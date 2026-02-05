Нічна рутина, яка заважає спати / © Credits

Цей підхід називають «відмовою від звичок», які заважають розслабитися. Як розповіло видання Real Simple, коли ми припиняємо робити те, що стимулює нервову систему, вона природно налаштовується на спокій. Не потрібно позбавляти себе всього й одразу — достатньо вибрати одну звичку, практикувати її відмову протягом кількох тижнів і спостерігати, як покращується сон.

Ось найпоширеніші нічні звички, які варто переглянути, та поради, як їх «відключити».

Екранний перегляд перед сном

Скролінг TikTok чи серіал перед сном здаються діями, які мають допомогти нам розслабляти, але синє світло з екранів сигналізує мозку, що це час активності. Варто уникати екранного часу за 1–2 години до сну. Альтернатива: легка розтяжка, йога, теплий душ або час із родиною та домашніми тваринами. Якщо зовсім не хочеться відмовлятися від ґаджетів, спробуйте окуляри чи фільтри для блокування синього світла.

Пізні перекуси та вечеря

Їсти безпосередньо перед сном — спокусливо, але шкідливо. Під час активного травлення мозок отримує сигнал, що ще потрібна енергія для активності, тож заснути складніше. Варто вечеряти за 2–3 години до сну. Якщо вечеря пізня — легкий перекус, наприклад, йогурт із фруктами та гранолою, допоможе не зашкодити сну.

Алкоголь перед сном

Той вечірній келих вина здається заспокійливим, але він фрагментує сон у нічний час. Краще насолоджуватися алкоголем раніше, наприклад, під час вечері, та завершити його приймання за 3 години до сну. Пізніше краще обрати трав’яний чай чи безалкогольну газовану воду.

Постійні думки про справи та плани

Обговорення переліку справ або «що, якщо» в ліжку тримають мозок в активному режимі. Відкладіть такі роздуми на більш ранній вечірній час. Записуйте завдання до блокноту або готуйте план на завтра в іншій кімнаті. Спробуйте перед сном обрати 2–3 можливі рішення для ваших клопотів — це допомагає мозку перемкнутися на спокій.

Складні чи емоційні розмови

Обговорення проблем із партнером або друзями перед сном може стимулювати думки та емоції, а це заважає заснути. Якщо можливо, перенесіть такі розмови на інший час, наприклад, на ранок або день. Якщо нічна розмова неминуча, закінчуйте її принаймні за годину до сну.

Іноді шлях до спокійного сну — це не додавання нових ритуалів, а відмова від тих, які вже є. Спробуйте «відключити» одну нічну звичку за раз і спостерігайте за результатом. Сон стане кращим, а ви — відпочилими, без тиску та стресу. Маленькі зміни у вечірній рутині здатні подарувати великі результати для вашого комфорту та здоров’я.