяки якому людина функціонує та росте. Тому харчова поведінка відображається й на станові зору. І найбільше цей вплив корелює з віком, тож якщо ви хочете, щоб те, що ви їсте, допомагало вашим очам, враховуйте, що:

дітям та підліткам особливо важливо повноцінно харчуватися, їсти достатньо білка. Саме у юності виникають перші симптоми короткозорості та втоми очей. Щоб цього не сталося, потрібно не лише приймати вітаміни та стежити за зоровим режимом (не перевантажувати очі, висипатися, працювати у добре освітлених кімнатах), а й добре їсти. Діти та підлітки мають отримувати необхідну кількість білка з м’яса, риби та інших продуктів, щоб організм розвивався і не мав дефіциту «будівельного матеріалу». Адже у такому разі він буде «економити», а це призведе до, зокрема, довгострокових проблем із зором. Важливо прищеплювати молодим людям здорову харчову поведінку без культу дієт та недоїдання.

дорослим варто стежити за віковими змінами та балансом харчування. Дорослими ви працюєте з тим, що у вас є — тіло людини фінально формується в середньому у 25 (а професор Пітер Джонс із Кембридзького університету стверджує, що у 30) років. Підбираючи меню, варто брати до уваги хронічні та загальні захворювання і генетику. Старшим людям треба стежити за кількістю цукру, адже через швидкі вуглеводи та надлишок жирів у стравах збільшується ризик виникнення і цукрового діабету, і атеросклерозу, і вікових змін сітківки. Ласунам раджу спробувати натуральні солодощі та фрукти, але також слідкувати за балансом, бо все, що занадто — може нашкодити.

Людину не вийде загнати в рамки якоїсь системи харчування, також не раджу орієнтуватися на друга подруги, якому допомогла відмова від яблук і харчування лише селерою та курячою грудкою. Що корисно одному — може не принести результату, або взагалі зробити гірше іншому.

В ідеалі, варто здавати аналізи та консультуватися з дієтологом та офтальмологом. Але для початку буде достатньо дослухатися до організму та його потреб, не зловживати солодким та швидкими вуглеводами.

Та є речі, які точно нашкодять

Крім цукру, який може призвести до виникнення діабету і, як наслідок, втрати зору, є продукти, які краще взагалі не споживати:

алкогольні сурогати. Не ризикуйте вживати спиртовмісні напої, які не призначені для цього (наприклад, метиловий спирт), або ж алкогольні напої сумнівного походження. Вони можуть моментально позбавити зору, і ці зміни будуть незворотними.

наркотичні засоби. Не раджу захоплюватися наркотиками загалом, але якщо говорити про їх вплив на очі — це також може бути незворотна втрата зору та атрофія.

їжа з маргарином. Маргарин містить до 40% трансжирів, які викликають атеросклероз та проблеми з зором.

Солодкі напої та солодощі в надвеликих кількостях — це їжа, яка може й не нашкодить одразу, але з часом накопичиться і, на жаль, викличе серйозні проблеми з очима.

У іншому — не обмежуйте себе у харчуванні. Звісно, коли людина приймає антибіотики, наприклад, після операції на очі, доведеться виключити алкоголь на певний період. Але спеціальної дієти, як післяопераційної, так і загальної, не існує.

Тому мені як фахівцю дуже не подобається, коли людям кажуть виключити жири чи вуглеводи або взагалі не їсти солодощів. Все має бути в міру, а голодування зашкодить не лише очам, а й всьому організму та вплине на психічний добробут.

Якщо вже є проблеми з зором, потрібно звернутися до фахівця і не призначати собі «лікування» самостійно.

Чи існує формула харчування для здоров’я очей?

Для профілактики здоров’я зору у меню варто включати продукти, які містять корисні вітаміни та сполуки:

капусту;

рибу;

мигдаль;

авокадо;

броколі;

яйця;

перець;

моркву;

чорницю;

шпинат;

овочі та фрукти жовтого та помаранчевого забарвлення.

Вони «працюють» значно краще, ніж синтетичні вітаміни, коли йдеться саме про профілактику. Але розв'язувати проблеми морквою та капустою не вийде, якщо почалося якесь захворювання, тут вже підхід змінюється. У таких випадках лікар може порадити приймати вітамінні комплекси чи препарати з чорницею — усе залежить від стану зору.

Якщо в організмі, до прикладу, виникає дефіцит лютеїну, це призводить до вікових змін сітківки. Прогресування цього захворювання є однією з причин погіршення зору. І в такому разі до харування неодмінно треба додавати курси вітамінів, які призначає лікар-офтальмолог після проведеного обстеження.

Через стрес та постійну тривожність легко можна забути про навіть найбазовіші потреби — регулярне та збалансоване харчування. Тому намагайтеся пам’ятати про себе та цінувати себе — і тоді для здорового зору буде достатньо морквинки.

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