Нейробіологи рекомендують: 9 простих способів щоденного догляду за своїм мозком

Мозок / © Associated Press

Реклама

Чи приділяєте ви своєму мозку належну увагу? Зрештою, саме він відповідає за все, що ви робите — від дихання та руху до мислення і відчуттів.

Про те, як підтримати роботу мозку, розповідає Woman&Home.

Підтримуючи здоровий мозок і намагаючись покращити його здоров’я, ви знижуєте ризик когнітивного спаду та нейродегенеративних захворювань, насолоджуєтеся кращою регуляцією настрою і покращуєте фізичне самопочуття, оскільки мозок регулює життєво важливі функції організму. Зрештою, навчитися піклуватися про свій мозок означає вести продуктивніше, повноцінніше і незалежніше життя, що здається особливо актуальним з віком.

Реклама

Ми не можемо контролювати незмінні фактори ризику, як-от наш вік чи гени, але можемо ухвалювати свідомі рішення щодо того, що ми споживаємо та скільки рухаємося щодня — так званих змінних факторів ризику.

Гарна новина полягає в тому, що ми ніколи не є надто старими, щоб робити впливові зміни. Нейропластичність, здатність мозку адаптуватися і змінюватися ніколи не припиняється, якщо ми даємо йому шанс залишатися активним.

Ваш мозок не знає різниці між правильним і неправильним. Він знає, що повторювалося, і нейропластичність процвітає на повторенні за своєю найфундаментальнішою, базовою формулою, пояснює Ніколь Віньйола, нейробіологиня. Це може грати нам на руку, тому що мозок любить послідовність, і найкращий спосіб досягти цього — невеликі щоденні корективи.

Робіть вправи 20 хвилин на день

Експерти нагадують нам, що фізичні вправи мають переваги, які виходять за рамки фізичних. Якщо ви намагаєтеся змінити свої звички, вам потрібен мозок, приємний і гнучкий, каже Віньйола, яка виступає за аеробні вправи для здоров’я мозку.

Реклама

Коли ми займаємося аеробними тренуваннями, мозок вивільняє нейротрофічний фактор мозку (BDNF), невеликий білок, який допомагає синапсам залишатися міцними і сприяє їхньому зростанню. Уявіть BDNF як добриво для мозку, пояснює вона.

Хоча дослідження показує, що їзда на велосипеді може бути найкращою вправою для здоров’я мозку, ключовою є регулярність, тому найважливіше робити те, що вам подобається. Ключ у тому, щоб знайти те, чого ви з нетерпінням очікуєте, чи то велопрогулянки, плавання, біг, чи швидка ходьба або танці, каже докторка Кейтлін Голл, нейробіологиня і зареєстрована дієтологиня.

Щойно ви знайдете своє улюблене тренування, ви пожинатимете плоди, оскільки робити його частіше та навчитеся піклуватися про свій мозок за допомогою руху. Фізичні вправи збільшують кровотік до мозку і підвищують рівень хімічних речовин, які покращують настрій, як-от серотонін і дофамін. Вони навіть допомагають рости новим клітинам мозку в таких ділянках, як гіпокамп, який пов’язаний з пам’яттю, каже докторка Голл.

Візьміть вагу

Окрім аеробних вправ, Віньйола рекомендує силові тренування, які можуть включати вправи з обтяженнями з гирями, штангами та гантелями.

Реклама

Ми не часто думаємо про наш мозок як про м’яз, але його точно можна тренувати як м’яз, стверджує вона. Тренування з опором допомагають регулювати наші емоції, зменшувати тривожність і з часом знижувати стрес та запобігати когнітивному спаду.

Вона додає, що тренування з підняттям ваги двічі-тричі на тиждень ідеально підходить, оскільки це допомагає збільшити об’єм сірої речовини мозку.

Цей тип тренування, який також може включати функціональні фітнес-вправи і калістеніку для початківців, якщо у вас немає доступу до вагів, також допоможе регулювати рівень цукру в крові та підтримувати гормони, додає докторка Голл.

Дозволяйте собі відключитися

У наші дні ми можемо робити онлайн-замовлення, переглядаючи серіали, прокручувати соціальні мережі, коли стоїмо в черзі, і шукати випадкові запитання в Google, коли нам не вдається заснути. Смартфони також створюють постійний шквал стресового «шуму» — від новинних циклів до безперервних електронних листів, що також тримає нас у стані постійної пильності.

Реклама

Хронічний стрес — одна з найшкідливіших, але водночас недооцінених загроз для здоров’я мозку. Він підтримує високий рівень кортизолу, що з часом може погіршити пам’ять, вплинути на емоційну регуляцію і навіть зменшити об’єм гіпокампу, критичної ділянки для пам’яті та навчання, каже докторка Інмакулада Родрігес Улесія, спеціалістка з нейрофізіології та медицини сну.

Уникайте постійної перестимуляції та дозволяйте собі відключитися, каже вона. Іноді це так просто, як заплющити очі на кілька хвилин і зосередитися на диханні. Щодня гуляйте без телефона чи навушників — це дасть розуму простір для розслаблення та оброблення інформації.

Замість повноцінної усвідомленості ці невеликі звички можуть бути особливо корисними. Зменшення непотрібних вимог, насолода тихими моментами та розвиток спокою можуть мати глибокий вплив на ясність розуму і довгострокову стійкість мозку, додає вона.

Жуйте їжу

Як-то кажуть, ви те, що ви їсте, тому прагніть включити якомога більше компонентів найкращої дієти для здоров’я мозку. Те, що ви їсте, буквально стає частиною вашого мозку, каже докторка Голл, яка працює як спеціалістка з осі кишківник-мозок і жіночого здоров’я.

Реклама

Мозок приблизно на 60 відсотків складається з жиру, і йому потрібне постійне надходження поживних елементів. Намагайтеся гарно пережовувати їжу, щоб поживні речовини добре діяли, пояснює вона. Це видається кумедним, але жування стимулює активність мозку та підтримує травлення.

Обирайте правильні перекушування

Незалежно від того, чи шукаєте ви щось, щоб розпочати свій день, чи думаєте про обід, є певні продукти, які ви можете включити до свого перекушування, що стане чудовим паливом для мозку.

Плануючи прийоми їжі та перекушування, докторка Голл намагається пріоритезувати таке:

Пребіотичні волокна: вони допомагають виробляти бутират, який є типом коротколанцюгової жирної кислоти. Доведено, що він пов’язаний з віссю кишківник-мозок, взаємодіючи з блудним нервом або з гематоенцефалічним бар’єром, і зменшує системне запалення, каже докторка. Ви можете знайти пребіотичну клітковину в часнику, цибулі, артишоках, цибулі-порей, вівсі, зелених бананах або в гарній добавці клітковини.

Продукти, багаті на омега-3: жирна риба, як-от лосось, сардини або скумбрія, допомагає захистити структуру мозку, каже вона. Вибирайте добавки з омега-3 (особливо ЕПК і ДГК), якщо не їсте багато жирної їжі.

Барвиста рослинна їжа: вживання різноманітної барвистої рослинної їжі — один з найкращих способів підживити свій мозок. Їжте барвисті фрукти та овочі, особливо ягоди, листову зелень і червонокачанну капусту, для отримання антиоксидантів.

Темний шоколад: у помірних кількостях темний шоколад відомий своїми природними сполуками, які підтримують настрій і концентрацію, каже вона.

Надавайте пріоритет воді

Враховуючи, що наші тіла приблизно на 60% складаються з води, цілком логічно, що позбавлення мозку та тіла достатньої кількості гідратації шкідливе, і навіть невелике зневоднення може вплинути на пам’ять, настрій та рівень енергії, каже докторка Голл.

Реклама

Намагайтеся випивати близько 6–8 склянок води на день і більше, якщо ви активні або п’єте кофеїн. Трав’яні чаї та продукти, багаті на воду, як-от огірок і ягоди, також враховуються, додає вона.

Хоча гідратаційні порошки та електроліти зараз дуже популярні, більшість із них — це дорогі суміші цукру, підсолоджувачів і солі (саме те, чого люди намагаються уникати), попереджає вона. Це не означає, що вони зайві, якщо, наприклад, у вас діарея, блювота чи сильне потовиділення, але більшості з нас це просто не потрібно.

Зосереджуйтеся на пошуках радості

Хронічний стрес не лише підвищує рівень кортизолу, а з часом може порушити пам’ять, настрій і сон. Це також впливає на кишківник, який відіграє велику роль у здоров’ї мозку, каже Голл. Як уже згадувалося, важливо усвідомлювати своє використання інтернету та зменшувати його, але так само важливо інтегрувати прості щоденні звички.

Спробуйте глибоко дихати чи медитувати кілька хвилин щодня, прогуляйтеся на свіжому повітрі, в ідеалі — на природі (лісові «купання» знижують кров’яний тиск, як було показано в дослідженнях), або просто зробіть щось веселе, наприклад, послухайте музику, додає докторка.

Реклама

Сміх, танці, творчість — це не розкіш. Вони життєво важливі для здорового, стійкого мозку. Навіть кілька хвилин щоденного зняття стресу можуть заспокоїти вашу нервову систему та підтримувати здоров’я мозку з часом, каже вона.

Також важливо підтримувати повноцінні дружні та сімейні стосунки. Підтримка соціальних зв’язків є одним з найсильніших предикторів довготривалого здоров’я мозку. Навіть короткі, регулярні соціальні моменти допомагають. Це необов’язково має бути щось формальне. Спілкування з другом, сміх або участь у групі стимулюють пам’ять, увагу та емоційну стійкість.

Залишайтеся допитливими

Мозок процвітає завдяки новизні, викликам і допитливості. Когнітивна стимуляція підтримує нейронні мережі задіяними та гнучкими, і це життєво важливий фактор у збереженні когнітивного здоров’я з віком, зазначає докторка Родрігес Улесія.

Після 40 років мозок усе ще має чудову пластичність, але йому потрібна стимуляція, щоб залишатися гострим. Намагайтеся щодня вивчати щось нове, навіть щось невелике. Дослідження незнайомих тем підтримує гнучкість мислення і заряджає енергією, каже вона.

Реклама

Ви можете відвідати музей чи художню виставку, здійснити гастрономічний тур у вашому місті чи містечку, записатися на чотиритижневий мовний курс, спробувати заняття з гончарства або завантажити додатки для вікторин. Все це має значення.

Річ не в тому, щоб робити щось складне, а в тому, щоб залишатися допитливими. Нове хобі, творче заняття чи вивчення мови — важливо вийти за межі своїх звичних ментальних моделей, каже нейробіологиня.

Надавайте пріоритет сну

Не дивно чути, що сон є однією з найважливіших функцій мозку. Під час глибокого сну мозок очищається від токсинів, зміцнює спогади та відновлює емоційну рівновагу. Коли сон постійно поганий, це впливає не лише на настрій чи концентрацію. З часом збільшується ризик когнітивного зниження і нейродегенеративних захворювань, як-от хвороба Альцгеймера, каже докторка Родрігес Улесія.

Поширеною помилкою є нерегулярні режими сну, коли ви пізно лягаєте спати у вихідні або намагаєтеся «надолужити» пропущений сон, що порушує циркадний ритм, каже вона. Знов-таки, надмірне використання екранів увечері є ще однією проблемою, оскільки синє світло затримує природне вироблення мелатоніну організмом.

Реклама

Уникайте екранів принаймні за годину до сну, вечеряйте легко та рано, а також практикуйте глибокі дихальні вправи, щоб заспокоїти свою нервову систему.

З віком потрібно звертати увагу на гормональні зміни, особливо в перименопаузі, оскільки вони можуть непомітно впливати на архітектуру сну. Навчитися краще спати за допомогою належної гігієни сну, послідовності і в деяких випадках — медичних порад є ключовим на цьому етапі життя, каже вона.