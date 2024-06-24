Небезпечні омани: 4 міфи про сонцезахисні креми

Рух за відмову від сонцезахисного крему, який останнім часом набирає обертів у соціальних мережах, дуже непокоїть лікарів.

Літо несе нам більше сонячного світла, що може піддати шкіру підвищеному та шкідливому впливу сонця.

Експерти поговорили з Healthline, щоб прояснити ситуацію і розвінчати чотири найпопулярніші міфи про сонцезахисні креми, що циркулюють у соціальних мережах.

Міф: немає доказів того, що сонце викликає рак

Зв'язок між впливом сонця та раком шкіри чітко встановлений протягом десятиліть епідеміологічних досліджень, зазначає доктор Діно Прато. Дослідження незмінно показують більш високий рівень захворюваності на рак шкіри у людей, які піддаються більшому впливу сонця.

Прато пояснив, що ультрафіолетове (УФ) сонячне випромінювання пошкоджує ДНК у клітинах шкіри, що призводить до мутацій, які можуть призвести до раку шкіри.

Вплив ультрафіолету завдає шкоди шкірі, генеруючи вільні радикали, які викликають запалення та ушкоджують функції клітин та ДНК вашої шкіри. Це пошкодження ДНК може викликати зміни у ваших генах, які називаються мутаціями, які призводять до раку шкіри.

За словами докторки Сьюзен Месік, під впливом занадто великої кількості сонця клітини шкіри ушкоджуються більше, ніж ваше тіло може відновити природним шляхом, що призводить до їхньої загибелі.

Це запускає запальну реакцію, коли кровоносні судини розширюються, і допомогу приходять запальні клітини. Зазвичай запальна реакція починається через 4–6 годин, тому ви можете отримати сонячний опік та не усвідомлювати цього.

Щойно починається запальна реакція, відчувається набряк та біль, а шкіра червоніє. Розширення кровоносних судин спричиняє відчуття тепла на шкірі.

Клітини, пошкоджені і які не підлягають відновленню, відмирають і відшаровуються, тому ваша шкіра лущиться через кілька днів після сонячного опіку. За словами Массік, ті клітини шкіри, які пошкоджені, але вижили, більше не здатні захищатися від сонця.

Саме ці клітини, що мутували, потім можуть стати передраковими і, зрештою, раковими в деяких випадках за додаткового впливу сонця. Таким чином, щоб знизити ризик розвитку раку шкіри, вам слід уникати сонячних опіків, а також постійного та накопиченого, тобто хронічного впливу сонця.

4 міфи про сонцезахисні креми / Фото: Credits

Міф: люди, які використовують сонцезахисний крем, завжди хворіють на рак шкіри

Це однаково, що сказати, що використання ременя безпеки збільшує ризик автомобільних аварій, коментує доктор Гері Голденберг, медичний та косметичний дерматолог.

Люди часто відчувають помилкове почуття безпеки і не дотримуються правил безпечного перебування на сонці після нанесення SPF. Але насправді дослідження показали, що використання сонцезахисного крему у поєднанні з іншими безпечними методами захисту від сонця, такими як носіння капелюха та сонцезахисного одягу, а також пошук тіні знижує ризик сонячних опіків та пошкодження шкіри ультрафіолетом.

Крім того, кілька досліджень показали, що просте носіння сонцезахисного крему знижує кількість передракових уражень шкіри, додав Гольденберг. Це тому, що він діє як бар'єр, який блокує чи поглинає шкідливе ультрафіолетове випромінювання.

Міф: наприкінці 1970-х років захворюваність на рак шкіри зросла, тому що люди почали користуватися сонцезахисним кремом.

Незважаючи на те, що протягом багатьох років спостерігається стійке зростання кількості діагнозів раку шкіри, Гольденберг зазначає, що це зростання відбувається не через сонцезахисний крем, а, швидше, через старіння населення, а також підвищення обізнаності та діагностики.

Міф: Сонцезахисний крем на мінеральній основі безпечніший, ніж сонцезахисний крем на хімічній основі

Сонцезахисні креми як на мінеральній, так і на хімічній основі безпечні та нетоксичні. Сонцезахисні креми на мінеральній основі складаються з мінеральних інгредієнтів діоксиду титану або оксиду цинку, що зустрічаються в природі, тоді як хімічні сонцезахисні креми мають хімічну основу, але це не дорівнює токсичності, каже Мессік.

Мінеральні сонцезахисні креми є фізичними блокаторами і відбивають ультрафіолетові промені від шкіри, тоді як хімічні сонцезахисні креми мають тенденцію поглинати та розсіювати ультрафіолетові промені, тому вони захищають по-різному, пояснює Мессік. Мінеральні сонцезахисні креми необов'язково безпечніші, але вони з меншою ймовірністю спричинять висипання або подразнення шкіри.

З цієї причини вона запропонувала людям вибирати мінеральні сонцезахисні креми замість хімічних сонцезахисних кремів, але не через будь-які побоювання щодо токсичності або загальної безпеки, а більше тому, що люди можуть отримувати шкірні висипи та роздратування від деяких хімічних інгредієнтів у сонцезахисних кремах. хімічну основу.

Вона рекомендувала людям із чутливою шкірою уникати сонцезахисних кремів з ароматизаторами та парфумерією, які також можуть спричинити подразнення шкіри.

Прато додав, що слід уникати використання оксибензону та октиноксату через їхній токсичний вплив на морські екосистеми.

Також лікар застеріг від використання аерозольних сонцезахисних кремів, що містять бензол, який може вбиратися через шкіру або вдихатися.

Короткочасний вплив високих концентрацій бензолу може спричинити головний біль, запаморочення і навіть призвести до смерті, сказав він.

Поради щодо купівлі сонцезахисного крему

Переглядаючи різні варіанти сонцезахисних кремів, зверніть увагу на такі поради:

Що відсоток оксиду цинку і діоксиду титану, то ефективніше вони фізично блокують УФ-промені.

Для повного захисту потрібний широкий спектр захисту від UVA та UVB.

Вибирайте сонцезахисний крем водостійкий протягом як мінімум 80 хвилин.

Прагніть SPF 50+.

Вища ціна не означає кращого захисту.

Перевіряйте термін придатності.

Також корисно вибирати продукти, які підходять вашому типу шкіри, наприклад, безмасляні варіанти для жирної шкіри або зволожувальні суміші для сухої шкіри.

4 міфи про сонцезахисні креми / Фото: Credits

Як ще можна захиститись від сонця

Крім сонцезахисного крему, інші заходи, які можуть допомогти захистити вас від сонця, включають:

Загороджуйте сонце тінню чи парасольками від сонця.

Носіть захисний одяг із захистом від ультрафіолету, такий як сорочки, купальні костюми, штани та спідниці.

Надягніть крислатий капелюх, що закриває вуха, шию і шкіру голови.

Носіть високоякісні сонцезахисні окуляри, які забезпечують 100-відсотковий захист від усіх ультрафіолетових променів.

Уникайте занять на вулиці у години пік сонячної активності з 10:00 до 15:00.

Слід також враховувати інші фактори, такі як самообстеження, щорічні огляди шкіри у дерматолога та збільшення кількості антиоксидантів, таких як вітаміни С, Е та А, цинк, селен, бета-каротин, жирні кислоти омега-3, лікопін та поліфеноли у вашому раціоні.

Уникайте продуктів, які викликають запалення та токсичність для імунної системи, і пам'ятайте, що помірне перебування на сонці корисне, оскільки вітамін D також необхідний.

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