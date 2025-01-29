Незамінні амінокислоти: що потрібно знати кожній жінці

Амінокислоти – це маленькі будівельні блоки, які формують білки, а значить, вони відіграють ключову роль у підтримці здоров'я нашого організму. З 20 амінокислот, які нам потрібні, 9 є незамінними – вони не виробляються організмом, тому їх необхідно отримувати з їжею.

Збалансоване харчування, яке містить усі необхідні амінокислоти, – це запорука здоров'я, краси та енергії кожної жінки, про це розповіло видання MedicalNewsToday.

Важливість амінокислот для жінок

Для жінок підтримка оптимального рівня амінокислот є особливо важливою, адже вони впливають на:

Стан шкіри, волосся та нігтів – колаген, який робить шкіру пружною, формується саме з амінокислот.

– колаген, який робить шкіру пружною, формується саме з амінокислот. Гормональний баланс – правильний рівень білків у раціоні допомагає стабілізувати рівень гормонів.

– правильний рівень білків у раціоні допомагає стабілізувати рівень гормонів. М'язовий тонус і енергію – особливо важливо для активних жінок та тих, хто займається спортом.

– особливо важливо для активних жінок та тих, хто займається спортом. Емоційний стан – амінокислоти беруть участь у виробленні серотоніну, гормону щастя.

– амінокислоти беруть участь у виробленні серотоніну, гормону щастя. Репродуктивне здоров'я – деякі амінокислоти беруть участь у виробленні гормонів, необхідних для жіночого здоров'я.

– деякі амінокислоти беруть участь у виробленні гормонів, необхідних для жіночого здоров'я. Імунну систему – амінокислоти допомагають зміцнити захисні механізми організму.

Незамінні амінокислоти та їхні функції

Ось дев’ять незамінних амінокислот та їхній вплив на здоров’я:

Лізин – підтримує здоров'я кісток, сприяє засвоєнню кальцію, зміцнює імунітет та сприяє регенерації тканин. Гістидин – важливий для нервової системи, відновлення тканин, регенерації клітин крові та регуляції рівня гістаміну. Треонін – необхідний для здоров'я шкіри, зубів, сприяє метаболізму жирів і підтримці серцево-судинної системи. Метіонін – зміцнює волосся, нігті, допомагає детоксикації організму та бере участь у виробленні антиоксидантів. Валін – підтримує баланс енергії, м'язову витривалість, покращує концентрацію та координацію рухів. Ізолейцин – допомагає у регуляції рівня цукру у крові, бере участь у відновленні м’язів після фізичних навантажень. Лейцин – бере участь у загоєнні ран, підтримці м’язової маси, регуляції рівня глюкози та виробленні гормону росту. Фенілаланін – впливає на роботу мозку, пам’ять, настрій, бере участь у синтезі дофаміну, норадреналіну та тирозину. Триптофан – допомагає покращити якість сну, емоційний стан, бере участь у виробленні серотоніну та мелатоніну.

Де взяти ці амінокислоти

Щоб отримати всі незамінні амінокислоти, слід включати у раціон:

М’ясо та рибу – курка, яловичина, лосось, тунець, індичка.

Молочні продукти – сир, йогурт, молоко, кефір.

Яйця – один з найбагатших джерел повноцінного білка.

Бобові та злакові – сочевиця, нут, кіноа, соя, квасоля, гречка.

Горіхи та насіння – мигдаль, гарбузове та лляне насіння, кеш’ю.

Овочі та фрукти – шпинат, броколі, авокадо, банани.

Чи потрібно приймати добавки

Якщо ваш раціон багатий на білкові продукти, додаткові добавки можуть бути не потрібні. Але в деяких випадках (наприклад, під час вагітності, інтенсивних тренувань, при веганському харчуванні чи у періоди стресу) варто проконсультуватися з лікарем щодо додаткового приймання амінокислот. Також амінокислотні добавки можуть бути корисними для людей похилого віку, щоб зберігати м’язову масу.

Включайте в раціон різноманітні джерела білка, підтримуйте фізичну активність та контролюйте рівень споживаних білків, щоб зберігати гарне самопочуття. Завдяки правильно підібраному раціону ви зможете покращити стан шкіри, волосся, нігтів, нервової системи та загальний рівень енергії.

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