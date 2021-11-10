Невралгія: яка буває, чому виникає і як із нею боротися

Невралгія: яка буває, чому виникає і як із нею боротися

Невралгія – сильні, надокучливі нападоподібні болі, виникнення яких пов'язане з пошкодженням певного нерва та його подразненням у певній частині тіла.

Невралгія — це больовий синдром, за якого виникають повторювані напади сильного болі, які стріляють, іррадіюють, що вражає різні частини тіла. Безпосередня причина недуги – подразнення певного нерва. У деяких випадках напади невралгії минають власними силами і жодного лікування не потрібно. Однак, якщо біль сильний і часто повторюється, потрібна медикаментозна терапія.

Лікар сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про те, які види невралгії найбільш поширені та як вони лікуються.

Види невралгічного болю. Де найчастіше виникає невралгія

Невралгія, як випливає з назви, бере свій початок у периферичній нервовій системі. Невралгічний біль може бути результатом ушкодження або подразнення нервів, а також наслідком інфекційних захворювань. Біль невралгічного типу має здатність виникати у різних частинах тіла, але, як правило, локалізується на таких ділянках:

Невралгія рук. Зазвичай результат аміотрофічної невралгії плечового сплетіння, яка вражає плече і часто поширюється донизу кінцівкою.

Зазвичай результат аміотрофічної невралгії плечового сплетіння, яка вражає плече і часто поширюється донизу кінцівкою. Реберна (міжреберна) невралгія. Больовий синдром розвивається у грудній ділянці та поширюється хребтом, має оперізувальний характер. Частими причинами є остеохондроз, переохолодження, оперізувальний лишай, застудні захворювання та стрес.

Больовий синдром розвивається у грудній ділянці та поширюється хребтом, має оперізувальний характер. Частими причинами є остеохондроз, переохолодження, оперізувальний лишай, застудні захворювання та стрес. Невралгія хребта. Вони можуть виникнути внаслідок дископатії, травм чи запальних захворювань суглобів.

Вони можуть виникнути внаслідок дископатії, травм чи запальних захворювань суглобів. Невралгія трійчастого нерва. Класична невралгія трійчастого нерва має однобічний характер і характеризується короткочасними раптовими нападами болю в середній частині обличчя. Біль виникає раптово та триває від кількох секунд до 2 хвилин.

Класична невралгія трійчастого нерва має однобічний характер і характеризується короткочасними раптовими нападами болю в середній частині обличчя. Біль виникає раптово та триває від кількох секунд до 2 хвилин. Мовковлоткова невралгія. Зустрічається вкрай рідко, проявляються сильним болем у зоні язика, горла чи мигдалин.

Зустрічається вкрай рідко, проявляються сильним болем у зоні язика, горла чи мигдалин. Невралгія Арнольда, чи невралгія потиличного нерва. Характеризується головним болем, частіше в потиличній частині, що посилюється під час чхання чи кашлю.

Кожен із цих видів невралгії має свою специфіку, але щоб бути абсолютно впевненим, яке захворювання виникло в тому чи тому разі, завжди слід звертатися до лікаря.

Як поводиться невралгія: симптоми

Невралгія характеризуються раптовим гострим болем — це найбільш виражений і відомий симптом. Крім больового синдрому можуть з'являтися інші ознаки, такі як:

оніміння в кінцівках;

м'язова слабкість;

поколювання в руках, ногах, хребті.

Що стосується тривалості або частоти болю, то він може бути різним для кожного пацієнта. У деяких людей між нападами болю можуть бути безсимптомні періоди, тоді як у інших біль може тривати набагато довше і згодом лише посилюватись.

Також слід зазначити, що при невралгії існують так звані тригерні точки, тобто області, де роздратування, наприклад, від тиску або зміни температури викликає біль.

Як проводиться лікування невралгії. Які методи ефективніші

У процесі лікування невралгії дуже важливою є правильна діагностика, оскільки вона дозволить знайти причину больового синдрому. Постановка правильного діагнозу значно полегшує подальшу процедуру терапії та дозволяє боротися з причиною, а не лише із симптомами.

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Можливі втручання у разі невралгії можуть включати хірургічні процедури, які виконуються для зменшення тиску на нерв, а у деяких випадках ін'єкції – блокади – введення анестетику в конкретний нерв чи групу нервів з метою блокувати передавання болю і зменшити запалення.

У низці випадків для лікування невралгічного болю можуть рекомендуватися антидепресанти, протисудомні препарати, НПЗП мазі і навіть діастолічні таблетки, які завдяки своєму міорелаксувальному ефекту опосередковано допомагають у разі невралгії.

Ще один метод лікування невралгії – фізіотерапія

У фізіотерапії використовуються різні методи лікування невралгії, наприклад, магнітне поле, яке має болезаспокійливу і протизапальну дію. Хороший ефект дають низхідні водно-електричні ванни певної температури. Вони мають знеболювальну дію під час болей, особливо невралгічного характеру. У деяких випадках лікарем можуть призначатися масаж, грязьові компреси та сольові ванни. Іноді у разі невралгії можна зустріти застосування акупунктури. Багато хто підтверджує ефективну дію такої процедури.

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Під час невралгії важливо уникати стресів, приділяти достатньо часу відпочинку, правильно харчуватися. З появою тривожних симптомів слід звернутися до фахівця – терапевта, невролога або фізіотерапевта. Лікування невралгії залежить переважно від вираженості больового синдрому, і навіть від частоти його появи.

Для тимчасового знеболювання використовують нестероїдні протизапальні препарати на основі диклофенаку, у вигляді мазі або гелю.

Коли фармакотерапія неефективна, лікування невралгії може набувати форми хірургічного втручання або променевої терапії — обидва ці методи націлені на блокування або руйнування тих частин нервів, які після дії подразників відповідальні за напади болю.

Крім перерахованих вище методів, пацієнтам із невралгією грудної клітки та іншими видами рекомендується дотримуватися дієти, багатої вітамінами групи B (дефіцит вітамінів B сприяє більш швидкій деградації нервових клітин) і використовувати різні способи зниження стресу, такі як прогулянки, масаж, сон. Самопочуття пацієнта – один із важливих факторів одужання та заспокоєння нападів невралгії.

Діагностика невралгії як основа успішного лікування

У разі невралгії дуже важливо, щоб лікар врахував усі захворювання, на які страждає пацієнт, та аналізував його історію здоров'я, завдяки чому можна буде визначити причину проблеми.

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Важливу роль відіграє і диференціальна діагностика, яка виключає інший біль у пацієнта. Лікар повинен перевірити болючість нерву, а також оцінити наявність відповідних тригерних точок. Слід додати, що час є ключовим моментом у діагностиці невралгії, тому що біль може бути викликаний дуже небезпечними для організму патологічними процесами. Прикладом може бути тиск на нерв, викликаний прогресувальними неопластичними змінами. У таких випадках вирішальне значення має час лікувального втручання.

Невралгія часто пов'язана з емоційними проблемами, тоді рекомендується відвідати психолога чи психіатра, а за необхідності використовувати заспокійливі ліки чи антидепресанти.

З іншого боку, якщо невралгія є наслідком хвороби, лише ефективне лікування основного захворювання принесе полегшення. Терапевт, який діагностує невралгію, призначить приймання до спеціалістів.

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