Незабаром Новий рік: невропатологиня попереджає

Ми з нетерпінням чекаємо на новорічну ніч і, звичайно ж, канікули. І дуже дивуємося, чому через кілька тижнів почуваємося невиспаними, втомленими, розбитими, та ще з болями в голові чи спині. Бажаєте інакше? Лікарка-невропатологиня, медична директорка клініки "Медичний центр Берсенєва" Віра Долгова поділилася важливими і простими лайфгами, як чудово провести зимову відпустку і вийти з неї здоровим та відпочилим.

Ялинка, подарунки, застілля, зустрічі з друзями, поїздки до інших міст та країн… Все це святковий марафон, який починається на Різдво та закінчується до середини січня. Здавалося б, свята і канікули – чудовий час для того, щоб відпочити, розслабитися, виспатися, приємно помандрувати, отримати гарні враження та потурбуватися про здоров'я. Однак більшість лікарів говорять про те, що саме новорічні канікули – дуже напружений для них період. Гастроентерологи лікують наслідки переїдання, травматологи – "гіперактивного" способу життя, кардіологи – емоційної перенапруги. І всі разом просять бути обережними із алкоголем.

Неврологи в цей період теж не залишаються осторонь і з різних причин "одержують" свою додаткову дозу пацієнтів. Але більшості причин нездужання можна уникнути, якщо піклуватися про себе. Віра Долгова ділиться простими правилами життя, дотримуючись яких, у свята і будні ви будете отримувати тільки радість.

Стрес під прес!

"Встигнути все!" – із таким принципом більшість із нас починає жити приблизно з 1 грудня, а перфекціоністи – ще раніше. Закінчити річні звіти та справи, полікувати зуби, купити подарунки, ялинку та принести додому, прибрати і прикрасити будинок, привести себе в порядок, продумати дозвілля, зробити безліч покупок… "Встигнути все!" – це великий стрес. А стрес, як відомо, – найпідступніший каталізатор усіх недуг, і особливо неврологічних.

Скажіть, воно вам потрібне? Ми з вами і так майже два роки живемо в умовах війни, у лещатах постійного хронічного стресу. Чи варто його посилювати заради вигаданих кимось умовностей? Земля не зійде з осі, якщо ви не встигнете зробити стрижку напередодні, а на вашому столі буде не десяток салатів, а лише два.

Загалом, перше, що наполегливо раджу вам, – зробіть усе, щоб знизити до мінімуму стрес. Випишіть у стовпчик все заплановане та рішуче викресліть усе, без чого можна обійтися. Ви здивуєтеся, але половина справ точно піде. А потім подумайте, як розподілити пункти, що залишилися, так, щоб не вбігти в новий рік із неврастенічним розладом. Зробіть собі головний подарунок – зустріньте свято спокійними та невтомними.

Не робіть із себе велетня

Європейська мода оновлювати меблі напередодні Нового року поступово приходить і до нас. А якщо не нові диван та шафа, то перестановка і генеральне прибирання точно! Ну і куди подінешся від величезних пакетів з покупками. Однак дуже часто передсвяткове шоу чистоти, оновлення і достатку закінчується болем у спині.



Щоб цього не допустити, пам'ятайте: справа не так у вазі, як у тому, що ми неправильно піднімаємо важкі предмети. Дивани та інші предмети меблів взагалі краще штовхати і рухати. А ось, піднімаючи сумки, потрібно присідати, притискати предмети до себе і повільно підніматися, розгинаючи ноги при прямій спині. У жодному разі не робіть цього із напівзігнутого стану і не перекладайте навантаження на спину.



Людям, у яких вже були проблеми зі спиною, варто обмежувати вагу предмета – максимум 10 кг. Але буває, що менше. Якщо ваш лікар сказав не більше 3 кг – значить так і має бути!

Ваша шия не любить гаджетів: влаштуйте їй вихідний

Так уже повелося: якщо сучасна людина не спить і не зайнята чимось невідкладним, то вона зависає у гаджетах. У транспорті, на зупинках, у кафе за кавою, вдома за вечерею, у ліжку перед сном.. Так, це про вас теж, спостерігайте за собою!

Якби частини тіла могли б висловлювати претензії їхньому власнику, то наша шия просто кричала б. Перебуваючи велику кількість часу у напівзігнутому стані, вона піддається всім існуючим неврологічним ризикам. Страждають міжхребцеві диски, відбувається утиск нервів, виникають головні болі і запалення в спині. Сутулість стає все більш вираженою у дітей та дорослих і перетікає в сколіози, кіфози, лордози та інші типи викривлення спини, які важко піддаються лікуванню.

Дайте відпочити спині і шиї! Влаштовуйте дні без гаджетів. А в інший час дотримуйтесь норми: щогодини вставайте з-за комп'ютера, відкладаєте у бік гаджети і хоча б 10 хвилин просто ходіть. Можна робити зарядку для шиї, розтягуватись. А в канікули плануйте більше активностей: гуляйте у парках, ходіть на танці, обирайте будь-який вид діяльності, який відверне вас від нескінченних зависань над смартфоном.

Подорожуйте комфортно

Далекі поїздки – це завжди радість, проте вона може бути затьмарена неврологічними проблемами. Якщо ви навіть одразу цього не відчуваєте, це не означає, що все добре. Хвороби спини, шиї, кінцівок, на жаль, можуть мати опцію "відкладена дія". Якщо ви маєте тривалу поїздку на авто або переліт, обов'язково купіть собі правильний валик під шию, щоб зафіксувати її і захистити від трясіння. Взуття має бути максимально зручне з професійними устілками. Якщо ви водій, то дотримуйтесь норм щодо часу їзди за кермом і подбайте про зручне місце водія.

Спорт і активні розваги – в міру

Лижі, ковзани, санки – адреналін вище даху. Це справді дуже класні розваги, проте скарги на кшталт "ой, ногу тягне", "куприк болить", "спина не розгинається" після таких прогулянок – не рідкість. Врахуйте, що найчастішою причиною запальних процесів у спині є різкі падіння, особливо на сідниці.



Ще одна дуже часта причина болю в спині – надмірні фізичні навантаження у спортзалі. Як це зазвичай буває? Ах, зайві кг після застіль, піду я їх згоню! І починаються зловживання. У жодному разі цього робити не можна. Більш того, рекомендую вам, перш ніж купити абонемент у фітнес клуб, обстежитись у невролога та кардіолога і отримати рекомендації щодо видів фізичного навантаження, яке буде вам корисним. Бо нашкодити собі, займаючись спортом, зовсім не складно.

Вогні свята: красиво, але не корисно

Жах травматологів та офтальмологів усього світу – це феєрверки і миготливі гірлянди. Неврологи зі своїми тривогами щодо вашого здоров'я приєднуються до колег. В Україні зараз офіційно заборонено феєрверки, і у великих містах заборона діє. Проте за кордоном – це популярний вид розваг, а в Україні, у райцентрах та селах, зовсім не рідкі випадки користування неякісною і навіть саморобною піротехнікою. Повірте, це вам не потрібно. Стреси, можливі травми, вплив на слух та зір, негативні емоції, пов'язані з шумовими ефектами. Усе це сприяє прояву неврологічних діагнозів.

Особливо хочеться сказати про яскраво миготливі гірлянди. Вони негативно впливають на зір, а також вже доведено, що вони згубно діють на кору головного мозку, викликають надмірне збудження і зорову втому.

Віра Долгова

Алкоголь: обирайте якість, контролюйте кількість

На жаль, у нашому суспільстві є тенденція "лікуватися" алкоголем і в горі, і в радості. Багато хто сприймає коньяк і вино як дієві антидепресанти, проте все навпаки. Алкоголь для організму – депресант, він уповільнює функції організму. Від малих доз настає розслаблення, ось би на цьому етапі зупинитися! Але, на жаль, багатьом про це поки що можна лише мріяти.



Алкоголь – стимулятор численних неврологічних проблем, якщо говорити про тривале вживання. Але й навіть поодинока гостра інтоксикація може принести організму чимало бід, аж до судом і паралічу. Не говорячи вже про знижену реакцію, про розлад сну, про погіршення пам'яті та когнітивних здібностей.



Тому головна порада – обирайте лише якісний алкоголь, не змішуйте його з іншими напоями та обмежуйте кількість випитого. А якщо ваш організм вже тривожно сигналить про неврологічні проблеми, то краще відмовтеся від спиртного у вашому житті взагалі.

Нехай ваш Новий рік буде яскравим, цікавим, здоровим і мирним! Бережіть себе!

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