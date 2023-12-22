Невеликий шторм на Сонці та затишшя: прогноз магнітних бур на вихідні 23-24 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-24 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 23 грудня, очікується невелика магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень), проте здатна надавати відчутний вплив на організм людини, яка вже в неділю, 24 грудня, знизиться до індексу 3 (зелений рівень) — і магнітосфера прийде в норму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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