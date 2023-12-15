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Неспокійні вихідні: прогноз магнітних бур на 16-17 грудня

Автор
Юлія Кудринська
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Неспокійні вихідні: прогноз магнітних бур на 16-17 грудня

Фото: Credits

У вихідні очікується висока геомагнітна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-17 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 16 грудня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка вже в неділю, 17 грудня, підвищиться до індексу 6 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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Дата публікації
Перегляди
1098
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