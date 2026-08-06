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ТСН у соціальних мережах

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Небезпека у тарілці: чому картопля фрі підвищує ризик діабету

Картопля довго мала репутацію «небезпечного» продукту для здоров’я, але нове масштабне дослідження показало, що справа не лише у самій картоплі, а й у тому, як ми її готуємо.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Картопля фрі

Картопля фрі / © Associated Press

Картопля — один із найулюбленіших продуктів у світі. Вона присутня у кухнях різних країн, рятує, коли потрібно швидко приготувати вечерю, та давно стала символом домашнього комфорту. Проте останні роки її часто звинувачували у тому, що вона нібито збільшує ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу, про це розповіло видання ScienceDaily.

Однак виявляється, проблема може бути не у самій картоплі, а у способі її приготування. Наразі вчені вважають, що картопля фрі суттєво відрізняється від вареної, запеченої чи пюре.

Картопля фрі — головний «винуватець»

Люди, які їли приблизно три порції картоплі фрі на тиждень, мали на 20% вищий ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу порівняно з тими, хто вживав її рідше. А от аналогічна кількість картоплі, приготовленої іншим способом, як от вареної, запеченої чи у вигляді пюре, не показала значного підвищення ризику.

Таку різницю можна пояснити тим, що картопля сама по собі містить корисні речовини, наприклад, клітковину, вітамін C і магній. Проте водночас вона багата на крохмаль і має досить високий глікемічний індекс, тобто може швидко підвищувати рівень цукру у крові.

Однак спосіб приготування змінює її вплив на організм.

40 років спостережень

Дослідження охопило понад 205 тис. медичних працівників США, за якими спостерігали з 1984 до 2021 року. На початку дослідження учасники не мали діабету, серцево-судинних захворювань чи онкологічних хвороб. Кожні чотири роки вони заповнювали детальні анкети про харчування, а це дозволило науковцям простежити довгострокові харчові звички.

За майже 40 років спостережень у понад 22 тисяч людей розвинувся цукровий діабет ІІ типу. Після врахування інших факторів, як от рівня фізичної активності, способу життя та загального раціону, вчені отримали цікаву картину:

  • загальне вживання картоплі лише трохи підвищило ризик — близько 5%

  • вживання картопля фрі вплинуло найсильніше — 20% підвищення ризику

  • варена, запечена картопля та пюре не мали статистично значущого негативного ефекту.

Якщо замінити картоплю

Ще один важливий момент дослідження — не лише те, що ми їмо, а й чим замінюємо продукт. Вчені з’ясували, якщо замість трьох порцій картоплі на тиждень обирати цільнозернові продукти, ризик розвитку діабету може знизитися приблизно на 8%.

Особливо помітною була різниця для картоплі фрі, її заміна цільними злаками була пов’язана зі зниженням ризику приблизно на 19%. А от заміна картоплі на білий рис дала протилежний результат, її пов’язали з підвищенням ризику діабету.

Чи можна їсти картоплю

Головний ідея дослідження — не потрібно викреслювати картоплю з меню. Фахівці наголошують, що сама по собі вона не є «поганим» продуктом. Важливо враховувати форму приготування та загальний баланс харчування.

Запечена картопля з овочами, варена картопля чи домашнє пюре цілком можуть бути частиною здорового раціону. Натомість регулярне вживання картоплі фрі, особливо великими порціями, краще залишити для рідкісного гастрономічного задоволення.

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