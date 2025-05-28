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ТСН у соціальних мережах

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Неприємний запах з рота: причини виникнення та як цього уникнути

Посмішка — найкраща прикраса, але що робити, якщо її затьмарює неприємний запах з рота.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Неприємний запах з рота: причини виникнення та як цього уникнути

Неприємний запах з рота: причини виникнення та як цього уникнути / © Credits

Це делікатне питання турбує багатьох: за даними видання Medical News Today, від галітозу (так науково називається ця проблема) страждає близько 25% людей по всьому світу. І хоча ця проблема може здаватися незначною, вона може сильно впливати на впевненість у собі, соціальне життя та навіть стосунки.

Галітоз — це стійкий неприємний запах із рота, який не зникає навіть після чищення зубів або використання жувальної гумки. Найчастіше його причина — погана гігієна ротової порожнини, але також варто враховувати й інші фактори.

Причини появи галітозу

  • Недостатня гігієна порожнини рота — основний винуватець. Частинки їжі, які залишаються між зубами чи на язиці, розкладаються бактеріями, утворюють леткі сполуки сірки (VSCs), які мають характерний запах.

  • Сухість у роті (ксеростомія): недостатня кількість слини сприяє розмноженню бактерій.

  • Тютюн і алкоголь: ці речовини не лише мають свій власний запах, а й пересушують слизову.

  • Продукти з різким ароматом: цибуля, часник, кава, капуста чи жирна їжа після метаболізму залишають слід у диханні.

  • Дієти з низьким вмістом вуглеводів: розщеплення жирів утворює кетони, які мають специфічний фруктово-гнильний запах.

  • Медичні причини: захворювання ясен (пародонтит), інфекції ЛОР-органів, цукровий діабет, бронхоектазія, печінкова чи ниркова недостатність.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо ви дотримуєтесь усіх правил гігієни, а запах не минає — це сигнал, що потрібно звернутися до стоматолога чи терапевта. Лікар може провести діагностику:

  • Огляд ротової порожнини: перевірка ясен, язика, зубів.

  • Оцінка запаху: фахівець може використати спеціальні інструменти, як-от галіметр або газову хроматографію.

  • BANA-тест: визначає присутність бактерій, які утворюють леткі сполуки сірки.

  • Аналіз на кетоацидоз (для хворих на діабет), або дослідження шлунка та печінки, якщо підозрюється метаболічна причина.

Як боротися з неприємним запахом з рота

Добра новина — у більшості випадків проблему легко вирішити домашніми методами та змінами у щоденних звичках.

Ідеальна гігієна — ваш щит

  • Чистьте зуби двічі на день не менше ніж 2 хв.

  • Використовуйте зубну нитку щодня — вона очищає місця, недосяжні для щітки.

  • Ополіскувач для рота з антисептичним ефектом допоможе зменшити кількість бактерій.

  • Не забувайте про язик. Для цього використовуйте щітку чи спеціальний скребок.

  • Якщо ви носите зубні протези чи капи, мийте їх щодня.

Сухий рот — ворог свіжості

  • Пийте достатньо води протягом дня (мінімум 1,5–2 л).

  • Жуйте жувальну гумку без цукру чи льодяники з ксилітом.

  • Уникайте вживання алкоголю, кави та сигарет — вони зневоднюють слизову.

  • Якщо проблема хронічна — порадьтесь з лікарем щодо спеціальних зволожувальних засобів (наприклад, спреїв або гелів для порожнини рота).

Корекція харчування

  • Уникайте продуктів, які мають різкий запах (цибуля, часник).

  • Обмежте вживання солодкого — воно сприяє розмноженню бактерій.

  • Додайте у раціон більше твердих овочів і фруктів — вони механічно очищують язик і зуби.

  • Не пропускайте сніданки — вони стимулюють вироблення слини після сну.

Іноді люди надто хвилюються про запах з рота, навіть коли його немає. Це може бути ознакою галітофобії — психологічного стану, коли здається, що від тебе завжди неприємно пахне. У такому випадку варто звернутися до психолога.

Коли потрібна професійна допомога

Якщо запах не зникає, попри ідеальну гігієну та дієту, варто звернутися до:

  • Стоматолога — для виключення захворювань ясен або зубів.

  • Отоларинголога — якщо є часті інфекції горла чи пазух.

  • Гастроентеролога — якщо є підозра на ГЕРХ або інші шлункові проблеми.

  • Ендокринолога — за цукрового діабету чи порушень обміну речовин.

Свіжий подих — не розкіш, а частина вашого здоров’я та впевненості. Коли ви піклуєтеся про порожнину рота, ви піклуєтеся не лише про свій зовнішній вигляд, а й про внутрішній баланс.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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