Небезпечно лягати спати під ранок: лікар розповів, чому це так

Небезпечно лягати спати під ранок / © Associated Press

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Здається, що якщо вдень вдалося поспати кілька годин, організм просто «надолужить» втрачене. Проте сон у невідповідний для організму час не завжди компенсує нічний відпочинок. За словами лікаря Юрія Габорця, регулярне засинання під ранок може порушувати роботу гормональної системи та поступово позначатися на різних системах організму.

Втома — лише початок

Коли людина систематично лягає спати під ранок, організм змушений працювати всупереч власним біологічним ритмам. За словами Габорця, це може позначатися на гормональному балансі, а разом із ним, на самопочутті та здатності організму нормально відновлюватися.

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Наслідки недосипання можуть проявлятися вже наступного дня, наприклад, погіршується реакція, з’являється забудькуватість, дратівливість, складніше концентруватися, мислити та запам’ятовувати інформацію. У молодому віці ці симптоми іноді відчуваються не так гостро, адже організм має більший запас ресурсів.

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Однак з часом регулярний дефіцит якісного сну може переноситися значно важче, з’являються слабкість, часте серцебиття, біль в очах, відчуття постійного виснаження та брак енергії протягом дня.

Не варто розраховувати на денний сон

«Відісплюся вдень» — популярна стратегія після нічних посиденьок. Проте повноцінно компенсувати систематичне порушення режиму таким способом не завжди вдається. Організму важливі не лише кількість годин сну, а й регулярність та відповідність природним циркадним ритмам.

За словами лікаря, саме у молодому віці формується фундамент майбутнього здоров’я. Постійне виснаження організму змушує його працювати на резервних ресурсах замість повноцінного відновлення.

Лікар також пов’язує хронічне порушення режиму сну з підвищеним ризиком проблем, серед яких називає гіпертонію, надлишкову вагу та інші хронічні захворювання.

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Один раз — не привід для паніки

Водночас не варто сприймати слова лікаря як вирок після однієї безсонної ночі. Якщо лягти під ранок раз на місяць, організм, найімовірніше, впорається з таким навантаженням. Проблема починається тоді, коли нічний спосіб життя стає регулярним, наприклад, через день або постійно.

Сон — це не розкіш і не час, який можна нескінченно «позичати» в організму. Разові пізні ночі трапляються з кожним, але постійний режим із засинанням під ранок може поступово виснажувати організм. Тож найкраща стратегія — не чекати, поки втома стане хронічною, а повернути сну стабільне місце у вашому щоденному графіку.

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