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ТСН у соціальних мережах

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Нервова анорексія: що вам потрібно знати про це захворювання

Нервова анорексія — це серйозне психічне захворювання, яке може торкнутися будь-кого, незалежно від віку, статі чи соціального статусу. Воно вражає не лише тіло, а й розум — змінює сприйняття себе, харчування та реальності.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Нервова анорексія: що вам потрібно знати про це захворювання

Нервова анорексія: що вам потрібно знати про це захворювання / © Credits

Хоча багато хто асоціює анорексію винятково з молодими жінками, насправді цей розлад дедалі частіше діагностують у чоловіків, трансгендерних людей, а також у дорослих жінок. Важливо розуміти, що анорексія — це не про «моду бути худою», а про глибоку психологічну боротьбу, про це розповіло видання Medical News Today.

Що таке нервова анорексія

Нервова анорексія — це один із найнебезпечніших типів розладів харчової поведінки (РХП). Людина з цим розладом свідомо обмежує себе в їжі, навіть коли її вага критично низька. Основні риси:

  • інтенсивний страх набрати вагу;

  • спотворене сприйняття свого тіла;

  • жорсткий контроль над харчуванням і фізичними навантаженнями.

Цей стан не можна звести до простого небажання їсти. Це хвороба, яка має психологічне, фізіологічне та емоційне підґрунтя. Хоча захворювання найчастіше починається у підлітковому чи юнацькому віці, сьогодні лікарі все частіше ставлять цей діагноз і дорослим жінкам.

  • До 90% випадків анорексії припадає на жінок.

  • Втім, смертність серед чоловіків з анорексією вища, часто через пізню діагностику.

Симптоми

Анорексія не завжди виглядає так, як на фотографіях в інтернеті. Існує навіть поняття атипової анорексії — коли людина має нормальний ІМТ, але демонструє всі психологічні симптоми.

Основні фізичні симптоми:

  • різка втрата ваги чи втрата м’язової маси;

  • втома, зниження тиску, запаморочення;

  • зниження температури тіла, холодні руки та ноги;

  • порушення менструального циклу;

  • суха шкіра, випадіння волосся;

  • запор, болі у животі, здуття;

  • порушення серцевого ритму.

Поведінкові ознаки:

  • нав’язлива увага до їжі, калорій, фігури;

  • надмірні фізичні навантаження;

  • уникнення приймання їжі;

  • підрахунок калорій до одержимості;

  • приготування їжі для інших без споживання її самою;

  • замкнутість, депресивний стан.

Психологічне підґрунтя

Причини анорексії багатофакторні. До них належать:

  • генетична схильність — якщо у родині були випадки РХП або депресії;

  • соціальний тиск — ідеалізація худорлявості у ЗМІ та соцмережах;

  • травматичний досвід — сексуальне насильство, булінг через зовнішність;

  • перфекціонізм, нав’язлива потреба контролювати кожен аспект життя;

  • низька самооцінка, тривожність, депресія.

Діагностика

Діагностика анорексії включає як фізичний огляд, так і психологічну оцінку.

Лікар може призначити:

  • аналізи крові, сечі;

  • ЕКГ;

  • КТ або МРТ, щоб оцінити стан органів;

  • тести на щільність кісток;

  • опитування на психічний стан і звички харчування.

Чим раніше буде встановлений діагноз — тим вищі шанси на повне одужання.

Анорексія чи булімія: у чому різниця

Обидва стани є розладами харчової поведінки, але мають ключові відмінності:

  • анорексія — це суворе обмеження калорій та часто відмова від їжі;

  • булімія — переїдання з подальшим очищенням (викликання блювоти, проносні, голодування).

У деяких людей можливе поєднання симптомів — наприклад, анорексія з очищувальними епізодами.

Як лікується анорексія

Лікування завжди комплексне і його має проводити мультидисциплінарна команда:

  • психотерапевт (особливо спеціаліст із КПТ або терапії розладів харчової поведінки);

  • лікар-дієтолог, який допоможе безпечно відновити харчування;

  • психіатр, якщо потрібні ліки проти депресії чи тривоги.

За потреби може бути приписана госпіталізація, особливо якщо є:

  • небезпечно низький ІМТ;

  • загроза життю;

  • самогубні думки;

  • повна відмова від їжі.

Лікування анорексії — це тривалий процес, який може тривати місяці чи роки. Часто спостерігаються рецидиви, особливо у перші два роки. Тому підтримка сім’ї, друзів і терапевтичного середовища — критично важлива.

Ускладнення

Наслідки анорексії торкаються всіх систем організму:

  • зупинка серця;

  • ниркова недостатність;

  • остеопороз (ламкість кісток);

  • порушення репродуктивної функції;

  • анемія, інфекції;

  • підвищений ризик самогубства.

Це найсмертоносніший психічний розлад — саме тому не варто зволікати з лікуванням.

Чи можлива профілактика

Немає гарантованого способу повністю запобігти анорексії. Але ви можете:

  • розмовляти з підлітками про тіло та адекватне харчування;

  • критикувати культуру дієт, пропагувати інтуїтивне харчування;

  • заохочувати самоприйняття, незалежно від ваги чи форми;

  • створити простір для безпечної розмови про емоції у родині.

Допомога

Правильна допомога може змінити ваше життя та навіть врятувати його. В Україні ви можете звертатися до:

  • психіатрів і психотерапевтів, які спеціалізуються на РХП;

  • спеціалізованих центрів;

  • міжнародних онлайн-платформ з підтримкою українською мовою.

Якщо ви чи ваша близька людина демонструє ознаки анорексії — не чекайте, доки стане гірше. Звертайтесь по допомогу вже зараз. Пам’ятайте: анорексія — це не вибір, але лікування можливе. І кожен заслуговує на одужання та повноцінне життя.

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