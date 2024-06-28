Неспокійні вихідні: прогноз магнітних бур на 29-30 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-30 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу , 29 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. У неділю, 30 червня, зберігатиметься така сама висока сонячна активність.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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