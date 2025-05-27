Нервова анорексія: що вам потрібно знати про це захворювання / © Credits

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Хоча багато хто асоціює анорексію винятково з молодими жінками, насправді цей розлад дедалі частіше діагностують у чоловіків, трансгендерних людей, а також у дорослих жінок. Важливо розуміти, що анорексія — це не про «моду бути худою», а про глибоку психологічну боротьбу, про це розповіло видання Medical News Today.

Що таке нервова анорексія

Нервова анорексія — це один із найнебезпечніших типів розладів харчової поведінки (РХП). Людина з цим розладом свідомо обмежує себе в їжі, навіть коли її вага критично низька. Основні риси:

інтенсивний страх набрати вагу;

спотворене сприйняття свого тіла;

жорсткий контроль над харчуванням і фізичними навантаженнями.

Цей стан не можна звести до простого небажання їсти. Це хвороба, яка має психологічне, фізіологічне та емоційне підґрунтя. Хоча захворювання найчастіше починається у підлітковому чи юнацькому віці, сьогодні лікарі все частіше ставлять цей діагноз і дорослим жінкам.

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До 90% випадків анорексії припадає на жінок.

Втім, смертність серед чоловіків з анорексією вища, часто через пізню діагностику.

Симптоми

Анорексія не завжди виглядає так, як на фотографіях в інтернеті. Існує навіть поняття атипової анорексії — коли людина має нормальний ІМТ, але демонструє всі психологічні симптоми.

Основні фізичні симптоми:

різка втрата ваги чи втрата м’язової маси;

втома, зниження тиску, запаморочення;

зниження температури тіла, холодні руки та ноги;

порушення менструального циклу;

суха шкіра, випадіння волосся;

запор, болі у животі, здуття;

порушення серцевого ритму.

Поведінкові ознаки:

нав’язлива увага до їжі, калорій, фігури;

надмірні фізичні навантаження;

уникнення приймання їжі;

підрахунок калорій до одержимості;

приготування їжі для інших без споживання її самою;

замкнутість, депресивний стан.

Психологічне підґрунтя

Причини анорексії багатофакторні. До них належать:

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генетична схильність — якщо у родині були випадки РХП або депресії;

соціальний тиск — ідеалізація худорлявості у ЗМІ та соцмережах;

травматичний досвід — сексуальне насильство, булінг через зовнішність;

перфекціонізм, нав’язлива потреба контролювати кожен аспект життя;

низька самооцінка, тривожність, депресія.

Діагностика

Діагностика анорексії включає як фізичний огляд, так і психологічну оцінку.

Лікар може призначити:

аналізи крові, сечі;

ЕКГ;

КТ або МРТ, щоб оцінити стан органів;

тести на щільність кісток;

опитування на психічний стан і звички харчування.

Чим раніше буде встановлений діагноз — тим вищі шанси на повне одужання.

Анорексія чи булімія: у чому різниця

Обидва стани є розладами харчової поведінки, але мають ключові відмінності:

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анорексія — це суворе обмеження калорій та часто відмова від їжі;

булімія — переїдання з подальшим очищенням (викликання блювоти, проносні, голодування).

У деяких людей можливе поєднання симптомів — наприклад, анорексія з очищувальними епізодами.

Як лікується анорексія

Лікування завжди комплексне і його має проводити мультидисциплінарна команда:

психотерапевт (особливо спеціаліст із КПТ або терапії розладів харчової поведінки);

лікар-дієтолог, який допоможе безпечно відновити харчування;

психіатр, якщо потрібні ліки проти депресії чи тривоги.

За потреби може бути приписана госпіталізація, особливо якщо є:

небезпечно низький ІМТ;

загроза життю;

самогубні думки;

повна відмова від їжі.

Лікування анорексії — це тривалий процес, який може тривати місяці чи роки. Часто спостерігаються рецидиви, особливо у перші два роки. Тому підтримка сім’ї, друзів і терапевтичного середовища — критично важлива.

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Ускладнення

Наслідки анорексії торкаються всіх систем організму:

зупинка серця;

ниркова недостатність;

остеопороз (ламкість кісток);

порушення репродуктивної функції;

анемія, інфекції;

підвищений ризик самогубства.

Це найсмертоносніший психічний розлад — саме тому не варто зволікати з лікуванням.

Чи можлива профілактика

Немає гарантованого способу повністю запобігти анорексії. Але ви можете:

розмовляти з підлітками про тіло та адекватне харчування;

критикувати культуру дієт, пропагувати інтуїтивне харчування;

заохочувати самоприйняття, незалежно від ваги чи форми;

створити простір для безпечної розмови про емоції у родині.

Допомога

Правильна допомога може змінити ваше життя та навіть врятувати його. В Україні ви можете звертатися до:

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психіатрів і психотерапевтів, які спеціалізуються на РХП;

спеціалізованих центрів;

міжнародних онлайн-платформ з підтримкою українською мовою.

Якщо ви чи ваша близька людина демонструє ознаки анорексії — не чекайте, доки стане гірше. Звертайтесь по допомогу вже зараз. Пам’ятайте: анорексія — це не вибір, але лікування можливе. І кожен заслуговує на одужання та повноцінне життя.