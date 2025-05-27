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Нервова анорексія: що вам потрібно знати про це захворювання
Нервова анорексія — це серйозне психічне захворювання, яке може торкнутися будь-кого, незалежно від віку, статі чи соціального статусу. Воно вражає не лише тіло, а й розум — змінює сприйняття себе, харчування та реальності.
Хоча багато хто асоціює анорексію винятково з молодими жінками, насправді цей розлад дедалі частіше діагностують у чоловіків, трансгендерних людей, а також у дорослих жінок. Важливо розуміти, що анорексія — це не про «моду бути худою», а про глибоку психологічну боротьбу, про це розповіло видання Medical News Today.
Що таке нервова анорексія
Нервова анорексія — це один із найнебезпечніших типів розладів харчової поведінки (РХП). Людина з цим розладом свідомо обмежує себе в їжі, навіть коли її вага критично низька. Основні риси:
інтенсивний страх набрати вагу;
спотворене сприйняття свого тіла;
жорсткий контроль над харчуванням і фізичними навантаженнями.
Цей стан не можна звести до простого небажання їсти. Це хвороба, яка має психологічне, фізіологічне та емоційне підґрунтя. Хоча захворювання найчастіше починається у підлітковому чи юнацькому віці, сьогодні лікарі все частіше ставлять цей діагноз і дорослим жінкам.
До 90% випадків анорексії припадає на жінок.
Втім, смертність серед чоловіків з анорексією вища, часто через пізню діагностику.
Симптоми
Анорексія не завжди виглядає так, як на фотографіях в інтернеті. Існує навіть поняття атипової анорексії — коли людина має нормальний ІМТ, але демонструє всі психологічні симптоми.
Основні фізичні симптоми:
різка втрата ваги чи втрата м’язової маси;
втома, зниження тиску, запаморочення;
зниження температури тіла, холодні руки та ноги;
порушення менструального циклу;
суха шкіра, випадіння волосся;
запор, болі у животі, здуття;
порушення серцевого ритму.
Поведінкові ознаки:
нав’язлива увага до їжі, калорій, фігури;
надмірні фізичні навантаження;
уникнення приймання їжі;
підрахунок калорій до одержимості;
приготування їжі для інших без споживання її самою;
замкнутість, депресивний стан.
Психологічне підґрунтя
Причини анорексії багатофакторні. До них належать:
генетична схильність — якщо у родині були випадки РХП або депресії;
соціальний тиск — ідеалізація худорлявості у ЗМІ та соцмережах;
травматичний досвід — сексуальне насильство, булінг через зовнішність;
перфекціонізм, нав’язлива потреба контролювати кожен аспект життя;
низька самооцінка, тривожність, депресія.
Діагностика
Діагностика анорексії включає як фізичний огляд, так і психологічну оцінку.
Лікар може призначити:
аналізи крові, сечі;
ЕКГ;
КТ або МРТ, щоб оцінити стан органів;
тести на щільність кісток;
опитування на психічний стан і звички харчування.
Чим раніше буде встановлений діагноз — тим вищі шанси на повне одужання.
Анорексія чи булімія: у чому різниця
Обидва стани є розладами харчової поведінки, але мають ключові відмінності:
анорексія — це суворе обмеження калорій та часто відмова від їжі;
булімія — переїдання з подальшим очищенням (викликання блювоти, проносні, голодування).
У деяких людей можливе поєднання симптомів — наприклад, анорексія з очищувальними епізодами.
Як лікується анорексія
Лікування завжди комплексне і його має проводити мультидисциплінарна команда:
психотерапевт (особливо спеціаліст із КПТ або терапії розладів харчової поведінки);
лікар-дієтолог, який допоможе безпечно відновити харчування;
психіатр, якщо потрібні ліки проти депресії чи тривоги.
За потреби може бути приписана госпіталізація, особливо якщо є:
небезпечно низький ІМТ;
загроза життю;
самогубні думки;
повна відмова від їжі.
Лікування анорексії — це тривалий процес, який може тривати місяці чи роки. Часто спостерігаються рецидиви, особливо у перші два роки. Тому підтримка сім’ї, друзів і терапевтичного середовища — критично важлива.
Ускладнення
Наслідки анорексії торкаються всіх систем організму:
зупинка серця;
ниркова недостатність;
остеопороз (ламкість кісток);
порушення репродуктивної функції;
анемія, інфекції;
підвищений ризик самогубства.
Це найсмертоносніший психічний розлад — саме тому не варто зволікати з лікуванням.
Чи можлива профілактика
Немає гарантованого способу повністю запобігти анорексії. Але ви можете:
розмовляти з підлітками про тіло та адекватне харчування;
критикувати культуру дієт, пропагувати інтуїтивне харчування;
заохочувати самоприйняття, незалежно від ваги чи форми;
створити простір для безпечної розмови про емоції у родині.
Допомога
Правильна допомога може змінити ваше життя та навіть врятувати його. В Україні ви можете звертатися до:
психіатрів і психотерапевтів, які спеціалізуються на РХП;
спеціалізованих центрів;
міжнародних онлайн-платформ з підтримкою українською мовою.
Якщо ви чи ваша близька людина демонструє ознаки анорексії — не чекайте, доки стане гірше. Звертайтесь по допомогу вже зараз. Пам’ятайте: анорексія — це не вибір, але лікування можливе. І кожен заслуговує на одужання та повноцінне життя.