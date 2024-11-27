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Як запобігти нерегулярним менструаціям: ранкова практика для жіночого здоровʼя

Як запобігти нерегулярним менструаціям: ранкова практика для жіночого здоровʼя

Ранкова практика постукування для жіночого здоровʼя / Фото: Credits

Усього 5 хвилин ранкової практики здатні позитивно вплинути на жіноче здоров’я, зменшити стрес і підтримати організм у боротьбі з негативними факторами сучасного життя.

На сторінці yogawithkamya поділилися секретом того, як полегшити стан жінок із проблемами, пов’язаними з нерегулярними місячними, гормональним дисбалансом і труднощами із зачаттям. 

Сидячий спосіб життя, надмірний час перед екранами та незбалансоване харчування — усе це може призводити до гормональних порушень, головного болю, судом і навіть проблем із фертильністю. Ми не можемо змінити весь свій розклад, але можемо зробити невеликий внесок у власне здоров’я та додати корисні практики у щоденну рутину.

Де слід уникати практики постукування

Постукувань варто уникати:

  • у зоні живота під час вагітності чи менструації;
  • у ділянках, де нещодавно було хірургічне втручання.

Переваги техніки постукування

Постукування під пахвами

  • Покращує здоров’я грудей.
  • Стимулює лімфатичний дренаж.
  • Підвищує енергетичний рівень.
  • Сприяє якісному сну.

Постукування по руках

  • Зменшує тривожність і стрес.
  • Допомагає боротися зі шкідливими звичками та тягою до нездорових продуктів.

Постукування по шиї

  • Покращує стан шкіри, робить її здоровою та сяйливою.
  • Стимулює нервову систему.
  • Нормалізує гормональний баланс.

Постукування по грудях

  • Зменшує негативні емоції: гнів, страх, провину.
  • Полегшує фізичний дискомфорт, наприклад, головний біль, м’язову напругу чи менструальні спазми.

Точкові стрибки (80-100 разів)

  • Допомагають у післяпологовому відновленні.
  • Підтримують здоров’я кісток.
  • Полегшують біль і зменшують судоми.
  • Покращують кровообіг.

Як це працює

Регулярне виконання цієї п’ятихвилинної практики не лише підвищує рівень енергії, але й стимулює природні процеси в організмі. Постукування та точкові стрибки активізують кровообіг, підтримують гормональний баланс і допомагають знизити рівень стресу, який є однією з головних причин нерегулярних місячних.

Приділіть своєму здоров’ю 5 хвилин щодня та вже скоро ви помітите позитивні зміни. 

Нещодавно ми писали про цікаву та корисну техніку заспокоєння "Обійми метелика".

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