Нейрохірург пояснив, чому люди посмикуються уві сні

Завжди цікаво дізнатися, чому ми відчуваємо посмикування уві сні. Нейрохірург розкриває цю загадку та дає важливі поради.

Посмикування уві сні, відоме також як гіпнагогічний ривок, є поширеним явищем, з яким зіштовхується багато людей. Це непередбачене сіпання, яке виникає, коли людина засинає, і часто воно призводить до тимчасового пробудження. Цей епізод супроводжується швидким спазмом тіла. Які причини та способи вирішення — розповідає нейрохірург dr.z_neurosurgery у своєму TikTok.

Посмикування уві сні зовсім не є причиною для хвилювання. Нейрохірург доктор Зінгер розглядає три основні гіпотези, які пояснюють причини посмикування уві сні.

Перша, найбільш загальновизнана гіпотеза, стверджує, що під час сну мозок переходить від одної фази до іншої, що може спричинити цей момент посмикування. Ця зміна сигналу може бути помилково витлумачена мозком як відчуття падіння, що викликає таку реакцію тіла.

Деякі дослідження також вказують на те, що посмикування уві сні може бути еволюційною набутою рисою, яка могла допомогти нашим предкам уникнути падіння з дерев.

Крім того, існують дослідження, які показують, що стрес, тривога, фізичне виснаження та велика кількість кофеїну можуть спровокувати посмикування уві сні.

Для забезпечення спокійного сну рекомендується дотримуватися профілактичних заходів, релаксувати, займатися фізичною активністю і обмежити вживання кофеїну. Ці прості кроки сприятимуть покращенню якості вашого сну та забезпечать вам більш спокійний сон.

Навіть після виконання цих порад ви все одно можете відчувати гіпнічні ривки. Вони вважаються нормальною складовою засинання. Однак якщо ви відчуваєте інші рухи, які порушують ваш сон, зверніться до лікаря.

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