Ніацинамід у медицині і косметології: навіщо він потрібен і наскільки безпечний

Ніацинамід у медицині і косметології: навіщо він потрібен і наскільки безпечний

Ніацинамід — похідний вітаміну B3, відомого як PP. Ніацинамід має широкий спектр дії, це безпечний інгредієнт із низьким алергенним потенціалом.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про Ніацинамід, його властивості та правила використання косметики з ним.

Ніацинамід (нікотинамід) був відкритий ще в середині 1930-х років, а трохи пізніше включений в список основних фармакологічних засобів ВООЗ. Нікотинамід доступний у вигляді харчових добавок і таблеток, які використовуються в дерматологічній практиці. З комерційною метою ніацинамід виробляють або з нікотинової кислоти (ніацин), або з нікотинонітрилу. Сьогодні така форма вітаміну В3 є популярною косметичною речовиною, що входить до складу різних кремів і сироваток.

Що таке ніацинамід? Навіщо він потрібен?

Ніацинамід є похідним вітаміну B3, також відомого як вітамін PP, ніацин або нікотинамід. На відміну від інших вітамінів групи В, він може вироблятися в організмі з основної амінокислоти триптофану, проте в дуже невеликих кількостях. Тому основним його джерелом є певні види продуктів — печінка, дріжджі, риба, злаки або харчові добавки.

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Важливо відзначити, що він бере участь в синтезі статевих гормонів, таких необхідних для правильного функціонування організму, а також кортизолу, тироксину і інсуліну. Також існує думка, що вітамін B3 збільшує здатність імунних клітин боротися з бактеріями золотистого стафілокока, оскільки збільшує кількість лейкоцитів, відповідальних за боротьбу з інфекцією.

Як добавку або таблетку його приймають всередину для профілактики і лікування пелагри (дефіциту ніацину). Пелагра — захворювання, що характеризується тріадою симптомів — з боку шкіри, шлункового тракту та центрально-нервової системи. Перший симптом — шкірні ураження, що мають вид сонячних опіків; другий — діарея; третій — порушення пам'яті.

Пам'ятайте, що перед початком приймання ніацинаміду слід проконсультуватися з лікарем і визначити його мету використання, а також правильну дозу. Прийнято вважати, що добова потреба однієї дорослої людини в ніацині становить від 14 до 16 мг. Однак деякі добавки в одній таблетці містять цілих 500 мг вітаміну B3, але такі високі концентрації використовуються тільки в разі діагностованих порушень.

Ніацинамід і його властивості: чим він допоможе

Ніацинамід, будучи попередником НАД (динуклеотид) і НАДФ (кофермент), має дуже широку дію і, отже, дуже широке застосування, особливо в косметології і дерматології. Ось деякі приклади:

ніацинамід входить до складу препаратів, які використовуються для запобігання і зменшення гіперпігментації шкіри;

нікотинамід зменшує почервоніння після акне, запалень і перебування на сонці. Дає ефект освітлення і сяйва шкіри;

має противугрові властивості, часто призначається спільно з іншими засобами для лікування акне. Має протизапальну дію, знижує вироблення шкірного сала, а також пригнічує розмноження бактерій Cutibacterium acnes;

має антиоксидантні властивості. Збільшує вироблення колагену, позитивно впливаючи на процеси відновлення шкіри. Підвищує рівень церамідів, які сприяють захисту шкіри і утримування в ній вологи;

забезпечує деякий рівень захисту від шкідливого УФ-випромінювання;

ніацинамід протягом багатьох років використовувався як інгредієнт у косметиці для чутливої, пігментованої, запаленої і жирної шкіри, а також в антивікових кремах. Було відзначено, що він добре переноситься усіма типами шкіри і не викликає алергічної реакції.

Ніацинамід у косметології

Не можна заперечувати, що ніацин позитивно впливає на організм, тому він так охоче використовується в процесі створення різних видів косметики. Косметика, що містить вітамін B3, призначена для всіх типів шкіри: чутливої, нормальної, комбінованої, сухої і жирної. Це доказ його універсальності. Однак найчастіше його використовують люди з проблемною шкірою.

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Ніацинамід має дуже широку дію, в той же час це перевірений, безпечний інгредієнт із низьким алергенним потенціалом. Він легко всмоктується шкірою і зазвичай добре нею переноситься. Водночас ефект вже можна помітити за його мінімальної концентрації в 2%.

Багато дерматологів відзначають, що жирна і схильна до акне шкіра гідно оцінить протизапальну дію нікотинаміду. Регулярне використання засобів на основі форми вітаміну В3 зменшує кількість запальних вогнищ, регулює роботу сальних залоз, значно зменшує кількість висипань. У разі розацеа знижує гіперчутливість шкірного покриву.

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Для зрілої шкіри також корисно використовувати продукти з ніацинамідом. Через те, що з віком кількість керамідів в шкірі зменшується, варто заповнити їх дефіцит, додавши в косметику вітамін B3. Більш того, він збільшує вироблення колагену, а також стимулює синтез гіалуронової кислоти в шкірі.

Як користуватися косметикою з ніацинамідом

Косметику з ніацинамідом можна використовувати як в ранковому, так і в вечірньому догляді. Однак перед тим як почати його застосування, варто знати кілька речей, зокрема проконсультуватися з дерматологом:

одночасно не слід поєднувати продукти з ніацинамідом і вітаміном С, їх слід розділити на ранковий і вечірній догляд. Спільне їх використання нейтралізує дію один одного, і, більш того, вони можуть викликати подразнення шкіри;

краще не комбінувати ніацинамід з кислотами AHA/BHA, оскільки збільшується ризик алергічної реакції;

ніацинамід рекомендується у разі використання ретинолу, косметологи відзначають, що це чудове поєднання в антиейдж-догляді;

ніацинамід, хоч і трохи, але підсилює дію продуктів з SPF, тому він стане чудовим доповненням до ранкового догляду, особливо влітку;

додаючи його в повсякденний догляд, починайте з більш низьких концентрацій, переважно від 2% до 5%. Цей інгредієнт слід вводити поступово — спочатку використовувати кошти з В3 кілька разів на тиждень і за позитивної реакції шкіри перейти на постійне застосування або курсами.

Нікотинамід — за твердженням дерматологів, добре переноситься, це безпечний і гіпоалергенний продукт. За правильного використання не подразнює шкіру, а також дає можливість зробити її кращою і здоровішою.

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