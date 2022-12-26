Небезпечне нарощування та шкідливий глітер: офтальмологиня розповіла, як макіяж очей шкодить їхньому здоров'ю

Сучасну жінку складно уявити без макіяжу. Тим більше українок, які завжди підтримують усілякі покращення: татуаж брів, штучні вії, виразні стрілки, блискучі тіні.

Як макіяж, татуаж і нарощення вій позначаються на здоров’ї очей, розповідає Юлія Бейлик, лікарка-офтальмологиня, ретинологиня медцентру “Новий Зір” у Хмельницькому.

Небезпека використання косметики або нарощення вій полягає в тому, що хімічні сполуки або часточки засобу потрапляють на слизову ока, порушуючи її природний стан. З’являється дискомфорт, відчуття чогось зайвого. Причому не лише під час нанесення макіяжу, а й після його видалення, особливо водостійкої туші та різноманітних глітерів.

Як наслідок, починається сльозотеча, і хочеться раз за разом терти цю ділянку. Та й самі повіки можуть сильно реагувати на інгредієнти б’юті-продуктів. Тож позначки “гіпоалергенний”, “перевірений дерматологами або офтальмологами”, якщо це, звісно, не маркетинговий хід, мають значення. А ще важливу роль відіграють якість косметики, термін її придатності та чистота пензликів.

Основні проблеми

Коли дівчинка починає фарбуватися, то з численних відео в ютубі й соцмережах дізнається про чутливість шкіри навколо очей, що вона тонша, ніж в інших місцях, і має набагато менше сальних залоз. А от на те, що це найрухливіша ділянка (на день ми моргаємо до 12 тис. разів!), яка, на жаль, найменше захищена від зовнішніх чинників – вітру, сухого повітря, сонця, бактерій, мабуть, зважають не всі. І косметичні засоби можуть стати як помічниками, так і шкідниками.

Назвемо основні негативні наслідки:

висипання, подразнення, сухість шкіри;

набряк повік;

свербіж і печіння в ділянці очей;

запалення кон'юнктиви чи рогівки;

порушення слізної плівки;

гнійні виділення з очей.

Юлія Бейлик - лікарка-офтальмологиня, ретинологиня

Подразнення від туші, тіней чи засобів догляду можуть спричиняти біль в очах, їхнє почервоніння і навіть світлобоязнь. У зимовий період, коли знижується імунітет, воно здатне спровокувати запалення й розвиток очної інфекції. В такому разі варто відмовитися від косметики, ба більше – її доведеться викинути, бо вона стане джерелом повторного зараження. Інструменти ж для нанесення мейкапу достатньо продезінфікувати. А взагалі їх раз на тиждень потрібно очищати спеціальними мийними розчинами типу Express Brush Cleanser – такі продаються в онлайн-магазинах.

Через постійне порушення слізної плівки декоративною косметикою або агресивними засобами для зняття макіяжу інколи розвивається синдром сухого ока, який згодом позначається на гостроті зору. Більшої шкоди завдають змивачі на основі олії, адже потрапляючи на слизову, призводять до випаровування слізної рідини.

Шкідливі інгредієнти

Найчастіше подразнюють очі такі складники косметики:

ланолін (тваринний віск);

консерванти, як-от парабени на кшталт метилпарабену, пропілпарабену тощо;

синтетичні віддушки;

хімічні ультрафіолетові фільтри: авобензон, бензофенон, октилсаліцилат;

мінеральні та ефірні олії;

емульгатори;

лаурилсульфат натрію (SLS) і лауретсульфат натрію (SLES).

Розглянемо головні засоби створення макіяжу очей, як безпечно їх наносити та що дійсно шкідливо.

Туш

Не варто зловживати варіантом, що подовжує вії. Нейлонові волокна, які дають ефект подовження, часто обламуються й осипаються, потрапляючи на слизову оболонку ока. Тож не дивуйтеся, якщо організм сам намагатиметься позбавитися цього активною сльозотечею.

Алергічну реакцію може давати водостійка туш через ланолін і рослинні смоли. Негативний влив виявляється й у надмірному терті ніжної ділянки навколо очей під час демакіяжу. Погано ж змита косметика – шлях до блефариту, ячменю чи кон’юнктивіту. Страждають від стійких засобів і вії, що стають ламкими та більше випадають.

Тіні

Як і туші, їм притаманна властивість осипатися. А інгредієнти типу каоліну, оксиду цинку, алюмінієвого порошку є алергенами, що подразнюють шкіру.

Для жінок із підвищеною чутливістю варто обережно користуватися рідкими тінями – вони містять спирт, що провокує подразнення. Тож віддайте краще перевагу косметиці на мінеральній основі.

Кремові варіанти не підійдуть тим, хто носить контактні лінзи, адже є ймовірність, що жирна основа забруднить поверхню оптики.

Та найнебезпечнішим і наймоднішим варіантом є глітери – блискучі часточки можуть пошкодити рогівку ока, особливо якщо потраплять під лінзу.

Підводки, олівці

Обирайте олівці з м’яким жирним грифелем – так ви зменшите небезпеку травмування очного яблука. Для надання райдужці іншого або виразного відтінку візажисти часто рекомендують профарбовувати нижню повіку перед лінією росту вій. Цього робити не можна, бо забруднюються мейбомієві залози, що зволожують око, та слізна плівка. Тож малюйте стрілку не впритул до слизової оболонки.

А щоб дрібні фрагменти пігменту не потрапляли в око, серед лайнерів краще віддавати перевагу фломастерам.

Нарощення вій

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Найчастішими наслідками такої процедури є травми чи опіки очей, інфікування рогівки чи повік, алергічні реакції, зокрема набряки й подразнення. Буває й протилежний ефект – втрата вій через недостатню кваліфікацію фахівця.

Шкідливий вплив може спричиняти безпосередній контакт зі штучними віями, а також речовини у складі клею для фіксації волосків. Хімічне пошкодження слизової без належної терапії в найгіршому варіанті призводить до проблем із зором. Як офтальмологиня, я не раджу вдаватися до покращення зовнішності шляхом такої процедури.

Як запобігти проблемам від макіяжу

Ось декілька порад. Їх небагато, проте вони обов’язкові до виконання:

дотримуйтеся правил гігієни: ніколи не залишайте мейкап на ніч, користуйтеся неагресивними очищувальними засобами, гарно промивайте очі водою;

якщо відчуваєте сухість слизової, відмовтеся на якийсь час від косметики й застосовуйте зволожувальні краплі;

спочатку вдягніть лінзи, а потім наносьте макіяж, а коли змиваєте, дійте навпаки;

обирайте засоби, призначені для ділянки навколо очей, віддавайте перевагу гіпоалергенним або тим, що схвалені офтальмологами;

вчасно позбавляйтеся протермінованої косметики, бо це небезпека розмноження бактерій і грибка;

раз на тиждень очищуйте спонжі та пензлі спеціальними засобами, не користуйтеся чужою косметикою та пробниками олівців, туші й тіней у магазинах;

нові комплекси догляду пробуйте по черзі, щоб дізнатися, на що може бути небажана реакція;

в разі дискомфорту, почервоніння, свербежу очей, набряків чи подразнення повік звертайтеся до офтальмолога, який призначить ефективну терапію.

Будьте гарними без шкоди своєму здоров’ю!

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