Небезпечні приховані симптоми жирової хвороби печінки: лікарі пояснили, на що звернути увагу та хто в групі ризику

Жирова хвороба печінки є поширеним явищем, її часто називають «тихою» хворобою, оскільки вона може розвиватися без симптомів або з такими незначними симптомами, що їх легко пропустити.

Жирову хвороба печінки на ранніх стадіях цілком реально вилікувати. Але тут дуже важлива рання діагностика, яка у випадку жирової хвороби печінки дуже ускладнена через майже повну відсутність симптомів захворювання.

Отже, на які симптоми жирової хвороби печінки слід звернути увагу, і як визначити, що ви в групі ризику, фахівці розповіли Womans World.

Що таке неалкогольна жирова хвороба печінки

Як пояснює Шина Б. Пател, докторка медичних наук, гастроентерологиня, стеатогепатозиня — це ненормальне накопичення жиру в печінці. Аномальною кількістю жиру вважається стан, коли більше 5% клітин печінки мають жирові краплі, додає Кетлін Корі, докторка медичних наук, директорка клініки жирової печінки.

Для деяких людей цей жир у печінці викликає запалення печінки, зазначає вона. І коли є хронічне запалення, може утворюватися рубцева тканина, яка називається фіброзом. Якщо є значний фіброз, у вас може розвинутися цироз печінки. Це може підвищити ризик раку печінки або призвести до того, що ви потребуватимете трансплантації печінки.

Для інших людей жирова хвороба печінки не прогресує до такої міри, щоб викликати рубцеву тканину. Але наявність захворювання може поставити вас під загрозу діабету та серцевих захворювань, каже докторка Корі.

Що викликає неалкогольну жирову хворобу печінки

Ймовірно, це поєднання довкілля та генетики, пояснює докторка Корі, яка каже, що є гени, пов’язані з підвищеним ризиком жирової хвороби печінки.

Певні захворювання, включаючи діабет, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину, тригліцеридів і надмірна вага, також підвищують ризик, каже вона. Докторка Корі додає, що такі фактори, як висока поширеність обробленої їжі та труднощі з фізичною активністю, також сприяють ожирінню печінки.

Менопауза також може зіграти певну роль. Зазвичай, молоді чоловіки мають більший рівень ожиріння печінки, ніж молоді жінки. Але коли настає менопауза, вони раптово вирівнюються, зазначає Корі. Точна причина цього ще незрозуміла. Чи це дефіцит естрогену, чи це зміни в андрогенах, - лікарі не знають.

Симптоми жирової хвороби печінки

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Більшість людей не відчувають жодних симптомів жирової хвороби печінки, каже докторка Корі. Деякі люди можуть відчувати дискомфорт у верхній правій частині живота, який вони описують більше як тиск або наповнення, ніж різкий біль. Ви також можете відчувати втому або загальне нездужання, додає докторка Патель.

Здебільшого пацієнти звертаються до свого лікаря первинної медичної допомоги, пояснює Патель, коли під час звичайного аналізу крові у них діагностують підвищення рівня печінкових ферментів. Отже, їм роблять ультразвукове дослідження печінки або якусь візуалізацію, і знаходять жирову хворобу печінки. Але навіть аналіз крові не завжди дає повну картину.

Деякі люди ненавмисно дізнаються, що у них жирова хвороба печінки. Вони звертаються до лікарні або тому, що мають жир у печінці, помічений під час візуалізації, зробленої з інших причин, повторює докторка Корі. Скажімо, вам зробили комп’ютерну томографію через сечокам’яний камінь, що у вас також є жир у печінці — або тому, що у вас відхилені показники печінкової крові.

Хто в групі ризику

Тим не менш, доктор Корі радить уважніше ставитися до свого здоровʼя: якщо ви у групі ризику. Наприклад, якщо у вас діабет, високий кров’яний тиск або надмірна вага. Людям, які мають ці фактори ризику, безперечно варто обговорити це зі своїм лікарем.

Який прогноз

Жирову хворобу печінки можна повернути назад, особливо якщо її виявити рано, каже доктор Корі. Зазвичай, це передбачає втрату ваги та/або контроль таких захворювань, як діабет. Втрата лише 5% ваги може покращити жировий гепатоз, тоді як скорочення від 7 до 10% може допомогти позбавитися його, свідчить дослідження. Лікування зазвичай займає рік або близько того. Водночас докторка Пател зазначає, що пацієнти, які значно втрачають вагу, бачать ознаки реверсії вже через шість місяців.

Цей текст не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування.

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