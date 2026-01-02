Чесання шкіри: як мозок винагороджує нас за «дитячі» звички / © Credits

Свербіння та біль — це не лише неприємні відчуття на шкірі, а складні процеси у мозку. Коли шкіра свербить через укус комара, алергію чи легке подразнення, імпульси подорожують повільними нервовими волокнами до спинного мозку, а звідти — у мозок, але шкіра має ще й сенсорні рецептори дотику та вібрацій, які передають сигнали швидкими нервовими волокнами, про це розповіло видання Psychology Today.

У спинному мозку сигнали «свербіння» та «дотик» перетинаються на спеціальних нейронах. Коли ми чешемо шкіру, механорецептори дотику активуються та «заблокують» сигнал свербіння. Цей процес називають «теорією воріт» («gate theory») — дотик буквально «закриває ворота» для неприємного свербіння.

Але нейронаука на цьому не зупинилася. Розчісування також активує глибокі структури мозку, які надсилають сигнали назад у спинний мозок і підсилюють блокування свербіння. Щобільше, МРТ-дослідження показують, що розчісування стимулює центри задоволення у мозку, тому воно навіть приносить відчуття задоволення.

Травми та біль

Сигнали болю передаються по окремих нервових волокнах до спинного мозку, де активуються особливі інтернейрони. Дотик і легке натискання «закривають» ці больові сигнали та зменшують неприємні відчуття. Крім того, мозок надсилає «низхідні» сигнали, які теж зменшують сприйняття болю.

Цікаво, що цей механізм працює навіть за «центральних» свербіннях і болях — тобто коли неприємні відчуття виникають не через пошкодження шкіри, а через проблеми у нервових ланцюгах мозку. Навіть у цьому випадку легке чухання чи дотик допомагають зменшити неприємні відчуття.

Розчісування та легке притискання травмованих ділянок — це не шкідливі звички, а еволюційно закодовані механізми зменшення дискомфорту. Вони активують нервові «ворота», які блокують неприємні відчуття, та навіть приносять приємне відчуття задоволення. Наступного разу, коли шкіра буде свербіти чи з’явиться легкий біль, не стримуй себе, адже мозок знає, що робить.