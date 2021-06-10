Небезпечний для життя: як влітку захистити себе і дитину від правця

Правець уражає центральну нервову систему. Без своєчасно наданої медичної допомоги призводить до смерті або інвалідизації.

Про те, як убезпечити себе від правця і чому влітку він більше небезпечний для життя, ніж в іншу пору року, розповіла лікарка-педіатриня в клініці ISIDA Ірина Растеряєва.

Шляхи зараження

Правець — це інфекційна хвороба, яка розвивається під час потрапляння спор бактерій Clostridium tetani в організм людини через відкриту рану, подряпину, опік, укус дикої або домашньої тварини. Бактерії Clostridium tetani живуть в ґрунті і стоячій воді, а також — в кишковому тракті ссавців і птахів. Щоб відбулося зараження, людині достатньо мати неглибоку подряпину або рану — бактерії проникають в організм через пошкоджені м'які тканини або слизові. І в місці пошкодження починають розмножуватися, виробляючи токсини — тетанолізін і тетаноспазмін, які проникають в кров і лімфу. Для тварин і птахів бактерії безпечні, оскільки токсин, який вони виробляють, кишківник не всмоктує.

Можливо два побутових варіанти зараження.

Перший варіант: ви загнали в ногу уламок деревини або наступили на осколок розбитої пляшки від алкоголю, травмувавши водночас шкіру.

Другий варіант: ви контактували із зараженою бактеріями Clostridium tetani ґрунтом або водою вже маючи відкриту рану, тобто в рану потрапили бруд, пил, вода. Бактерії Clostridium tetani витримують високі температури через що живуть в ґрунті і навколишньому середовищу роками.

Інкубаційний період і симптоми правця

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Інкубаційний період правця становить від 24 годин до 21 діб. Рідко — 30 днів. Водночас, чим коротший інкубаційний період, тим вище відсоток смертності.

Інкубаційний період — це час, який минув від моменту зараження до появи перших симптомів. У випадку зі правець по завершенню інкубаційного періоду у зараженої людини насамперед з'являються м'язові спазми і ригідність. Тобто відбувається мимовільне скорочення м'язів, присутні тягнуть або смикають м'язові спазми і судоми по всьому тілу. У приблизно 80% інфікованих спостерігається тризм. Це стан, коли через мимовільного скорочення жувальних і скроневих м'язів, людина не може відкрити рот. М'язи стискають щелепи. Маленькі діти в таких випадках від болю притримують підборіддя рукою.

До інших симптомів належать:

ускладнене ковтання;

прискорене дихання;

сильний головний біль;

оніміння обличчя, яке називається сардонічною усмішкою;

підвищена пітливість і слабкість;

постійний м'язовий біль;

підвищений артеріальний тиск і прискорене серцебиття — іноді підвищений артеріальний тиск чергується зі зниженим, а прискорене серцебиття зі зниженим;

дратівливість.

У різі появи цих або інших симптомів необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Без неї смертність становить 100%.

Медична допомога у разі правця

Під час правця до крові дитини або дорослого вводиться антитоксин правцевий і протиправцевий імуноглобулін. Це єдиний варіант лікування. У разі зараження противники вакцини будуть змушені прийняти протиправцеву сироватку. Сироватка нейтралізує токсин, який виробляють бактерії.

Щоб не піддавати своє життя і життя дітей на небезпеку, я раджу вакцинуватися. Вакцина м'яко і безболісно сформує імунітет до бактерій Clostridium tetani.

Дітям вакцину від правця і дифтерії роблять в кілька етапів: перша — в 2 місяці з моменту народження, друга — в 4 місяці, третя — в 6 місяців, четверта — в 18 місяців, п'ята — в 6 років, шоста — в 16 років. Потім кожні десять років необхідно ревакцинувати. У разі отримання шостої дози вакцини в 16 років, перша ревакцинація повинна відбутися в 26 років.

Якщо у вас був правець і ви успішно перехворіли, вакцину все одно потрібно зробити, оскільки природного імунітету вистачить ненадовго.

Влітку шанси підхопити правець підвищуються. Особливо — у дітей, які в цей час багато бігають, падають, лазять через паркани, щодня отримуючи десятки подряпин. Травмуватися можна на пляжі, збивши ніготь об камінь. На дачі, наступивши на іржавий цвях або осколок скла. Під час падіння зчесати коліна об брудний асфальт.

Якщо ви противник вакцинації, щовечора оглядайте дитину, розпитуйте про ситуації, у разі яких він отримав травми. Слідкуйте за його самопочуттям і поведінкою. Як показує досвід, з правцем стикаються батьки саме невакцинованих дітей і нещеплені дорослі.

Отриману свіжу травму спочатку промийте проточною водою. За можливості, дістаньте з неї уламки деревини, камінчики або частинки бруду. Промийте октенісептом, трипроцентним розчином перекису водню або хлоргекнсидином. Шкіру навколо рани можна обробити йодом. Не закривайте рану пластиром, накладіть на неї нетугу бинтову пов'язку.

До правця схильні до рани, необроблені довше 6 годин. А також, незалежно від швидкості обробки, колоті, рвані, глибокі і обширні. Рани, забруднені ґрунтом, гноєм, пилом, осколками деревини, отримані після укусу домашньою або дикою твариною. За відсутності вакцини від правця у вас або у дитини, необхідно негайно звернутися до лікаря.

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